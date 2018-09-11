 В грунте на админгранице с оккупированным Крымом превышено содержание сульфатов и хлоридов, в воде Черного моря - растворенного кислорода, - Госэкоинспекция

"По сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в с. Першоконстантиновка (точка №3), содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета (точка №2) содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов – с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Госэкоинспекции.

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По данным ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП "Каланчак".

Кроме того, в Госэкоинспекции отчитались о пробах воды, взятой 6 сентября в Черном море. "Согласно результатам исследований, в отобранных пробах воды Черного моря в зоне ответственности Инспекции в пределах Каланчакского и Скадовского районов Херсонской области: содержание растворенного кислорода находится в пределах 7,1 - 7,4 мгО2 / дм3 (при нормативе 6,0 мгО2 / дм3); превышений нормативных значений содержания сероводорода не обнаружено; водородный показатель рН находится в пределах нормы", - информируют в ведомстве.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.