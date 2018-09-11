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 Два украинских авто столкнулись в Польше - один человек погиб, шестеро травмированы. ФОТО

Во вторник, 11 сентября, возле города Томашув-Любельский (Польша) столкнулись два украинских автомобиля, в результате чего 19-летняя девушка погибла, еще шестеро человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dziennik Wschodni.

ДТП с украинцами случилась около 1:46 по местному времени у села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць.

Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб".

"В Skoda ехали четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В машине находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет. В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", ‒ рассказали изданию в местной полиции.

Отмечается, что Национальная дорога №17 была заблокирована в течение нескольких часов.

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Два украинских авто столкнулись в Польше - один человек погиб, шестеро травмированы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085718
 
 
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Офігеть, це можливо вперше таке коли українськи авто між собою у дтп потрапили не в Україні.
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Якість доріг не до чого - дурна голова винна!
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Чувствую, что благодаря реформам, наших в Польше скоро будет больше, чем кадыровцев в масквабаде...
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И стоит выезжать в Польшу, чтобы столкнуться лоб в лоб?..
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И понесли наши соотечественники вечное, доброе в Мир. Скоро европейцы узнают, что терроризм фигня по сравнению с украинскими водителями.

И ладно бы были индусами, которые плодятся быстрее, чем самовыпиливаются...
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вон что проклятые евробляхеры делают. Правильно соевые?
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Фантастика! Пять минут назад читал статью о том, что в Польше невозможно попасть в ДТП, и у нас не водители быдло, а просто дороги плохие https://www.obozrevatel.com/abroad/chtobyi-ne-byilo-avarij-dorogi-nuzhno-stroit-normalnyie-a-ne-vyimogatelej-s-palochkami-vdol-nih-rasstavlyat.htm А оно вот оно что, свинья таки везде себе грязь найдёт
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