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 Олег Сенцов завещал соратнице продолжить работу над его неоконченными фильмами, - Наталья Каплан

Сестра политзаключенного рассказала, что именно режиссер попросил сделать в случае его смерти.

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121 день, передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями. Об этом Крым.Реалии рассказала двоюродная сестра Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ.

"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям, естественно", – рассказала Каплан.

Накануне Наталья Каплан сообщила, что Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Согласно последней информации от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе, Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с постели. Состояние голодающего политзаключенного постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень", – рассказал Динзе журналистам.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085715
 
 
 Топ комментарии
 
А чому ви робите наголос на його фільмах ?
Перш за все він невинна людина яку незаконно ув'язнив і катує путінський режим.
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Тему сбивает - вот почему. Или дурачОГ полезный.
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Где заявления западных стран, что Пуйло лично ответит за гибель Сенцова и любой ущерб другим украинским пленникам в его застенках? ЛИЧНО.
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Відразу відсікаю будь які інсинуації: я за свободу політв"язнів.
Але скільки в нього тих фільмів.
Нарахував аж півтора....
Може є якась інша цифра?
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А чому ви робите наголос на його фільмах ?
Перш за все він невинна людина яку незаконно ув'язнив і катує путінський режим.
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Тему сбивает - вот почему. Или дурачОГ полезный.
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ви, шановний, статтю прочитали?
чи "багато букаффф, ні осиліл"?
"...Олег Сенцов завещал соратнице продолжить работу над его неоконченными фильмами..."

я питав чи є якась інфа про незакінчені фільми....
не має чого сказати по темі - мовчіть.
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дурачок, перечитай свое сообщение, "нарахував" ты полтора, спрашивал о цифре, какие неоконченные фильмы в сообщении?
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Та хоч пів, хоч півтора - в чому проблема?
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В количестве фильмов. Нужна точная цифра. Не понятно правда зачем, но нужна. Причина нужности--инкогнито, т.е. засекречено. Что-то этот интерес какой-то лохотронный. Олег Сенцов заповідав соратниці продовжити роботу над його незавершеними фільмами, - Наталія Каплан - Цензор.НЕТ 599
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Где заявления западных стран, что Пуйло лично ответит за гибель Сенцова и любой ущерб другим украинским пленникам в его застенках? ЛИЧНО.
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А зря не доверил нашим режиссерам . . Хороший был бы фильм , Про стену Яцунюка , Рюкзаки Рюкзакова , Офшоры и Брильяты Брильятовых .Про Янтарь и лес Карпат . Во кино было бы.
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Не, пусть живёт человек. Я не очень понимаю, как он собрался умирать - ест какие-то смеси, капают его, наблюдают, сценарии пишет..
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Хочешь на его место, на дармовщинку - за границу поедешь, людей увидишь. И не только людей - нелюдей в основном... Хочешь?
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На дармовщинку? Та я ж не халявщик, дорогой. А за границу я и так езжу. И место моё меня устраивает.
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молодец и рад за тебя. зачем же тогда сенцова каплями укоряешь...
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Какая же Рашка помойная страна, только и способная на гадости и подлости. Чтоб она захлебнулась своим дерьмом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлег Сенцов завещал соратнице продолжить работу над его неоконченными фильмами, - Наталья Каплан
 
 
 
 
 
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