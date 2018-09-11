 Время прийти на помощь уникальному асу, который как воздух нужен стране во время войны, - Егор Соболев призвал общественность защитить летчика Лукиянчука. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Егор Соболев заявил в эфире программы "Доброчесна країна" на 24 канале.
По словам ведущего прблемы у летчика-испітателя начались после того, как он выступил экспертов деле о трагедии Ил-76 в аэропорту Луганска в 2014 году.
Цензор.НЕТ также освещал ситуацию вокруг летчика-испытателя Лукиянчука, после того, как он выступил экспертом в деле трагедии Ил-76 - "Генерал Назаров знал, что сепаратисты готовы сбивать все самолеты, которые будут заходить на посадку в Луганск"
- "их всех" це ж сотні тисяч ...
- "выносить на вилах" народ не готовий і не буде готовий ...
це тупик .
А народ , цей беспредел , схоже буде терпіти вічно - це вже абсолютно зрозуміло .
Что он полный ноль, никакой не эксперт и самое главное, что не являясь профессиональным военным, имеет наглость критиковать "боевого генерала"!
Молчат,значит как и всех остальных все устраивает.
Не а вы как хотели, чтоб кто-то другой за вас, вашу страну из жопы вытягивал?
з погребуз Білорусії звичайно видніше ...
https://ua.censor.net.ua/news/433974/poltorak_pro_vyrok_generalu_nazarovu_zaraz_stvoreno_nebezpechnyyi_pretsedent
29.03.17 Сестра загиблого
десантника Іляна Гайдук - Порошенку: У відповідь на Вашу відкриту підтримку
генерала Назарова хочу повернути Вам орден, даний Вами моєму братові
(посмертно)
Коментуючи цей вирок, Президент Порошенко заявив: "Насамперед як Верховний головнокомандувач - не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового генерала до ув'язнення на 7 років. Наші військові виконують свій обов'язок захищати Україну. Інколи ціною власного життя. Розумію горе родин. Але по-справжньому винним у загибелі наших героїв є ворог, який віроломно вдерся на нашу землю.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n433983
ст. 126 (Незалежність та недоторканість суді гарантується Конституцією та
Законами України), в обов'язках Президента (ст. 106) відсутні повноваження щодо
надання оцінки судового рішення, чи визначати нове поняття
"цивільний" суд", - процитувала Гайдук адвоката родичів загиблих
воїнів В. Погосяна.
"По-друге, ви змогли мовчати як головнокомандувач, коли
судили і судять військових патріотів, а коли судять генерала, то тут вже
порука?! І підрив злагодженої системи? По-третє, генерал В. Назаров не є
бойовим генералом, так як йдеться у Вашому зверненні. Він сам у суді це визнав.
Через короткий час після катастрофи Іл-76, Ви нагороджуєте генерала Назарова
таким же орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за мужність, як і наших
хлопців посмертно, не уточнюючи, в чому ж саме вона проявлялась, чи за 49
загиблих чи за знищення військового майна? Ви ігноруєте звернення батьків у
відкритому листі, щодо відсторонення генерала від військової служби на час
проведення судового розслідування, а також прохання родин загиблих зустрітись з
Вами. У річницю збитого Іл-76 Ви не висловили свої співчуття українцям, як,
наприклад, потерпілим у катастрофі МН17. Українці для Вас люди нижчого
ґатунку?" - резюмувала вона.
Но я НИРАЗУ не видел президента на прощании с Воинами, погибшими в его каденцию. Даже на похоронах Михнюка лично общался с министрами, кот. там были. Но президента не было!Возможно, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, хочу иметь Реальные доказательства.
Буду благодарен, если эти доказательства будут предоставленны.
всі прорахунки , злочинну недбалість , і саботаж можна на ворога списувати !
Дивно , що ніхто раніше Офшоренка до цього не додумався ...
"Якби Назарова відсторонили від керівництва АТО після трагедії з
ІЛ-76, можливо, не було б Іловайської трагедії", - Сенченко
https://ua.censor.net.ua/news/433778/yakby_nazarova_vidstoronyly_vid_kerivnytstva_ato_pislya_tragediyi_z_il76_mojlyvo_ne_bulo_b_ilovayiskoyi
предупредила о вторжении еще в начале августа.
20 августа под Георгиевкой была захвачена
боевая машина БМД-2.
Как писал 21 августа Роман Бочкала: "Бортовой номер 275, из состава 1-й
парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской воздушно-десантной дивизии
(комвзвода ст. лейтенант Попов). Общался с ребятами, которые непосредственно
брали российских десантников. Это бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения
"Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми
беретами и брикетами лапши "Роллтон". На фотографиях видна боевая
машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен, с указанием имени
пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д. Эта же фамилия и инициалы указаны в
журнале вечерней поверки, а также имена других бойцов российской армии, по
видимому, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С. следует, что он
из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киев у
мемориала Родина-мать.
А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано,
и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23
августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены
генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры -
полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали
неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении
от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО. В 17.00 я связался с командиром роты 28-й
бригады Дмитрием Завадским, который находился в Старобешево, и он рассказал,
чтто лично наблюдает как российские танки перерезали основную трассу на Иловайск
- солдаты под видом местных жителей подходили к российским военным, а танки
разворачивались прямой видимости. Разумеется, эта информация была передана
военными по всем каналам, включая штаб АТО. Машины снабжения 40-го батальона
Теробороны были расстреляны россиянами под Старобешево, погибли люди под огнем
агрессора. Эту информацию подтвердили все офицеры штаба сектора Б - они все
были очевидцами этих событий и дали соответствующие показания. К вечеру 24 август наши войска оставили
Старобешево, Кутейниково, попали в окружения подразделения Нацгвардии и
пограничники в районе Лисочьего. Все это немедленно докладывалось командованию
АТО. Но оказывается, Муженко получил эту информацию только 25-го августа - что
ж, получается, Генштаб признал, что уклонялся от исполнения служебных
обязанностей во время российского вторжения.
Вот как я написал об обстановка 17.00 год назад, 24 августа:
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/825013874205577
доказано ростом товарооборота с рашей...
дерьмо собачье
Олигархи ...
они заняты реализацией своих бизнес планов и увеличением своих доходов, они коррумпировали всю Державу, задушили монополией,
но финальный отсчет для них уже идет ...