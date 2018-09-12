 Каждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это означает, что каждый девятый житель Земли голодает.

Такие данные приводят в ежегодном отчете "Ситуация с продовольственной безопасностью и питанием в мире в 2018 году" пять структурных подразделений ООН - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (WFP) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Ситуация с голодом ухудшилась в Южной Америке и в большинстве регионов Африки, а в Азии темпы уменьшения количества голодающих также значительно снизились, отмечается в отчете. Больше всего людей, страдающих от голода и недоедания, как и раньше, проживающих в странах Азии - 515 млн. Еще более 256 млн - в странах Африки, 39 млн - в Латинской Америке и на островах Карибского моря.

Среди ключевых факторов, способствующих распространению голода, кроме конфликтов и экономического спада в отдельных странах, в отчете называются и изменения климата, приводящие к засухе и наводнениям в различных регионах мира.

По данным агентств ООН, около 151 миллиона детей в мире в 2017 году в возрасте до пяти лет страдали из-за недоедания. Подавляющее большинство таких детей - в странах Азии (55 процентов) и Африки (39 процентов).

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В отчете традиционно обращается внимание и на противоположную проблему - ожирение. Так, в 2017 году людей, страдающих ожирением, в мире насчитывалось 672 миллиона или 13 процентов взрослого населения планеты. Прежде всего, эта проблема касается стран Северной Америки, впрочем, наблюдается также тренд на увеличение количества людей с ожирением в странах Азии и Африки.

Напомним, в аналогичном отчете за 2016 количество людей, страдающих от голода и недоедания в мире, в ООН оценили в 815 млн человек.