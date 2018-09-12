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Все про:голод (69) ООН (2545) еда (139)

 Каждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН

По данным ООН, количество людей в мире, страдающих от голода, снова растет. В 2017 году таких насчитывалось 821 млн - на 6 млн больше, чем годом ранее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это означает, что каждый девятый житель Земли голодает.

Такие данные приводят в ежегодном отчете "Ситуация с продовольственной безопасностью и питанием в мире в 2018 году" пять структурных подразделений ООН - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (WFP) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Ситуация с голодом ухудшилась в Южной Америке и в большинстве регионов Африки, а в Азии темпы уменьшения количества голодающих также значительно снизились, отмечается в отчете. Больше всего людей, страдающих от голода и недоедания, как и раньше, проживающих в странах Азии - 515 млн. Еще более 256 млн - в странах Африки, 39 млн - в Латинской Америке и на островах Карибского моря.

Среди ключевых факторов, способствующих распространению голода, кроме конфликтов и экономического спада в отдельных странах, в отчете называются и изменения климата, приводящие к засухе и наводнениям в различных регионах мира.

По данным агентств ООН, около 151 миллиона детей в мире в 2017 году в возрасте до пяти лет страдали из-за недоедания. Подавляющее большинство таких детей - в странах Азии (55 процентов) и Африки (39 процентов).

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В отчете традиционно обращается внимание и на противоположную проблему - ожирение. Так, в 2017 году людей, страдающих ожирением, в мире насчитывалось 672 миллиона или 13 процентов взрослого населения планеты. Прежде всего, эта проблема касается стран Северной Америки, впрочем, наблюдается также тренд на увеличение количества людей с ожирением в странах Азии и Африки.

Напомним, в аналогичном отчете за 2016 количество людей, страдающих от голода и недоедания в мире, в ООН оценили в 815 млн человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3085727
 
 
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А есть такие, которые одновременно и голодают и страдают ожирением?
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Він навіть пінгвінів змусив голодувати😲
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На самом деле, 13% - это примерно каждый восьмой (чуть меньше), то есть число страдающих ожирением примерно соответствует числу тех, кто голодает. Еще один закон сохранения?
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А в середньому все добре: кожен дев'ятий - шкіра та мосли; кожен сьомий з половиною - сало та шкіра; всі інші - шкіра, м'ясо, трошки сала і мослів. Наших жирних нардепів, міністрів та офшоропітеків з Банкової посадити на лук'янівську дієту і кількість голодних та жирних майже зрівняється. А потім побачимо хто кого з'їсть.
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Одни страдают ожирением другие голодают а в среднем как у нас с зарплатой в Украине люди живут хорошо.
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нікіта міхалков попав в реанімацію. бажаю йому швидкої зустрічі з другом Йосифом
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Судя по комментам с утра до ночи на этом сайте 86% недоедают Каждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН - Цензор.НЕТ 7937
На самом деле кушают они хорошо, но как и депутаты всё о народе думают, беспокоятся.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКаждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН
 
 
 
 
 
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