 Сотрудничество США и ЕС прочное, поскольку мы разделяем одни и те же цели и интересы, у нас одно и то же видение мира, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Наше сотрудничество прочное, потому что мы разделяем одни и те же цели и одни и те же интересы, я бы сказала, одно и то же видение мира", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По ее словам, ЕС тесно сотрудничает с администрацией США по широкому кругу международных вопросов - от Западных Балкан до Северной Кореи, от Украины до Афганистана, и этот список можно было бы продолжать.

"Мы ежедневно работаем вместе по борьбе с терроризмом, и наше сотрудничество в НАТО теснее, чем когда-либо", - констатировала Ф.Могерини. Она добавила, что идет совместная работа над самым широким комплексом вопросов: от кибербезопасности до морской безопасности.

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"Персонал в США и ЕС, в том числе военный, сегодня работает совместно как никогда раньше", - считает глава европейской дипломатии.

"Я также вижу возможность найти новую синергию в нашей энергетической политике, особенно после нашего недавнего энергетического совета с США в Брюсселе в июле - в те же дни, кстати, когда проходил саммит НАТО. И Европа, и Соединенные Штаты проявляют явный интерес к диверсификации нашего энергоснабжения. И это лишь один из многих вопросов, по которым наши интересы сходятся", - продолжила высокий представитель ЕС.

По ее мнению, другой такой сферой общих интересов является торговля, особенно с Китаем, и реформа ВТО. Разногласия на этом направлении "могут нанести вред, как интересам США, так и Европы".

"Но, действуя вместе, мы можем гораздо эффективнее продвигать более справедливую и честную международную торговлю", - полагает Ф.Могерини.

"Позвольте мне ясно заявить следующее: мы будем всегда стремиться к сотрудничеству с Соединенными Штатами по торговле, как и по всем другим разделам. В то же время мы показали, что готовы защитить наши интересы, когда США избрали другой подход (к взаимодействию с Европой - ИФ)", - отметила глава дипломатии ЕС.