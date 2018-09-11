 Правительство подаст проект госбюджета на 2019 год 15 сентября, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума "Полная мобилизация: Совместный план действий", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Рассчитываем, что бюджетный процесс будет системным. 15 сентября мы внесем проект закона в Верховную Раду. Через месяц будет его первое чтение, дебаты, дискуссии. Мы будем стоять на позициях реалистичности бюджета и невозможности раздачи расходов, что является принципиальным вопросом", - сказал Владимир Гройсман.

В Кабмине уточняют, что в проекте бюджета будут сохранены приоритетные программы финансирования - в том числе, начатые в этом и прошлом годах. Финансирование армии несколько превысит 5% ВВП, а минимальная зарплата увеличится до около 4170 грн.

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