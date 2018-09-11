 Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (Агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН).

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"4 сентября 2018 года Большая палата Верховного Суда Украины вынесла решение, которым удовлетворила иск внутренне перемещенного лица из Донецкой области, выплата пенсии которого была приостановлена ​​с апреля 2017 года. Украинская неправительственная организация "Право на защиту", партнер Агентства ООН по делам беженцев, обеспечивала юридическую поддержку пенсионеру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с ноября 2014 года, все пенсионеры, место жительства которых зарегистрировано на неконтролируемой правительством территории, были вынуждены не только регистрироваться как переселенцы, чтобы продолжать получать пенсию, но и проходить обременительную процедуру верификации (включая внеплановые проверки места жительства).

"Это привело к потере доступа граждан к их пенсиям. С июня 2016 года более 1,2 млн человек из неподконтрольных правительству территорий получали пенсии, с июля 2018-го - только 477 тыс. продолжили их получать", - подчеркивают в УВКБ ООН.

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По мнению организации, Верховный Суд подтвердил, что результаты упомянутых проверок не дают законных оснований прекращать выплаты пенсии.

"Настало время отменить привязку места регистрации выплате пенсий и создать простой механизм их выплаты на подконтрольной правительству территории, через украинские банки пенсионерам, независимо от места их постоянного проживания", - отметила Ноэль Калхун, заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

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Агентство ООН по делам беженцев в Украине работает с общественными организациями, оказывающих юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, а также населению, пострадавшему в результате конфликта. Отмечается, что около 60% запросов, которые они получают, поступает от пенсионеров, которые испытывают трудности с получением своих пенсий. Агентство ООН по делам беженцев также оказывает финансовую помощь в чрезвычайных ситуациях.

В организации ожидают, что решение суда приведет к упрощению процедуры, которая позволит вынужденным переселенцам и другим людям, пострадавшим от конфликта, получать свои пенсии вовремя, как и остальные граждане Украины.

Напомним, 4 сентября Большая Палата Верховного Суда отклонила апелляцию Пенсионного фонда в деле об отмене пенсии для жительницы с территории ОРДЛО. Рассмотренное дело была образцовым, и "суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения Верховного Суда в решении, принятом в образцовом деле".