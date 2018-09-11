 Суд повторно обязал полицию найти врача, которая принимала анализы Зайцевой, устроившей масштабное ДТП в Харькове

Об этом сообщает в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Решение суда по розыскным действиям полиция будет выполнять повторно. Кроме того, сегодня (11 сентября.) По ходатайству защиты обвиняемого к материалам дела приобщили видео обзора водителя Lexus (Зайцевой - ред.) Врачом-наркологом ", - заявили в прокуратуре.

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Во время заседания судья рассказал, что 6 сентября по месту регистрации Федирко двери квартиры полицейским открыла женщина 30-35 лет, которая сказала, что врач выехала на неподконтрольную территорию.

"От показания в качестве свидетеля женщина отказалась, сославшись на статью 63 Конституции", - говорится в материалах полиции.

Отметим, что следующее заседание суда по этому делу состоится 18 сентября.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

27 июля 2018 года журналистка Татьяна Доцяк заявила, что в расследовании причин ДТП были изучены не все факты. В частности, не является один из ключевых свидетелей — нарколог Федирко, которая могла бы пояснить, почему биоматериалов у Зайцевой взято в несколько раз меньше, чем нужно.