 Частные клиники, заключившие договоры с Нацслужбой здоровья, получат право выдавать больничные и проводить вакцинацию, - Ковтонюк

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Частные заведения зашли в реформу, но оказалось, что выдавать больничный или обеспечивать вакцинами они не могут. Вакцинация входит в перечень услуг в договоре с НСЗУ, но государство закупает и бесплатно выдает вакцины только коммунальным учреждениям, а частным - нет. Мы это выяснили уже в ходе реформы и сейчас внесли изменение в постановления правительства, чтобы частные медучреждения могли получать и вакцины, и выдавать больничные листы", - сказал он.

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Ковтонюк уточнил, что проект соответствующего постановления находится на согласовании в ведомствах. Он будет принят в ближайшее время.

"Частные клиники и сейчас могут выписывать больничный, запрета им нет, но им не достается бланков больничных листов. В частных клиниках, где собственники в хороших отношениях с местными властями, больничные можно получить, но это происходит в ручном режиме. Бланки больничных листов являются источником ручного управления. Мы хотим изменить порядок распределения этих бланков, чтобы исключить ручное управление", - заявил он.

Замминистра подчеркнул, что с 2019 года Минздрав рассчитывает запустить электронные больничные, "поэтому бланки уже не будут нужны".

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Напомним, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". Согласно реформе, граждане подписывают декларации с врачами первого звена - педиатрами и специалистами семейной медицины, после чего бюджетное финансирование распределяется по медицинским учреждениям согласно количеству подписанных деклараций. Участие в программе "Деньги идут за пациентом" могут принять медицинские учреждения любой формы собственности, подписавшие договор с Национальной службой здоровья.

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По состоянию на 29 июля около 14 млн украинцев выбрали врача первичного звена в ходе общенациональной кампании "Врач для каждой семьи".