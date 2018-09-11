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 В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция

Ряд проб грунта, отобранных Государственной экологической инспекцией Украины 5 сентября в шести селах Херсонской области, показал увеличенное содержание сульфатов и хлоридов.

"По сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в с. Першоконстантиновка (точка №3), содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета (точка №2) содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов – с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Госэкоинспекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ

По данным ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП "Каланчак".

Кроме того, в Госэкоинспекции отчитались о пробах воды, взятой 6 сентября в Черном море. "Согласно результатам исследований, в отобранных пробах воды Черного моря в зоне ответственности Инспекции в пределах Каланчакского и Скадовского районов Херсонской области: содержание растворенного кислорода находится в пределах 7,1 - 7,4 мгО2 / дм3 (при нормативе 6,0 мгО2 / дм3); превышений нормативных значений содержания сероводорода не обнаружено; водородный показатель рН находится в пределах нормы", - информируют в ведомстве.

Также читайте: В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085711
 
 
 Топ комментарии
 
бля. только что смотрел на мразотном 112 анале . собрались пидорасы всех мастей, местные и спорили кто сильнее из них отсасывает у русни. Мордовское телевидение тихо курит в сторонке.
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Ну пока ты не показал ету гадость она и не всплыла. Я уже и забыл о ее существовании.
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Меня интересует не то что показывают по 112 аналу, а почему до сих пор он работает а те кто там выступают почему еще воняют на етой земле
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В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция

Это очень важно. В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 6793 Та вы, суки, замеряйте чем люди дышат и какую воду пьют в днепре, каменском, мариуполе, запорожье.
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Фу, плин всплыла мутноглазая тупорылая корова баба Витренчиха. Призывает к священной войне, хунта, каратели, томос ниатдадим бла-бла-бла
В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 5733
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Ну пока ты не показал ету гадость она и не всплыла. Я уже и забыл о ее существовании.
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та я тоже, но я всегда с интересом смотрю на нее)) не могу смотреть без ржача на ее экономические размышления, на политическое видение ситуации, на определении виновных в том или ином событии и т.д. Для меня она талантливый клоун, который умеет рассмешить. да. лично мне оч смешно ее послушать))
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бля. только что смотрел на мразотном 112 анале . собрались пидорасы всех мастей, местные и спорили кто сильнее из них отсасывает у русни. Мордовское телевидение тихо курит в сторонке.
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кожен день одні і ті гниди на всіх лайно-какналах
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Меня интересует не то что показывают по 112 аналу, а почему до сих пор он работает а те кто там выступают почему еще воняют на етой земле
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меня это тоже интересует. Сегодня был отличный момент окончательно решить вопрос с ним причем прицепом сразу всю эту пидорасню прибрать.
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Да пох. Там вообще должна земля гореть и все в противотанковых ежах и минах быть.
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Татьяна Алустон :
"Симптоматика жителей Армянска соответствуют тому, что в воздухе присутствует сернистый ангидрид, он же (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ) - соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Токсичен (!!!) Утром вещество выпадает в виде росы, но это уже кислотная роса. Она воздействует на металл. Металл окисляется, отсюда такой коричневый налет. Листья растений сразу же стает коричневым, вянет и сворачивается. А у людей появляется кашель, раздражения и ожоги дыхательных путей. В атмосфере вещество соединяется с водою и превращается на сернистую кислоту (H2SO3 ) в виде аэрозоля, а дальше эта смесь стает серной кислотой (H2SO4). Она очень токсичная, допустимая граничная норма 0,5 мг на куб. м. В данном случае сейчас мы наблюдаем гораздо большую концентрацию этой кислоты. Поэтому у людей кашель, раздражение слизистых дыхательных путей, краснеют глаза. При попадании на слизистую кислота вызывает ожоги. У людей появляется конюктивит, фарингит, бронхит, химические воспаления легких. Самые тяжелые последствия - это остановка дыхания и смерть. Эти болезни могут проявиться сразу. Но существует и период накопления, после которого также могут развится заболевания. В природе эта кислота быстро нейтрализуется и образует соли серы, которые также накопляются и являются токсичными, и вызывают различные отравления человека. Вобщем все гораздо печальней чем вы можете себе подумать... Советую всем немедленно оттуда уезжать !﻿"
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Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит! Валяйте к нам в тамбовщину с лопатами и вилами - а гамма-излучение денек повременит! (В.Высоцкий).
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Думаєте інші заводи мафії в кращому стані?
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А може то ка цапи готуються відступати і застосовують тактику "випаленої землі"? А якщо серйозно ,то всі збитки від цієї хіматаки має покрити власник заводу Титан (основний власник) + окупант також має нести відповідальність за застосування хім зброї проти мирного населення
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Было сообщение о попадании снаряда во время учения войск паРаши в оккупированном Крыму...
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Идеологически правильное сообщение, но врятли технически грамотное. Та и отстойники не при чем - диоксид там не содержался. А вот авария и выброс через трубы сейчас самое вероятное объяснение.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция
 
 
 
 
 
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