 Большинство пойманных в августе на взятках - судьи, - НАБУ

Таковы итоги августа 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.

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В сообщении пресс-службы уточняется, что, в частности, статус подозреваемых получили: один из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области (получил взятку 5 тыс. евро в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия), и.о. председателя одного из судов Винницкой области (получил 20 тыс. грн за закрытие админпроизводства), судья одного из райсудов Луганской области (получил 10 тыс. грн за непривлечение гражданина к админответственности), судья одного из районных судов Киевской области (получил взятку за непривлечение гражданина к админответственности), судья Апелляционного суда Черкасской области (взятка в 30 тыс. грн).

Кроме того, в августе сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы для ознакомления: восьми подозреваемым в завладении 259,2 млн грн, предназначенных для реализации ряда национальных проектов); председателю одного из сельсоветов Киево-Святошинского района Киевской области (90 тыс. долл. за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки); судье Барышевского районного суда Киевской области (2,5 тыс. долл. США в обмен на решение по гражданскому делу об обеспечении иска).

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По состоянию на конец августа в судах находится 155 дел от НАБУ и САП. Статус обвиняемых в них имеют 244 человека. Так, в прошлом месяце детективы завершили расследование, а прокуроры направили в суд обвинительные акты относительно действий: