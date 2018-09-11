 Олег Сенцов завещал соратнице продолжить работу над его неоконченными фильмами, - Наталья Каплан

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121 день, передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями. Об этом Крым.Реалии рассказала двоюродная сестра Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ.

"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям, естественно", – рассказала Каплан.

Накануне Наталья Каплан сообщила, что Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Согласно последней информации от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе, Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с постели. Состояние голодающего политзаключенного постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень", – рассказал Динзе журналистам.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.