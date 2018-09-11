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Все про:Соболев Егор (421) Назаров (95) Лукиянчук (1)

 Время прийти на помощь уникальному асу, который как воздух нужен стране во время войны, - Егор Соболев призвал общественность защитить летчика Лукиянчука. ВИДЕО

Народный депутат Украины и журналист Егор Соболев призвал общественность поддержать военного летчика, летчика-испытателя первого класса Виктора Лукиянчука, у которого начались проблем после того, как он выступил экспертом в трагедии гибели Ил-76 с днепропетровскими десантниками в аэропорту Луганска в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Егор Соболев заявил в эфире программы "Доброчесна країна" на 24 канале. 

По словам ведущего прблемы у летчика-испітателя начались после того, как он выступил экспертов деле о трагедии Ил-76 в аэропорту Луганска в 2014 году. 

Цензор.НЕТ также освещал ситуацию вокруг летчика-испытателя Лукиянчука, после того, как он выступил экспертом в деле трагедии Ил-76 - "Генерал Назаров знал, что сепаратисты готовы сбивать все самолеты, которые будут заходить на посадку в Луганск"

Источник: https://censor.net.ua/n3085714
 
   
 Топ комментарии
 
Рошен решил отмазать хенерала очередного.
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З'їдять живцем, ще і винним зроблять, совкова хенеральщина велике зло для ВСУ.
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хенерали Яника - головна опора режиму Шокохряка .
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Нам не хватает летчика-эксперта Савченко.
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хенерали Яника - головна опора режиму Шокохряка .
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Сколько уже прошло времени, с момента гибели самолёта....., а воз и ныне там. Выносить их всех надо на вилах, иначе толку не будет.
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так ... тільки є 2 моменти
- "их всех" це ж сотні тисяч ...
- "выносить на вилах" народ не готовий і не буде готовий ...
це тупик .
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Правильно тут где-то на ветках один товарисч написал, все ждут слабины кассабской. Как только попрут кассабов с Донбасса, так и попрут наших блядей толстозадых раскабаневших на наших харчах. Будет это, будет. Народ не будет этот беспредел долго терпеть.
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Тут немає зв'язку ... і "кацапську слабину" можна ще 100 років чекати
А народ , цей беспредел , схоже буде терпіти вічно - це вже абсолютно зрозуміло .
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для того Петру і потрібна ця вся генеральська кодла часів Яника - аби молодим і патріотичним офіцерам не було ходу на верх !
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Так верноподданная рать, уже настрочила с недельку назад про этот случай!
Что он полный ноль, никакой не эксперт и самое главное, что не являясь профессиональным военным, имеет наглость критиковать "боевого генерала"!
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якщо там кацап зімін, то це гнила муть і провокація
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З'їдять живцем, ще і винним зроблять, совкова хенеральщина велике зло для ВСУ.
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Томос Украине дадут,а Гундява в раиссии за это проклянут и тихонечко свои же чекисты и удавят.С украинским законным томосом- "Русский мир" станет всего лишь бредом и беспочвенной,бесмысленной идеей полоумных.
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А шо делать, если Гидрант у нас такой продажный? Отож. Время прийти на помощь уникальному асу, который как воздух нужен стране во время войны, - Егор Соболев призвал общественность защитить летчика Лукиянчука - Цензор.НЕТ 4601
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Это, может быть, - уникальный случай, обычно начинаются репрессии, а потом возникает компромат на власть...
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Чем помочь,если в Украине,нету судебной и правохранительной системы.Есть кучка непонятных людей,по вывесками мусора и суды.А воееным надо самим сказать свое нет этому рыговскому режиму.Просто пригрозить.Петя бы у..ся.
Молчат,значит как и всех остальных все устраивает.
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Приходить толпой на суды, не лежать на диване , критикуя всё и вся!
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Нету судов в Украине.Бросить работу и ходить по судам?Может нужна нормальная прокуратура,а не это сборище ,во главе с менским узником.Платя налоги,я должен за него еще и работу его делать.На..й мне такое государство?
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Платя налоги,я должен за него еще и работу его делать.На..й мне такое государство?

