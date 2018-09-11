 Военного оштрафовали за пост в Facebook о плохом состоянии техники в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Дзержинского городского суда Донецкой области.
Подсудимый Ярослав Коваленко – командир отделения в/ч А1376. Он проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Его бригада на окраинах Горловки Донецкой области, в 800 метрах от позиций боевиков.
Согласно постановлению суда, 22 августа Коваленко вел в сети Facebook переписку с пользовательницей по имени Галина Даниленко. Он рассказал ей о своем местонахождении и пожаловался на плохое состояние техники.
"Коваленко сообщил данному лицу, что на указанном блок-посту находятся три единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, у которой прицел в нерабочем состоянии, а также АГС, осуществляющий самовольные выстрелы во время зарядки. В указанной переписке он сообщил об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров", – сказано в решении суда.
Личной перепиской Коваленко не ограничился и в тот же день обнародовал эту информацию в соцсети Facebook, указано в судебном постановлении.
Суд посчитал, что военный разгласил информацию, разглашающую положение и действия войск в районе проведения ООС.
Своим решением судья Немыш Н.В. приговорил Коваленко к штрафу в сумме 340 гривен.
Обвиняемый не явился на заседание, но предоставил суду письменное заявление, в котором полностью признал свою вину.
так завтра все кому не лень будет говорить про воровство порошенко и свинарчука у армии,а в условиях войны,когда враг не спит,а медведчук не спит уже в киеве это самая настоящая идеологическая диверсия
Нехай подякує , що не посадили ... В РФії (з якої бере приклад офшорна влада..) вже давно реальні терміни дають за пости у соцмережах ...
П.С - за статті про некомплект в частинах ООС , пана Бутусова , також оштрафують ?
Собакизрадофіли брешуть, а караван - ідьоть!
за Шустера не вступились ? Про інших журналістів промовчали ? Тоді не дивуйтеся , коли прийдуть по вас ...
Чи панамські злодії так і грабують армію як і в мирні часи?
а зараз під час війни це вже мародерство.
по доброму треба було б добавити вдарів по 20 палкою по сідниці тому хто в фейсбуці бовтав чого не треба, а судді за "340 гривен".
Героям Слава!
Наш честный суд, ради общего блага и контактные данные солдат и офицеров выложит.
Це ж просто феєрично !!! Замість того , аби реагувати на незадовільний стан бойової техніки , якийсь стукач-СБУшник подав позов у суд на фронтовика , який цей факт не став приховувати ... В результаті - помпотеха не покарано ...техніка , й надалі , буде в лажовому стані , а бійців бажаючих піти на контракт в АТО-ООС буде ще менше ... Не дарма ж писали про не комплект - вій , й надалі , буде посилюватись
А если серьезно - почему оный вояка не копал в задницу своих непосредственных начальников относительно неоснащенности своего подразделения, а занимался трепом в Фейсбуке... Это уже стало правилом - с начальством никто ссориться не хочет, ведь недостающее оборудование всегда можно попросить купить волонтеров...