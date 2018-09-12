 Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко в Facebook.
"Осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - уточнил он.
Также командующий уведомил, что вручил госнаграды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении.
Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.
Поймать его на лжи не составило большого труда.
Его заявление:
https://www.youtube.com/watch?v=eLwr-YC3yFA&t=1s
Четкое опровержение:
https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/1995940604030743/?t=5290
можливо кремль з метою подальшої пропаганди розглядає його як майбутню жертву "київської хунти" ? їм же не важко знайти нову говорящу головешку.
А шо,из порта ни-ни? Это всё равно что я в ответ патрулирую свой огород.....
А от на Сулі в Лубнах - точно не потонуть