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Все про:Укрзализныця (1441) Кравцов Евгений (63)

 "Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" планирует списать от 30% до 40% парка тепловозов из-за их непригодности.

Об этом сообщил и.о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На сегодняшний день из общего парка 30-40% локомотивов - это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы - не подлежат восстановлению. Поэтому, в соответствии с установленными процедурами, после освидетельствования мы будем проводить их списание и реализацию, согласно установленному Кабмином порядку", - сказал он.

По словам Кравцова, этот порядок сейчас проходит испытания на вагонах, не подлежащих восстановлению. Он предусматривает проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085728
 
 
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А ведь ситуация в реале выглядит немного по другому. В стране не только большой дефицит локомотивов, но и обычных полувагонов тоже. Мало кто знает, но россияне свои дают Украине в пользование. Только они обходятся гораздо дороже своих.
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Ломать - не строить. Не так ли, товарищ Сталин?
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А я думаю, що це гнойсман виступив за приватний парк залізничного тягла.
Геть липкі ручки від металобрухту!
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Их купят, восстановят,а потом в 10 раз дороже УЗ и продадут.
Это такой бизнес, когда объявляют 40% локомотивов объявляют "не восстановимыми" и продают.
Раньше так танки и самолеты в заводской смазке продавали, теперь добрались до локомотивов! "Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов - Цензор.НЕТ 110
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов
 
 
 
 
 
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