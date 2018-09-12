 Четверо украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе, один из них скончался. За сутки - 33 вражеских обстрела, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Екатериновка, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а из миномета 120-мм калибра - около Широкино на мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты.

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В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих получили ранения, один из них от полученных тяжелых ранений скончался", - сказано в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены двое и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрела были зафиксированы на луганском направлении вблизи Крымского, остальные - на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-службе ООС.