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Все про:Зайцева (52) прокуратура (3296) Харьков (3994)

 Суд повторно обязал полицию найти врача, которая принимала анализы Зайцевой, устроившей масштабное ДТП в Харькове

Киевский районный суд Харькова повторно обязал полицию найти и доставить на заседание нарколога Елену Федирко, которая принимала анализы у подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

Об этом сообщает в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Решение суда по розыскным действиям полиция будет выполнять повторно. Кроме того, сегодня (11 сентября.) По ходатайству защиты обвиняемого к материалам дела приобщили видео обзора водителя Lexus (Зайцевой - ред.) Врачом-наркологом ", - заявили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: суд обязал полицию найти нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии

Во время заседания судья рассказал, что 6 сентября по месту регистрации Федирко двери квартиры полицейским открыла женщина 30-35 лет, которая сказала, что врач выехала на неподконтрольную территорию.

"От показания в качестве свидетеля женщина отказалась, сославшись на статью 63 Конституции", - говорится в материалах полиции.

Отметим, что следующее заседание суда по этому делу состоится 18 сентября.

Также читайте: Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

27 июля 2018 года журналистка Татьяна Доцяк заявила, что в расследовании причин ДТП были изучены не все факты. В частности, не является один из ключевых свидетелей — нарколог Федирко, которая могла бы пояснить, почему биоматериалов у Зайцевой взято в несколько раз меньше, чем нужно.

Источник: https://censor.net.ua/n3085721
 
 
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Короче спустят дело на тормозах. Все как всегда.
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кара эту шмару по любому найдет, может даже и не скоро.
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Детский сад.. нет провидения. Она запросто может прожить долгую счастливую жизнь и чхать хотела на все и всех
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Ну почему? Может лет через 10-15 у нас все таки появятся судьи и многим таким мразям придется отвечать.
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А если не найдут? Будет - ну, на нет и суда нет...)))
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А Рафік Петя оп'ять ніучом нєвіноуват... Суд повторно зобов'язав поліцію знайти лікаря, що приймала аналізи Зайцевої, яка влаштувала масштабну ДТП в Харкові - Цензор.НЕТ 5671
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В Совке было проще: сбил человека передом -- можно судиться. Задом -- посодют. Молодого или ребёнка -- посодют полюбэ...
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Да все уже ясно, эксперд выехала к оркам, ссанина зайчихи пропала - значить неуиновата, надо давать по минимуму, Дронов отсидит за всех.
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Мусора,вам на ордло наступать,вас больше чем армии в Украине.Вперед.мы в вас верим))).Суд приказал,надо выполнять)))
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А не виконаєте - всіх вас на нари за невиконання припису суду! Будете з цією вонючкою зайцевою перестукуватися, вчіть тюремну азбуку.
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Не хотел бы я чтобы им оружие вообще выдавали. Боюсь они против Украины выступят.
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их Авакав для етого и взял в палицию чтобы они в боевики не ушли.
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сериал Санта Барбара (Аваков & Луценко продакшен) - 425-я серия....
Мы состаримся, а суд все еще будет идти....

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у нас тут одного блатного ограбили, в 20-00 пришел следак, на следующий день... прибежало 3 следака сразу, камеры переписывать, через час прибежал с соседнего ровд)))
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рядового колхозника уже бы осудили на полную катушку и забыли, как его звать!
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Потеряшка уже где-нибудь на Бали домик купил. Лучше обяжите депутатов его найти, они часто там бывают.
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ее родители зайцевой отправили на годик в Монтенегро.
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Коротше, давайте їй уже 5 років умовно, оскільки вона розкаялася, а письмові заяви від померлих, на час розгляду справи по суті, не поступили. Ну, не ламайте, будь ласка, новореформовану судову схему, люди ж уже звикли до подібних рішучих вироків!
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Угу. И пускай повторно возьмет анализы у Зайцевой при свидетелях и убедится что она невинавата. Какое же дебильное государство все в дерьме
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд повторно обязал полицию найти врача, которая принимала анализы Зайцевой, устроившей масштабное ДТП в Харькове
 
 
 
 
 
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