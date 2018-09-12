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 Прошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что США, предыдущими ударами по сирийским силам, уже дали понять президенту Сирии Башару Асаду о последствиях за использование химоружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В первый раз он потерял около 17% самых передовых самолетов ВВС", - приводит слова Дж.Мэттиса издание "Хилл", уточняя, что глава Пентагона имел в виду американский удар по сирийским войскам в апреле 2017 года.

"Его предупредили. И мы посмотрим, одумался ли он", - сказал он.

В то же время Дж.Мэттис уклонился от ответа на вопрос, дадут ли США военный ответ в том случае, если сирийские силы применят хлор в провинции Идлиб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон отрицает заявление РФ о том, что США применили фосфорные боеприпасы в Сирии

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

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7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3085730
 
   
 Топ комментарии
 
Асад конечно кукловод, да не тот. Основной кукловод сидит в кремлевски стенах и строит плані дестабилизации мира с имперскими амбициями и полдлостью сатаны. Не даром по следам россии идет сероводородный адский запашек. Крымчане заценили!
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Ты этой поганой рожей мне все утро испортил Прошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис - Цензор.НЕТ 6602
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Тільки придушити одну миршаву гниду - і на Землі настане спокій !!!! Прошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис - Цензор.НЕТ 8211
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Асад конечно кукловод, да не тот. Основной кукловод сидит в кремлевски стенах и строит плані дестабилизации мира с имперскими амбициями и полдлостью сатаны. Не даром по следам россии идет сероводородный адский запашек. Крымчане заценили!
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Пора уже раз**ать базу казламордых в Латакии.
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россия - уникальная криминально-террористическая организация международного уровня у которой есть право вето в ООН!
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-Предупреждение для асада,- сказал глава Пентагона и поставил жирный крестик в своём блокнотике возле puten huilo
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Ну подивіться ще, якщо досі не дійшло до вас.
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І досвідчений військовий, і тактовний дипломат. Водночас.
Так не буває, але так є.
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Не асад ,а хуйло должен одуматься. Но оно НЕ одумается
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Там вже давно пУтін командує, його "вмовляйте"
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Такое предупреждение, что уже почти вся Сирия
под ним...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис
 
 
 
 
 
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