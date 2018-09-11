 Время прийти на помощь уникальному асу, который как воздух нужен стране во время войны, - Егор Соболев призвал общественность защитить летчика Лукиянчука. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Егор Соболев заявил в эфире программы "Доброчесна країна" на 24 канале.

По словам ведущего прблемы у летчика-испітателя начались после того, как он выступил экспертов деле о трагедии Ил-76 в аэропорту Луганска в 2014 году.

Цензор.НЕТ также освещал ситуацию вокруг летчика-испытателя Лукиянчука, после того, как он выступил экспертом в деле трагедии Ил-76 - "Генерал Назаров знал, что сепаратисты готовы сбивать все самолеты, которые будут заходить на посадку в Луганск"