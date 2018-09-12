 "Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов

Об этом сообщил и.о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день из общего парка 30-40% локомотивов - это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы - не подлежат восстановлению. Поэтому, в соответствии с установленными процедурами, после освидетельствования мы будем проводить их списание и реализацию, согласно установленному Кабмином порядку", - сказал он.
По словам Кравцова, этот порядок сейчас проходит испытания на вагонах, не подлежащих восстановлению. Он предусматривает проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.
Геть липкі ручки від металобрухту!
Это такой бизнес, когда объявляют 40% локомотивов объявляют "не восстановимыми" и продают.
Раньше так танки и самолеты в заводской смазке продавали, теперь добрались до локомотивов!