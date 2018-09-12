 Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"В Харьковской области рейдеры захватили элеватор. В перестрелке пятеро раненых, среди них полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО. Много шума ... решение о деблокирования и освобождение предприятия принято благоразумно", - написал он.

По словам Князева, спецназ и переговорщики сработали в тандеме.

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"Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и "джентельменский" набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и др. Жажду денег смешали с политикой, но всем все понятно. Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции", - добавил он.







Фото: Князев/Facebook

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Как уточнил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, были задержаны 53 человека.

"Итог истории с захватом элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области: 53 человека доставлены в полицию, в том числе 22, принимавших активное участие в захвате предприятия, стычках с оружием в руках - задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - написал он.

"Это только начало, рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки", - добавил Аброськин.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.