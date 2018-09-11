 Частные клиники, заключившие договоры с Нацслужбой здоровья, получат право выдавать больничные и проводить вакцинацию, - Ковтонюк

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Частные заведения зашли в реформу, но оказалось, что выдавать больничный или обеспечивать вакцинами они не могут. Вакцинация входит в перечень услуг в договоре с НСЗУ, но государство закупает и бесплатно выдает вакцины только коммунальным учреждениям, а частным - нет. Мы это выяснили уже в ходе реформы и сейчас внесли изменение в постановления правительства, чтобы частные медучреждения могли получать и вакцины, и выдавать больничные листы", - сказал он.
Ковтонюк уточнил, что проект соответствующего постановления находится на согласовании в ведомствах. Он будет принят в ближайшее время.
"Частные клиники и сейчас могут выписывать больничный, запрета им нет, но им не достается бланков больничных листов. В частных клиниках, где собственники в хороших отношениях с местными властями, больничные можно получить, но это происходит в ручном режиме. Бланки больничных листов являются источником ручного управления. Мы хотим изменить порядок распределения этих бланков, чтобы исключить ручное управление", - заявил он.
Замминистра подчеркнул, что с 2019 года Минздрав рассчитывает запустить электронные больничные, "поэтому бланки уже не будут нужны".
Напомним, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.
Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа "деньги идут за пациентом". Согласно реформе, граждане подписывают декларации с врачами первого звена - педиатрами и специалистами семейной медицины, после чего бюджетное финансирование распределяется по медицинским учреждениям согласно количеству подписанных деклараций. Участие в программе "Деньги идут за пациентом" могут принять медицинские учреждения любой формы собственности, подписавшие договор с Национальной службой здоровья.
По состоянию на 29 июля около 14 млн украинцев выбрали врача первичного звена в ходе общенациональной кампании "Врач для каждой семьи".
Нагалаза - вещество, попадающее в организм вместе с вакцинами блокирует нашу естественную защиту от рака, и стимулирует развитие рака, что позволяет процветать раковой индустрии
Раковая индустрия - одна из самых прибыльных индустрий в мире, ее прибыли составляют сотни миллиардов долларов. Затраты на противораковые препараты росли на 6,5% ежегодно в течение последних пяти лет и, как ожидается, будет продолжать расти на 8% каждый год до 2018 года, согласно цифрам, предоставленным Институтом Межконтинентальной Статистики по Информатике Здравоохранения (IMS Institute for Healthcare Informatics). Почти две трети данных затрат сконцентрированы в США и пяти крупнейших странах Европы. Это означает, что миллиарды и миллиарды долларов прибылей обеспечиваются американцами, у которых диагностирован рак. Это - исключительно прибыльная сфера экономики, которая, однако, будет полностью уничтожена одной единственной вещью - лекарством от рака.
Как недавно отмечал Майк Адамс:
«Универсальное лекарство положило бы конец прибыльности высокодоходной раковой индустрии и уничтожило бы Американское онкологическое общество, больницы, онкологические клиники и фармацевтические компании, зависящие от выручки, приносимой химиотерапией, чтобы оставаться в прибыли».
Это означает, что любой, кто приблизится к разработке лекарства от рака, будет считаться крайней угрозой для медицинского истэблишмента и наверняка будет остановлен любой ценой.
https://medalternativa.info/entry/istorii-rakovoj-industrii/
Я грю: Возьми больничный.
-- Та ты шо! -- у нас больничный токо перед гробом дают!
...ну, я взял -- 17 минут заняло... -- пришёл, сказал, шо спина болит -- болеть будет неделю!
...так и встретились...*)