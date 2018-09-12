EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, Фоторепортаж
  7782  20
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (200) Россия (70430) ВСУ (94) Попко Сергей (1)

 Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж

В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилены группировки Вооруженных сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, написал командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортаж

"Осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечению надежной обороны морского побережья. Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - уточнил он.

Также командующий уведомил, что вручил госнаграды личному составу одной из бригад, которые выполняют задачи на Азовском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашения с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу стали формальным поражением Украины. Россия угрозами добилась их подписания, - МИД

Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 01
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 02
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 03
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 04
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 05
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 06

Также читайте: Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море, - представительство ЕС

Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 07
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 08
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 09
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 10
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 11
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 12
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 13

Также смотрите: Следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море, - Бурбак. ВИДЕО

Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 14
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 15
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 16
Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко 17

Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3085725
 
   
 Топ комментарии
 
задерживают. Но это шыкаладная перемога, сравнимая только с безальтернативно мыролюбным гиперлупом.
 показать весь комментарий
 
Граждане рашки , посмотрите в ютубе на рой тв : После пенсионеров самозанятые! Я аху и ел.
 показать весь комментарий
 
Надо ж пиплу чего-то впарить, типа мы ж не спим! Мы действуем!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Граждане рашки , посмотрите в ютубе на рой тв : После пенсионеров самозанятые! Я аху и ел.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня Шарий круто лоханулся.
Поймать его на лжи не составило большого труда.
Его заявление:
https://www.youtube.com/watch?v=eLwr-YC3yFA&t=1s

Четкое опровержение:
https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/1995940604030743/?t=5290
 показать весь комментарий
 
 
а ви тему читали ? до чого тут брехунець шарій ?
можливо кремль з метою подальшої пропаганди розглядає його як майбутню жертву "київської хунти" ? їм же не важко знайти нову говорящу головешку.
 показать весь комментарий
 
 
Корабли, идущие в Марик и Бердянск, больше не задерживают?
 показать весь комментарий
 
 
задерживают. Но это шыкаладная перемога, сравнимая только с безальтернативно мыролюбным гиперлупом.
 показать весь комментарий
 
 
Надо ж пиплу чего-то впарить, типа мы ж не спим! Мы действуем!
 показать весь комментарий
 
 
Кораблі затримують і поки не буде там спеціалізованого військового українського флоту, то це буде продовжуватися.
 показать весь комментарий
 
 
Такие провокационные вопросы может задавать только агент кремля...)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта, - Лавренюк. ФОТОрепортажИсточник:https://censor.net.ua/p3085725

А шо,из порта ни-ни? Это всё равно что я в ответ патрулирую свой огород..... Группировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко - Цензор.НЕТ 7956
 показать весь комментарий
 
юра..и тебе не стідно біть руичем и скріваться в британии
 показать весь комментарий
 
У Кременчуці хоч водосховище поруч, але у шторм і там можуть потонути, бо буває до 9 балів, як у 2012 році, а лоханки ці до 4 балів витримують.
А от на Сулі в Лубнах - точно не потонуть Угруповання Збройних сил на Азовському напрямку посилено у відповідь на агресивні дії РФ, - Попко - Цензор.НЕТ 3918
 показать весь комментарий
 
Чем "усилена"? Кабаном в военной форме на переднем плане, пушкой и тремя танками??
 показать весь комментарий
 
 
к вам выехал курер с подробным списком техники и номерами воинских частей
 показать весь комментарий
 
А за що там нагороджують? За героїчне завзяття по захисту торгових морських сполучень України? Угруповання Збройних сил на Азовському напрямку посилено у відповідь на агресивні дії РФ, - Попко - Цензор.НЕТ 4557
 показать весь комментарий
 
 
усиление сил на Азовском море - палатками , пушками ,танками ...да Карл усиление морских сил танками ....... кого за идиотов держат ? Вроде я как нулевой эксперт недопонимаю .море вроде кораблями и катерами надо усилять ,ну да вчера усилили так усилили .все четко вопросов нет- аж два катера Кременчук и Черкассы ....Вспоминаю Черчеля который в сложное время войны усилил флот частными плавсредствами - что б спасти 400 000 солдат из окружения ......ой я выдал военную тайну и про два бронированых катера .писец теперь и меня могут засудить и оштрафовать на 340 грн,да Карл ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоГруппировки Вооруженных сил на Азовском направлении усилены в ответ на агрессивные действия РФ, - Попко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх