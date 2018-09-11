 Два украинских авто столкнулись в Польше - один человек погиб, шестеро травмированы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Dziennik Wschodni.

ДТП с украинцами случилась около 1:46 по местному времени у села Домброва Томашовская на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замосць.

Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб".

"В Skoda ехали четверо человек, их доставили в больницы города Томашув-Любельский и Замосць. В машине находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет. В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", ‒ рассказали изданию в местной полиции.

Отмечается, что Национальная дорога №17 была заблокирована в течение нескольких часов.

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