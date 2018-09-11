 Большинство пойманных в августе на взятках - судьи, - НАБУ

Таковы итоги августа 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ.
В сообщении пресс-службы уточняется, что, в частности, статус подозреваемых получили: один из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области (получил взятку 5 тыс. евро в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия), и.о. председателя одного из судов Винницкой области (получил 20 тыс. грн за закрытие админпроизводства), судья одного из райсудов Луганской области (получил 10 тыс. грн за непривлечение гражданина к админответственности), судья одного из районных судов Киевской области (получил взятку за непривлечение гражданина к админответственности), судья Апелляционного суда Черкасской области (взятка в 30 тыс. грн).
Кроме того, в августе сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы для ознакомления: восьми подозреваемым в завладении 259,2 млн грн, предназначенных для реализации ряда национальных проектов); председателю одного из сельсоветов Киево-Святошинского района Киевской области (90 тыс. долл. за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки); судье Барышевского районного суда Киевской области (2,5 тыс. долл. США в обмен на решение по гражданскому делу об обеспечении иска).
По состоянию на конец августа в судах находится 155 дел от НАБУ и САП. Статус обвиняемых в них имеют 244 человека. Так, в прошлом месяце детективы завершили расследование, а прокуроры направили в суд обвинительные акты относительно действий:
- бывшего замначальника финансового управления АК "Харьковоблэнерго" и экс-первого заместителя генерального директора КП "Харьковводоканал" в деле о нанесении более 19,6 млн грн убытков АК "Харьковоблэнерго" (65% акций принадлежит государству) - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины;
- бывшего и.о. председателя правления "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" в деле о нанесении 8,8 млн грн убытков предприятию (100% акций ЗАО принадлежат государству в лице Министерства инфраструктуры Украины) - ч. 2 ст. 364 УК Украины;
- судьи Хозяйственного суда Харьковской области, который принял решение в пользу частного предприятия-участника схемы по хищению газа ОАО "Укргаздобыча" - ч.2 ст.364 и ч.1 ст.375 УК Украины; председателя одного из городских судов Донецкой области - ч.3 ст.368 УК Украины; судьи Окружного административного суда города Киева - ч.3 ст.368 УК Украины; судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровск - ч.4 ст. 368 УК Украины.
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