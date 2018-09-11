 Украинские дипломаты во Франции призвали усилить давление на Кремль для освобождения Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сообщении в Фейсбуке отмечает Посольство Украины во Франции.

"Завтра Верховный суд РФ примет решение по апелляции по делу Романа Сущенко. Необходимо продолжать консолидацию международных усилий путем усиления давления на Россию ради немедленного освобождения всех украинских политических заключенных", - заявили в посольстве.

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Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

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После объявления решения суда его адвокат М.Фейгин сказал, что приговор дает возможность обмена Р.Сущенко на К.Вышинского.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.