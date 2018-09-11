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Все про:суд (21306) Донецкая область (4070) штраф (93)

 Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС

Суд считает, что он разгласил секретную информацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Дзержинского городского суда Донецкой области.

Подсудимый Ярослав Коваленко – командир отделения в/ч А1376. Он проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Его бригада на окраинах Горловки Донецкой области, в 800 метрах от позиций боевиков.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 01

Согласно постановлению суда, 22 августа Коваленко вел в сети Facebook переписку с пользовательницей по имени Галина Даниленко. Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.

"Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров", – сказано в решении суда.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 02

Личной перепиской Коваленко не ограничился и в тот же день обнародовал эту информацию в соцсети Facebook, указано в судебном постановлении.

Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС 03

Суд посчитал, что военный разгласил информацию, разглашающую положение и действия войск в районе проведения ООС.

Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен.

Обвиняемый не явился на заседание, но предоставил суду письменное заявление, в котором полностью признал свою вину.

Источник: https://censor.net.ua/n3085712
 
 
 Топ комментарии
 
675 Реформа поросячего кодла .
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Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС - Цензор.НЕТ 7899 - просто супер !

Нехай подякує , що не посадили ... В РФії (з якої бере приклад офшорна влада..) вже давно реальні терміни дають за пости у соцмережах ...
П.С - за статті про некомплект в частинах ООС , пана Бутусова , також оштрафують ?
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Що ж ти гідранта підставив у нього все гуд.
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а в чем проблема?
так завтра все кому не лень будет говорить про воровство порошенко и свинарчука у армии,а в условиях войны,когда враг не спит,а медведчук не спит уже в киеве это самая настоящая идеологическая диверсия
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- просто супер !

Нехай подякує , що не посадили ... В РФії (з якої бере приклад офшорна влада..) вже давно реальні терміни дають за пости у соцмережах ...
П.С - за статті про некомплект в частинах ООС , пана Бутусова , також оштрафують ?
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Да бутусова уже бы давно закрыли,но танька балобол никак не протянет новый закон кивала-колеса в шоколадной интепретации.Но еще не вечер)))
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Собаки зрадофіли брешуть, а караван - ідьоть! Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 2268
Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 527
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если бутусова закроют,значит так надо,там лучше знают
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звичайно , а де ж ще ..))
за Шустера не вступились ? Про інших журналістів промовчали ? Тоді не дивуйтеся , коли прийдуть по вас ... Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 8817
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Чего так мягко.10лет накинуть.Это ж госизмена.Пятру ляксеичу очень нравиться соседняя северная модель государства.Будет к ней стремиться,другого варианта удержать кормуху нет))))
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а може це цілеспрамована деза для ворога?
Чи панамські злодії так і грабують армію як і в мирні часи?
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Тебе примеры , или пасть закроешь , чтобы не позорится.
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раніше це звалося крадіжки.
а зараз під час війни це вже мародерство.
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Що ж ти гідранта підставив у нього все гуд.
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Та это ж просто мальчиш-плохиш какой-то. Шо он тут лепит про состояние техники? Он шо, парадные доклады турчинова не читает?
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"Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен."
по доброму треба було б добавити вдарів по 20 палкою по сідниці тому хто в фейсбуці бовтав чого не треба, а судді за "340 гривен".
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Раз режим, захвативший власть в стране, считается преступным,то,значит, защищать его - тоже преступление? Не желаю быть преступником.Слава Украине!
Героям Слава!
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О! рашко- борєц с преступним путєнскім рєжимом захватівшим власть на рашке, что ти здєсь дєлаєш?
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Что б так подробно слить инфу надо быть либо дебилом, либо врагом
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А кем нужно быть, что бы так обеспечить подразделение, находящееся на линии фронта?
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Если внимательно прочитаете постанову суду,то там слито секретной инфы намнго больше.Где находится блок пост,сколько единиц находится,кто командир Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 4535
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Это к делу не относиться!
Наш честный суд, ради общего блага и контактные данные солдат и офицеров выложит.

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Ну всё, можно спать спокойно, после решения суда АГС перестанет страдать непроизвольным мочеиспусканием....иначе и его оштрафуют.
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А того , хто відповідальний за стан бойової техніки в бригаді - його , звичайно , нагородять і винесуть подяку ?
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Дзержинский районный суд? Шо там Мальдивский хряк рохкал - декомунизация состоялась? Эгеж?
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А за не рабочую технику наверное благодарности объявят?
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Тю! А я думав, що секретною інформацією є тільки національний склад та рівень IQ теперішнього керівництва України. А воно он що!
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Скоро тут і нас будуть штрафувати і садити, народ, не голосуйте за цю навалочь.
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Треба було ще кількість людей в підрозділі та схему укріплень запостити в вконтактіку...
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Так в постанове суда,все подробно рассписано)))
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дякуючи суддям і тупим СБУшникам , сєпари отримали не тільки інформацію , а ще й чудовий матеріал для пропаганди !
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Слабо сказано. Боюся, нирки може виплюнути зразу.
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Вот видите. А в рашке его бы вообще посадили.
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У форумчан мозг от "зрады" поехал? Чудак открыто пишет о дислокации блокпоста, количестве б/техники и её состоянии. Типа, милости просим, сепары... Військового оштрафували за пост у Facebook про поганий стан техніки в зоні ООС - Цензор.НЕТ 15
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а вот похожии "военный" из Одессы, разстрелял Украинских военных и сбежал к сепарам, сцуко, если это правда, то место того чтоб написать высшему командиванию, он сцуко в феисбук пишет и какой то бабе жалуется. цензор, будь ласка и слово военный хоть в скопки поставте, а то вот зрадисты по названию уже слюньой бризгается.
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Текс звинувачення всі прочитали ?
Це ж просто феєрично !!! Замість того , аби реагувати на незадовільний стан бойової техніки , якийсь стукач-СБУшник подав позов у суд на фронтовика , який цей факт не став приховувати ... В результаті - помпотеха не покарано ...техніка , й надалі , буде в лажовому стані , а бійців бажаючих піти на контракт в АТО-ООС буде ще менше ... Не дарма ж писали про не комплект - вій , й надалі , буде посилюватись
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Только наши военачальники в новых модных фурах отчитались про полную боеготовность, испугав всех врагов, как этот вояка им все планы поломал... А вдруг его переписку в Фейсбуке прочитает сам )(уйло и нападет....
А если серьезно - почему оный вояка не копал в задницу своих непосредственных начальников относительно неоснащенности своего подразделения, а занимался трепом в Фейсбуке... Это уже стало правилом - с начальством никто ссориться не хочет, ведь недостающее оборудование всегда можно попросить купить волонтеров...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоенного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС
 
 
 
 
 
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