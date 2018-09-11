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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (589) Кабмин (10641) Гройсман (4298)

 Правительство подаст проект госбюджета на 2019 год 15 сентября, - Гройсман

Кабинет министров Украины будет подавать проект государственного бюджета вовремя, как того требует законодательство - 15 сентября.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума "Полная мобилизация: Совместный план действий", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Рассчитываем, что бюджетный процесс будет системным. 15 сентября мы внесем проект закона в Верховную Раду. Через месяц будет его первое чтение, дебаты, дискуссии. Мы будем стоять на позициях реалистичности бюджета и невозможности раздачи расходов, что является принципиальным вопросом", - сказал Владимир Гройсман.

В Кабмине уточняют, что в проекте бюджета будут сохранены приоритетные программы финансирования - в том числе, начатые в этом и прошлом годах. Финансирование армии несколько превысит 5% ВВП, а минимальная зарплата увеличится до около 4170 грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085720
 
   
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Ось і вован намалювався, а вже думав спати лягать без його казок
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Увидел рекламу, где Гройсман реформирует "Скорую помощь"...
Он и там поспел!...
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А смысл? Это правительство будет у власти, пока мы не выберем президентом Тимошенко. А потом им бежать придется. Ну или шагнуть из окна вслед за Чечетовым. Гройсман похоже себе три жизни намерял.
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Порошенко сделал большие пенсии нужным людям - чинушам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей в 15 - 20 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков, инженеров). Не обижены военнослужащие и силовики, тоже нужные люди.
А на остальных Петя экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Вот такая вот шоколадная пенсионная политика.
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Пенсии хорошие, зарплаты тоже. И нет такой дикой разницы в зарплатах и пенсиях между учителями/медиками с одной стороны и прокурорами/судьями с другой.

Надеюсь народ скоро разбежится из Украины, кому охота вкалывать чтобы под старость получать нищенскую пенсию и смотреть как жируют высокоплачиваемые пенсионеры.
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Ну у вас там взагалі лафа. 90% кувейтців це середній клас.
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Правительство выйдет на работу в субботу 15 сентября? А как же шаббат? Уряд подасть проект держбюджету на 2019 рік 15 вересня, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9483
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство подаст проект госбюджета на 2019 год 15 сентября, - Гройсман
 
 
 
 
 
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