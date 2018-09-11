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 Политика Украины
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 Результат урегулирования в Украине зависит от того, будет ли сотрудничать Россия, - глава МИД ФРГ Маас

Если бы не РФ, ситуация в Украине и в Сирии давно разрешилась бы, считает дипломат.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маас заявляет, что его страна пытается достичь урегулирования конфликта на востоке Украины дипломатическими усилиями.

Об этом Маас сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, министра попросили прокомментировать утверждение, что многие кризисы в мире нельзя урегулировать без участия России, хотя на самом деле Россия сама является причиной возникновения этих кризисов.

"Война в Сирии, вероятно, завершилась бы давно, если бы это было целью России и других стран", – заявил Маас.

Также он согласился, что это же можно сказать относительно востока Украины.

"В обоих случаях результат зависит от того, что урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Именно поэтому Германия играет главную роль в усилиях, чтобы урегулировать конфликты в Украине и Сирии. В обоих случаях мы стараемся чего-то достичь благодаря дипломатическим каналам", – подчеркнул Маас.

Напомним, ранее Маас заявлял, что переговоры об отмене санкций против Российской Федерации возможны только после реализации Минских соглашений, которые призваны мирно урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085717
 
 
 Топ комментарии
 
урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Источник: https://censor.net.ua/n3085717 - звичайно , що не буде !!! А євроліберали можуть тільки чергову "глибоку стурбованість" висловити ... Результат урегулирования в Украине зависит от того, будет ли сотрудничать Россия, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 5632
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Результаты урегулирования будут зависеть от результатов выборов. Для Порошенко эта гибридная война - мать родная.
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Результаты урегулирования будут зависеть от результатов выборов. Для Порошенко эта гибридная война - мать родная.
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Да и просто сказала бы Германия четко - или тебе потоки сeвереные, или тебе крым с гаагой. Что выбираешь. 24 часа на размышление. И ботокс потёк бы.
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урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Источник: https://censor.net.ua/n3085717 - звичайно , що не буде !!! А євроліберали можуть тільки чергову "глибоку стурбованість" висловити ... Результат урегулирования в Украине зависит от того, будет ли сотрудничать Россия, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 5632
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А что же там в этой Украине за "ситуация"?...
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в офіційних документах ООН і ОБСЄ там "громадянський конфлікт" ... тільки нам , про це , влада чомусь не розповідає .
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консенсус проклятый, который дает русне возможность упираться рогом при утверждении формулировок документов...

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Після вашого потоку 2 точно куйло лапки складе і буде мир на данбаці, блин.
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Ну и тупие же эти немцы , не понимают что мир будет лучше без росии
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А что, были какие-то движения в сторону согласия посотрудничать? Пустомелие и болтовня какая-то.
Лучше бы бабки дали, а то не ровён час гривня в штопор свалится.
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Ворюгам и мародёрам. Надеюсь хоть с нами немного поделятся и гривня стабилизируется. До выборов. А там им пинок под зад. Понимаю, что низзя, но иначе может быть дефолт, а там и курс до 50-60 гривень за доляр может быть. Результат врегулювання в Україні залежить від того, чи співпрацюватиме Росія, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 1114
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Похуй !
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Что значит будет ли, она власть с ней и не прекращала сотрудничать.
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Маас шизофреником прикидывается? Или оно реально больное?
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Достойный преемник Штангенциркуля...
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Если бы не параша ни в Украине ни в Сирии войны и близко небылоб.
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Как-как - завести папку, назвать Krieg Regulierung и заполнять ее, иногда созывая саммиты и
прочие зитцунги (нем. заседания). Результат врегулювання в Україні залежить від того, чи співпрацюватиме Росія, - глава МЗС ФРН Маас - Цензор.НЕТ 3864


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А если бы не было Украины и Сирии!...
Сколько проблем бы отпало!...
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а они так и хотели при шрёдере - еврашу от лиссабона до владивостока.
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В обоих случаях мы стараемся чего-то достичь благодаря дипломатическим каналам", - подчеркнул Маас.немецкие подельники куйла таки достигли ......отрезали часть украинского Донбасса .создали там замороженный кровавый конфликт в результате которого погибло более 10000 тысяч украинцев.продали Сименсы.сироят совместно с рашистом Северный...вопрос..так где же помощь Украине?
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почему бы Германии не переключиться с Украини на вопрос урегулирования какого нибудь внутреплеменного конфликта африканского племени Умбо и Юмба, неподеливших корову
может ми как нибудь сами разберемся: (без продажных еврошлюх) является Крим и Донбас частью территории нашего государства и следует ли защищать украинскую землю от посягательств
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так так Херр Маас!Але Норд стрiм 2 треба пхати
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...от я -- немец и украинец... -- по крови.
Как немец, я не знаю никакой Украины -- на выборах про это не спрашивали... ...а Россия газ даёт. А тут всё на газе...
Как украинец -- я понимаю немцев! Это не конфликт России с Западом -- это конфликт России с Украиной. Разве не так?
...поэтому никто с Россией воевать не будет! -- а будет только Украина воевать -- ...а Запад будет посмотреть...

...и помогать -- и вашим, и нашим...
Ну шо поделать? -- самим надо выкручиваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезультат урегулирования в Украине зависит от того, будет ли сотрудничать Россия, - глава МИД ФРГ Маас
 
 
 
 
 
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