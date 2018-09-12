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Все про:Нацполиция (8142) рейдерство (753) стрельба (2324) Харьковщина (1175) фермер (67) Князев (260)

 Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате конфликта и стрельбы на элеваторе в селе Занки Харьковской области ранены пять человек, задержаны полсотни человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"В Харьковской области рейдеры захватили элеватор. В перестрелке пятеро раненых, среди них полицейские, местные жители, активисты и ветераны АТО. Много шума ... решение о деблокирования и освобождение предприятия принято благоразумно", - написал он.

По словам Князева, спецназ и переговорщики сработали в тандеме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа неизвестных пыталась проникнуть на элеватор - в драке пострадало четыре человека, начато уголовное производство по статье "хулиганство", - Нацполиция о рейдерах на ферме в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50 01

"Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно присутствует и "джентельменский" набор: балаклавы, бронежилеты, дубинки и др. Жажду денег смешали с политикой, но всем все понятно. Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции", - добавил он.

Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50 02
Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50 03
Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50 04
Фото: Князев/Facebook

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО

Как уточнил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, были задержаны 53 человека.

"Итог истории с захватом элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области: 53 человека доставлены в полицию, в том числе 22, принимавших активное участие в захвате предприятия, стычках с оружием в руках - задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - написал он.

"Это только начало, рядом с ними должны сидеть заказчики и организаторы драки", - добавил Аброськин.

Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50 05

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3085732
 
   
 Топ комментарии
 
Рейдери... Якась дивна назва для банальних злочинців, організованої банди. Це спеціально щоб відмазати їх від відповідної статті УПК ?
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Украина ждет инвесторов))Приезжайте,рейдеры вас уже ждут))
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Печерський суд Києва закриє справу через "відсутність складу злочину", та "важкі невиліковні хвороби у затриманих". Проти активістів, які перешкоджали рейдерському захопленню, буде відкрито кримінальне провадження. Генітальний плокулол, чеккємо на твій пост у Пейс-буці про торжество справедливості і довіру до "правоохоронної системи"
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Рейдери... Якась дивна назва для банальних злочинців, організованої банди. Це спеціально щоб відмазати їх від відповідної статті УПК ?
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рейдерство розпочалось з часів прем'єрства воної, так все і триває.
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Та так, це усе папередники, а при кучмі ще рейдерства не було.... І вже нові поліцаї, а от з рейдерами від воної за нічого зробити не можуть. Це ж треба Рейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - около 50, - Князев - Цензор.НЕТ 8016
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Не можуть, бо її корисний винахід тепер служить іншим.
Гадаю, на цьому я завершу розмову з провокатором.
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Та так, бо що ж вона рейдернула мабуть не в змозі. Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - майже 50, - Князєв - Цензор.НЕТ 7918
А інші, це ж ваші хазяїни, чи такі собі? Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - майже 50, - Князєв - Цензор.НЕТ 9084
Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - майже 50, - Князєв - Цензор.НЕТ 5673
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И яркий пример тому реприватизация Криворожстали,и продаже ее Индусам,так?А кто тогда был главмуссором Украины,не кум Петра генпрокурор Юра?
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Самим великим рейдером за всі часи в українському бізнесі була група "приват", Бені Коломойського. А після 2014 він навіть добробати з Дніпра використовував щоб щось віджати.,
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Рейдерів треба стріляти на місці скоєння злочину.
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И кто по Вашему в них должен стрелять ?
Добровольцы-патриоты, так тех менты быстро закроют. Полиция ? Я Вас умоляю, ну кто станет стрелять в своих коллег которые подрабатывают в такой способ находясь не на смене.
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вы вспомните с чего начиналась эпопея-захватили, ранили, полиция и корд тупо смотрели....кому так надо было подавать материал. А потом еще много много раз дописывать...
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Вони задовго думали що з рейдерами робити, тому що виник шум у пресі.
А так би і не чіпали.
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при раненных то местных...я думаю, что просто так и работает пропаганда против всего украинского...не вникаем, печатаем, взрыв эмоций и при том отрицательных и т.д
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але ж і коментарів від правохоронців ніяких не було, чомусь...
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ä разве в Германиии 50 гражданских с оружием постреляют фермеров и полиция не обратит внимание
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убийцы - киллеры, грабители - рейдеры, а воры - олигархи
не страна, а зазеркалье
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Действительно..кто они? Компания алкашей с генделя? Воспитанники спортклуба "Петушок"? Переодетые менты?активисты?фашисты? Когда уже внятно Аброськин озвучит, кто такие эти райдеры? Может НЛОтики?
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так вот что петрушка имел ввиду "жити по новому" - кроме коррупции, кумовства, девальвации, еще и рейдерские захваты с перестрелками
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На "фабрику троллей" идут неудачники, которых никуда больше не берут. - Ольга Мальцева.
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підсос не зараховано. банально, без перчинки, сіро і невиразно. потренуйтесь в мистецтві петтінга на чикалядці "ОлЭнка"
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Этой власти насчет доверия, уже ничего не грозит.
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а вот увидите на выборах за петтинга опять будет 55%
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Украина ждет инвесторов))Приезжайте,рейдеры вас уже ждут))
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на інвесторів чекає привабливий клімат, надійні партнери та неухильне дотримання законів
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Печерський суд Києва закриє справу через "відсутність складу злочину", та "важкі невиліковні хвороби у затриманих". Проти активістів, які перешкоджали рейдерському захопленню, буде відкрито кримінальне провадження. Генітальний плокулол, чеккємо на твій пост у Пейс-буці про торжество справедливості і довіру до "правоохоронної системи"
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Титушня, рейдеры, коллекторы,... Все они - бандиты и террористы, и разбираться с ними нужно соответствующими методами, вплоть до войсковых операций
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Битва за врожай. І буде як при Зеку єнакуєвському, коли він був прем"єром. До Нового року зерно вивезли і продали, а потім закупляли в Канаді за доляри.
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воровская власть - олигархи, мародеры, бандиты и грабители - рейдеры, убийцы - киллеры
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Ходят слухи, что рейдеры собираются захватить дворец Порошенка и дома, которые снимают Тимошенко и Ляшко.
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Палаци уалц-мана, тимошонкі та ляшкопопуло - це святе. Дані будівлі - основа національної безпеки та конституційного устрою Держави. За спробу (навіть за крамольгу думку) щодо їх захоплення - стаття і прсадка на нари
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а че хоть пару штук в расход не пустили у других бы желание сразу бы отпало рейдерством заниматься
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юрець -це ви про того вуйка, що їх за гроші найняв?
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Оце так виконала, добре хоч що рейдери не вбили нікого, поки поліцаї розмірковували виконувати щось чи ні.
Як би поліцая не поранили, то нічого вони б і не виконували. Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - майже 50, - Князєв - Цензор.НЕТ 4471
Тільки бісквітні придури усюди кричать про потужні рехформи

Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - майже 50, - Князєв - Цензор.НЕТ 2980
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почему вдруг придури
ребятки выводят по 100 млрд долл в год
так даже Гитлер не смог
при Гитлере украинцев ловили и под арестом на работы в Германию
а щас еще и взятки дают чтобы туда на работу поехать
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Она бы еще хотя бы в 20% так работала, так вообще замечательно было бы. К сожалению. рейдерство в последнее время в Украине становится нормой.
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"Восстанавливаем доверие к власти действиями полиции"
Да если б не добровольцы, было б всё как в Крыму или донбассе, знаем мы вашу полицию-стоим наблюдаем, чья возьмет-за тех и мы.
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Вопрос к ментам.
Почему не остановленно незаконное строительство строителем рейдером в Вишневом?
Есть решение суда о прекращании строительства. Приезжали менты, стояли, раскрыв рот смотрели как строители строят. Как титушки строителя избивают активистов.
Приехал Кива, со своими титушками дал пизды титушкам застройщика. Потом пошли поговорили, и решили что участок на котором по генплану парк, делится между рейдером и парком по 5 га на застройку и 5 га на парк! Вот как так?!
Есть блин решения суда, всем на все насрать, никто ни одного закона в этой стране не выполняет. Але Бутусов, куда блин обращаться. Вот какое может быть доверие к полиции!?
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Собственно черт бы с ним с этим парком. Но в Вишевом сейчас идет застройка с плотностью выше чем в Сингапуре. С нагрузкой на старую инфраструктуру. Школы перегружены на 100% после этой застройки будут перегружены на 150%, с соседней Соф-Борщаговке школы перегружены на 500%. И всем на все насрать, они строят дома. Чтобы набить карманы баблом. Причем прошу заметить незаконно, тупо захват земли, менты приехали посмортели и уехали, нет решения суда. Ладно, подали в суд, есть решение суда, остановить строительство. Приезжают менты, им дают решение суда, они на него смотрят, смотрят на стойку, разворачиваются и уезжают. Вот и все что надо знанть о доверии к полиции.
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Я не мент, но отвечу.
Бизнесмен А занес деньги чиновнику В (то есть Кличку), ибо нужно делать бизнес, а время-деньги, пока строится порешаются вопросы.
Бизнесмен А, денех судье С не занес, ибо народ для бизнесмена А - это быдло, которое просто путается под ногами, вот и получается коллизия.
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Іноземні інвестори, які ризикнуть зайти в Україну, з радістю зустрінуться с такими явищами як тотальна корупція, державний рекет та рейдерство (бандитське захоплення власності).

