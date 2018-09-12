 Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко в Facebook.

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"Осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - уточнил он.

Также командующий уведомил, что вручил госнаграды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении.

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Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.