 Правительство подаст проект госбюджета на 2019 год 15 сентября, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время форума "Полная мобилизация: Совместный план действий", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Рассчитываем, что бюджетный процесс будет системным. 15 сентября мы внесем проект закона в Верховную Раду. Через месяц будет его первое чтение, дебаты, дискуссии. Мы будем стоять на позициях реалистичности бюджета и невозможности раздачи расходов, что является принципиальным вопросом", - сказал Владимир Гройсман.
В Кабмине уточняют, что в проекте бюджета будут сохранены приоритетные программы финансирования - в том числе, начатые в этом и прошлом годах. Финансирование армии несколько превысит 5% ВВП, а минимальная зарплата увеличится до около 4170 грн.
Он и там поспел!...
А на остальных Петя экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Вот такая вот шоколадная пенсионная политика.
Надеюсь народ скоро разбежится из Украины, кому охота вкалывать чтобы под старость получать нищенскую пенсию и смотреть как жируют высокоплачиваемые пенсионеры.