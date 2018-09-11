 Нет никакого официального документа о состоянии Сенцова, - Денисова вновь просит Москалькову и Федотова способствовать независимому медобследованию

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Опять получила ужасную весть. У Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья. В длинный список тяжелых диагнозов добавилась гипоксия. Мозгу и сердцу Олега не хватает кислорода. От этого в голове - туман, все тело немеет", - пишет Денисова.

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Она подчеркивает, что не верит ни одному слову РФ. "Они лишь делают громкие заявления, что состояние здоровья украинского политзаключенного на 121 день голодания не ухудшилось. Но у меня нет никакого официального подтверждающего документа. Я хочу видеть медицинскую справку о состоянии здоровья Олега Сенцова от независимой медицинской комиссии. Я должна убедиться в том, что он получит необходимую ему помощь. Именно поэтому, раз обращаюсь к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - заявляет омбудсмен.

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Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

10 сентября сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что политзаключенный режиссер составил завещание на свое творчество.