 Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.
"В Харьковской области рейдеры захватили элеватор. В перестрелке пятеро раненых, среди них полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО. Много шума ... решение о деблокирования и освобождение предприятия принято благоразумно", - написал он.
По словам Князева, спецназ и переговорщики сработали в тандеме.
"Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и "джентельменский" набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и др. Жажду денег смешали с политикой, но всем все понятно. Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции", - добавил он.
Как уточнил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, были задержаны 53 человека.
"Итог истории с захватом элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области: 53 человека доставлены в полицию, в том числе 22, принимавших активное участие в захвате предприятия, стычках с оружием в руках - задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - написал он.
"Это только начало, рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки", - добавил Аброськин.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.
Гадаю, на цьому я завершу розмову з провокатором.
А інші, це ж ваші хазяїни, чи такі собі?
Добровольцы-патриоты, так тех менты быстро закроют. Полиция ? Я Вас умоляю, ну кто станет стрелять в своих коллег которые подрабатывают в такой способ находясь не на смене.
А так би і не чіпали.
не страна, а зазеркалье
Як би поліцая не поранили, то нічого вони б і не виконували.
Тільки бісквітні придури усюди кричать про потужні рехформи
ребятки выводят по 100 млрд долл в год
так даже Гитлер не смог
при Гитлере украинцев ловили и под арестом на работы в Германию
а щас еще и взятки дают чтобы туда на работу поехать
Да если б не добровольцы, было б всё как в Крыму или донбассе, знаем мы вашу полицию-стоим наблюдаем, чья возьмет-за тех и мы.
Почему не остановленно незаконное строительство строителем рейдером в Вишневом?
Есть решение суда о прекращании строительства. Приезжали менты, стояли, раскрыв рот смотрели как строители строят. Как титушки строителя избивают активистов.
Приехал Кива, со своими титушками дал пизды титушкам застройщика. Потом пошли поговорили, и решили что участок на котором по генплану парк, делится между рейдером и парком по 5 га на застройку и 5 га на парк! Вот как так?!
Есть блин решения суда, всем на все насрать, никто ни одного закона в этой стране не выполняет. Але Бутусов, куда блин обращаться. Вот какое может быть доверие к полиции!?
Бизнесмен А занес деньги чиновнику В (то есть Кличку), ибо нужно делать бизнес, а время-деньги, пока строится порешаются вопросы.
Бизнесмен А, денех судье С не занес, ибо народ для бизнесмена А - это быдло, которое просто путается под ногами, вот и получается коллизия.
При цьому майже всі рейдерські схеми базуються на куплених судових рішеннях. Цікаво, у США, Великобританії та Німеччині таке є?
От такі інвестиції. Бггггггг )
Наша власть, и есть самый главный враг Украины и украинского народа..
Принято аж два антирейдерских закона.
18 сент. 2008 г. ВР приняла антирейдерский закон
6 окт. 2016 г. Принят антирейдерский Закон
28 окт. 2016 г. Порошенко подписал "антирейдерский закон"
Бандиты плюют на закон. Гройсман ничем не отличается от бандитов, он тоже плюёт на Закон України про індексацію грошових доходів населення. "Бандитам тюрьмы!", "Вор должен сидеть в тюрьме!", а особо проворовавшегося можно повесить, в назидание другим таким же.
Князев сказал ....Аброськин добавил .....ну ну цензор верной дорогой идете .только вроде в другую сторону идете- не в ЕС а в Рашку