Не а вы как хотели, чтоб кто-то другой за вас, вашу страну из жопы вытягивал?
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Вы смешны.Назначат прокурором,буду выполнять его работу.Пока нахожусь в другой отрасли и работаю нормально.
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Я должен быть прокурором)))Так пусть юга их снимает и передает)))
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ну , тобі з погребу з Білорусії звичайно видніше ... Час прийти на допомогу унікальному асу, який як повітря потрібен країні під час війни, - Єгор Соболєв закликав громадськість захистити льотчика Лукіянчука - Цензор.НЕТ 4251
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Где то я уже подобное слышал))) Аааа, домбасяне так о Майдане говорили...
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"Кучка"??? Да у этой ""кучки" суммарно бабла столько, что хватит и армию полностью по НАТОвским стандартам переоснастить, и дороги по европейским сделать, и весь ж/д парк обновить, и еще останется.
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пиндосі сказали что розгоням международній уголовній суд за то что окріли уголовніе дела против американмских военніх в афганистане. А У НАС ПОЖАЛУЙСТО - ЛЮБОЙ СУДЬЯ МОЖЕТ ОЦЕНИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ БОЕВІХ ГЕНЕРАЛОВ И ДЕПУТАТІ _ ВМЕСТЕ С НИМИ. где біл егорка в 20147
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Боевых генералов.Это кто именно?Поведайте миру,про боевіх хенералов)))Это последователи кацапского культа,бабы еще нарожают и воры разворовавшие армию всесте с чучмой ,овощем,драчуком,ющенко )))Если это для вас "боевые" хенералы,то мне вас искренне жаль.
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Гелетей, Писный, Литвин, Назаров - "боевых генералов" у нас хватает...
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більше їм підходить - соєві хенерали ))
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Єдиного , в Україні , льотчика-випробовувача 1-го класу , теперішня влада , вирішила просто позбутися , аби не заважав ?
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одного Героя-лётчика в Николаеве уже угробили...безнаказанно...
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https://ua.censor.net.ua/news/433983/sestra_zagyblogo_desantnyka_ilyana_gayiduk_poroshenku_u_vidpovid_na_vashu_vidkrytu_pidtrymku_generala

29.03.17 Сестра загиблого
десантника Іляна Гайдук - Порошенку: У відповідь на Вашу відкриту підтримку
генерала Назарова хочу повернути Вам орден, даний Вами моєму братові
(посмертно)
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Комусь щось незрозуміло? Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони. Але компенсації отримають тільки найближчі родичі - батьки і дружини. Розмір компенсації - по 500 тис. грн на користь родичів загиблих. Суд визнав бездіяльність і службову недбалість у діях Назарова. Докази звинувачення, на думку суду, повністю доведені. Суд врахував, що він раніше не був судимий і має позитивну характеристику за місцем служби.
Коментуючи цей вирок, Президент Порошенко заявив: "Насамперед як Верховний головнокомандувач - не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув'язнення на 7 років. Наші військові виконують свій обов'язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n433983
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Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди (ст. 124) і
ст. 126 (Незалежність та недоторканість суді гарантується Конституцією та
Законами України), в обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо
надання оцінки судового рішення, чи визначати нове поняття
"цивільний" суд", - процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих
воїнів В. Погосяна.

