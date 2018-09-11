 Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Дзержинского городского суда Донецкой области.

Подсудимый Ярослав Коваленко – командир отделения в/ч А1376. Он проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Его бригада на окраинах Горловки Донецкой области, в 800 метрах от позиций боевиков.

Согласно постановлению суда, 22 августа Коваленко вел в сети Facebook переписку с пользовательницей по имени Галина Даниленко. Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.

"Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров", – сказано в решении суда.

Личной перепиской Коваленко не ограничился и в тот же день обнародовал эту информацию в соцсети Facebook, указано в судебном постановлении.

Суд посчитал, что военный разгласил информацию, разглашающую положение и действия войск в районе проведения ООС.

Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен.

Обвиняемый не явился на заседание, но предоставил суду письменное заявление, в котором полностью признал свою вину.