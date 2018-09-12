 Москалькова пообещала передать медицинские справки о состоянии здоровья Сенцова и Балуха 12 сентября, - Денисова

Об этом она заявила в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

"Речь шла о судьбе украинских политзаключенных, с семьями которых я сегодня встречалась. Сервер Зекирьяев, Сейран Салиев и Тимур Ибрагимов. Ребята содержатся в Симферопольском СИЗО. За год родители так и не увиделись с сыновьями, а жены - со своими мужьями. Поэтому я попросила уполномоченного в РФ помочь этим встречам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олег Сенцов завещал соратнице продолжить работу над его неоконченными фильмами, - Наталья Каплан

Кроме этого, появилась информация, что пленников, заключенных в Ростовских СИЗО, могут этапировать в Крым. Тогда будут существовать такие же риски разъединения родных. Мы не можем этого допустить. Именно поэтому я попросила омбудсмена в РФ проверить эту информацию и как можно скорее подтвердить или опровергнуть ее.

К тому же, Татьяна Москалькова пообещала уже завтра передать мне медицинские справки о состоянии здоровья политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. Документы подпишут независимые эксперты в области здравоохранения после полного осмотра ребят, которые голодают 121 и 177 день соответственно", - сообщила Денисова.

Также читайте: Украинские дипломаты во Франции призвали усилить давление на Кремль для освобождения Сущенко

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Читайте также: Нет никакого официального документа о состоянии Сенцова, - Денисова вновь просит Москалькову и Федотова способствовать независимому медобследованию

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.