 Прошлогодний удар по сирийским силам - предупреждение для Асада. Посмотрим, одумался ли он, - глава Пентагона Мэттис

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В первый раз он потерял около 17% самых передовых самолетов ВВС", - приводит слова Дж.Мэттиса издание "Хилл", уточняя, что глава Пентагона имел в виду американский удар по сирийским войскам в апреле 2017 года.

"Его предупредили. И мы посмотрим, одумался ли он", - сказал он.

В то же время Дж.Мэттис уклонился от ответа на вопрос, дадут ли США военный ответ в том случае, если сирийские силы применят хлор в провинции Идлиб.

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4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

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7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.