"По-друге, ви змогли мовчати як головнокомандувач, коли
судили і судять військових патріотів, а коли судять генерала, то тут вже
порука?! І підрив злагодженої системи? По-третє, генерал В. Назаров не є
бойовим генералом, так як йдеться у Вашому зверненні. Він сам у суді це визнав.
Через короткий час після катастрофи Іл-76, Ви нагороджуєте генерала Назарова
таким же орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність, як і наших
хлопців посмертно, не уточнюючи, в чому ж саме вона проявлялась, чи за 49
загиблих чи за знищення військового майна? Ви ігноруєте звернення батьків у
відкритому листі, щодо відсторонення генерала від військової служби на час
проведення судового розслідування, а також прохання родин загиблих зустрітись з
Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не висловили свої співчуття українцям, як,
наприклад, потерпілим у катастрофі МН17. Українці для Вас люди нижчого
ґатунку?" - резюмувала вона.
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Из СМИ известны пребывания главнокомандующего на памятных торжествах, посвященных Евреям, погибшим в концлагере, ежегодные цветы к разным другим памятникам (Бабий Яр, Афганский памятник, могила неизвестного солдата)...
Но я НИРАЗУ не видел президента на прощании с Воинами, погибшими в его каденцию. Даже на похоронах Михнюка лично общался с министрами, кот. там были. Но президента не было!Возможно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, хочу иметь Реальные доказательства.
Буду благодарен, если эти доказательства будут предоставленны.
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Тому що добровольці становлять головну загрозу його режимові
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як же це зручно ! Час прийти на допомогу унікальному асу, який як повітря потрібен країні під час війни, - Єгор Соболєв закликав громадськість захистити льотчика Лукіянчука - Цензор.НЕТ 6147
всі прорахунки , злочинну недбалість , і саботаж можна на ворога списувати !
Дивно , що ніхто раніше Офшоренка до цього не додумався ...
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хитра та підступна негідниця лоліта
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Авжеж, це зручно і ... небезпечно бо всі шляхи ведуть до паРошена:

"Якби Назарова відсторонили від керівництва АТО після трагедії з
ІЛ-76, можливо, не було б Іловайської трагедії", - Сенченко

https://ua.censor.net.ua/news/433778/yakby_nazarova_vidstoronyly_vid_kerivnytstva_ato_pislya_tragediyi_z_il76_mojlyvo_ne_bulo_b_ilovayiskoyi
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Сомневаюсь. Илловайскую операцию готовил не только Назаров. И он там был не главным.
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На самом деле, военная разведка Украины
предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена
боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.

А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении
от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й
бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал,
чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск
- солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки
разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана
военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона
Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем
агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все
были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.

Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
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теперь на "врага" можно списывать всё и в любом обьёме... кому война а кому-гешефт...
доказано ростом товарооборота с рашей... Час прийти на допомогу унікальному асу, який як повітря потрібен країні під час війни, - Єгор Соболєв закликав громадськість захистити льотчика Лукіянчука - Цензор.НЕТ 8132
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вот и вся рошеновская "реформа" ЗСУ - налицо
дерьмо собачье
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А кому он нужен в Украине?Здесь нужен отпрыск " Охотника за нарушителями на дорогах" Пашинского, отпрыски генералов( высокооплачиваемой элиты,например братьев Литвиновых,геройски отступавших от наших границ). А эта шелупень,летун какой то. Да в училище за три месяца хоть сто таких щеглов подготовят гениальные отпрыски киевских " кабаков". Он человек УКРОБОРОНПРОМ освоил в ливчике на пикнике на речке и развивает украинские вооружения що аж страшно. И тут людей за симулятор посадят и готовые летчики- испытатели. Шо вы гам затеяли по пустому?
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Это всё грёбаная украинская, круговая порука. Если бы и за круговую поруку была отдельная статья то такого бы возможно не было.
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как видим из двух новостей о ООС-власть не любит правду о ситуации на фронте...и Слава Богу что раша пока не решилась на более серьёзные обострения,ибо нашим ребятам на передовой и так очень тяжело...
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Честных людей в Украине гнобят только так. Петя в этом солидарен с Хуйлом, берет с него пример.
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Волошин, Лукиянчук ... еще 100-ни тысяч, миллионы с ними ..., им плевать на всех!
Олигархи ...
они заняты реализацией своих бизнес планов и увеличением своих доходов, они коррумпировали всю Державу, задушили монополией,
но финальный отсчет для них уже идет ...
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Руки прочь,от порядочных людей, твари продажные.
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Сейчас влачть на стороне трусов и предателей,поскольку тоже замешана в воен.преступлениях.Значит,недьзя сейчас н как помочь этому человеку.Зато,если при скороой новой власти дать ему должность воен.представи еля в армейских трибуналах над целой плеядой генералов и высших офицеров ВСУ,он был бы там очень уместен.Пуст. та шваль готовится к проблемам.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВремя прийти на помощь уникальному асу, который как воздух нужен стране во время войны, - Егор Соболев призвал общественность защитить летчика Лукиянчука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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