 "Укрзализныця" спишет до 40% парка тепловозов из-за непригодности и невозможности восстановления, - Кравцов

Об этом сообщил и.о. предправления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"На сегодняшний день из общего парка 30-40% локомотивов - это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы - не подлежат восстановлению. Поэтому, в соответствии с установленными процедурами, после освидетельствования мы будем проводить их списание и реализацию, согласно установленному Кабмином порядку", - сказал он.

По словам Кравцова, этот порядок сейчас проходит испытания на вагонах, не подлежащих восстановлению. Он предусматривает проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.

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