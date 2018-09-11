 В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция

"По сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в с. Першоконстантиновка (точка №3), содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета (точка №2) содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов – с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Госэкоинспекции.
По данным ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП "Каланчак".
Кроме того, в Госэкоинспекции отчитались о пробах воды, взятой 6 сентября в Черном море. "Согласно результатам исследований, в отобранных пробах воды Черного моря в зоне ответственности Инспекции в пределах Каланчакского и Скадовского районов Херсонской области: содержание растворенного кислорода находится в пределах 7,1 - 7,4 мгО2 / дм3 (при нормативе 6,0 мгО2 / дм3); превышений нормативных значений содержания сероводорода не обнаружено; водородный показатель рН находится в пределах нормы", - информируют в ведомстве.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
Это очень важно. Та вы, суки, замеряйте чем люди дышат и какую воду пьют в днепре, каменском, мариуполе, запорожье.
мутноглазая тупорылая коровабаба Витренчиха. Призывает к священной войне, хунта, каратели, томос ниатдадим бла-бла-бла
"Симптоматика жителей Армянска соответствуют тому, что в воздухе присутствует сернистый ангидрид, он же (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ) - соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Токсичен (!!!) Утром вещество выпадает в виде росы, но это уже кислотная роса. Она воздействует на металл. Металл окисляется, отсюда такой коричневый налет. Листья растений сразу же стает коричневым, вянет и сворачивается. А у людей появляется кашель, раздражения и ожоги дыхательных путей. В атмосфере вещество соединяется с водою и превращается на сернистую кислоту (H2SO3 ) в виде аэрозоля, а дальше эта смесь стает серной кислотой (H2SO4). Она очень токсичная, допустимая граничная норма 0,5 мг на куб. м. В данном случае сейчас мы наблюдаем гораздо большую концентрацию этой кислоты. Поэтому у людей кашель, раздражение слизистых дыхательных путей, краснеют глаза. При попадании на слизистую кислота вызывает ожоги. У людей появляется конюктивит, фарингит, бронхит, химические воспаления легких. Самые тяжелые последствия - это остановка дыхания и смерть. Эти болезни могут проявиться сразу. Но существует и период накопления, после которого также могут развится заболевания. В природе эта кислота быстро нейтрализуется и образует соли серы, которые также накопляются и являются токсичными, и вызывают различные отравления человека. Вобщем все гораздо печальней чем вы можете себе подумать... Советую всем немедленно оттуда уезжать !"