При цьому майже всі рейдерські схеми базуються на куплених судових рішеннях. Цікаво, у США, Великобританії та Німеччині таке є?
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Я вже бачу ці діалоги між американцями та місцевими бандитами з податкових та інших органів: Мистер Смит, надо заплатить несколько сотен тысяч $$$ в фонд развития нашего края. Вот банковские реквизиты. У нас все так делают.
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Что? Незаконно? Понимаете ли мистер Смит, законно или незаконно - это понятие относительное. Здесь мы - главный закон. А не захотите платить - мы вас совершенно законно отсюда выдавим, причем голым и босым.

От такі інвестиції. Бггггггг )
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И ещё вопрос, так долго сопли жевали, это потому что спецназу нужно было доехать с Калиновки, т.к. люстрированый харьковский как обычно бороться с преступниками на территории харьковской области не хочет.
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Цю ( тітушню) , як екскорт виписують на (роботи ) .Допоки не будуть шукати і судити "прєдводітєлєй цього тітушкованого дворянства" , ці мультики плідної роботи, нам показуватимуть довго.
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*Я-я-я-яя...сработал * - Рюкзакоффф..!Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - понад 50 - Цензор.НЕТ 257...
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Рейдеры получили приказ сдаться, а не подчиниться приказу они не могли!
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Конечно в этом замешаны люди при власти,ибо так эти уроды не действовали вольготно..
Наша власть, и есть самый главный враг Украины и украинского народа..
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Сидеть должны и заказчики и исполнители реально и долго.Суд должен быть показательным с трансляцией по телевидению. Рейдерське захоплення елеватора на Харківщині: у перестрілці поранено 5 осіб, затримано - понад 50 - Цензор.НЕТ 8852
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Все орут власть - отстой( и в большинстве случаев правы), полиция отстой, а вопросом, кто же эти 50+ человек титушек, никто не задавался? Это ведь украинцы, как не стыдно это признавать. Ничего в стране не поменяется, пока мы будем пенять на власть, а сами за пять сотен гривен лезть в криминал. Вся эта титушня - абсолютный биомусор, воспитанный...украинскими отцами и матерями. Не так ли? Врядли из-за такой ерунды привезли бы кацапов. Насколько мне омерзительны кацапы, настолько мне омерзительны те люди, которые вырастили таких сыновей. Я с ужасом ожидаю предстоящие выборы, и гречневую эпопею, когда украинцы в очередной раз продадут свои 5-10 лет жизни, крови и пота какому нибудь барыге (пол не важен) за пару кг халявной еды.
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Як щодо того, щоб посадити тих 50 титушок за опганізований збройний напад на поліцію?
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для них нужно прописать специальную формулировку как "участие в рейдерском захвате" с неприятными сроками, сложность в том чтобы определение не колизировало с трактовкой массовых собраний, а то выйдет что мирный протест смогут паковать за "попытку рейдерского захвата", а рейдерский захват отмазывать как митинг за борьбу с барыгой-фермером.
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Почему одним можно нарушать закон, а другим нельзя?
Принято аж два антирейдерских закона.
18 сент. 2008 г. ВР приняла антирейдерский закон
6 окт. 2016 г. Принят антирейдерский Закон
28 окт. 2016 г. Порошенко подписал "антирейдерский закон"
Бандиты плюют на закон. Гройсман ничем не отличается от бандитов, он тоже плюёт на Закон України про індексацію грошових доходів населення. "Бандитам тюрьмы!", "Вор должен сидеть в тюрьме!", а особо проворовавшегося можно повесить, в назидание другим таким же.
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В стране Бардак и беспредел, Украина разворовывается. Рейдерство зачастую организовывается действующей властью. И такая власть хочет остаться на второй срок. Люди вы что идиоты!?
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рузге, мы поняли что вам санкции уже второй сфинкстер рвут и что еще одного срока пороха вы не высидите, иди уже домой закуси ремень чтобы зубы не крошить, а мы сами выберем что нам надо!
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Князев -это мусорок из Киевской области который нариков мучал на пилораме - путем вставления спичек в отверстие мочеиспускного канала ,от такого анурез будет даже если человек и не болен анурезом ,....для дискусирующих и видос могу предоставить где человек про все это рассказывает
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зацените как новость написана вверху
Князев сказал ....Аброськин добавил .....ну ну цензор верной дорогой идете .только вроде в другую сторону идете- не в ЕС а в Рашку
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРейдерский захват элеватора на Харьковщине: в перестрелке ранены 5 человек, задержаны - более 50. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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