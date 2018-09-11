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Все про:Верховный Суд (632) ООН (2545) пенсионеры (619) пенсия (1757) переселенцы (285)

 Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ

Для сотен тысяч вынужденных переселенцев и других людей, пострадавших от конфликта, их государственная пенсия является единственной формой дохода.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (Агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН).

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"4 сентября 2018 года Большая палата Верховного Суда Украины вынесла решение, которым удовлетворила иск внутренне перемещенного лица из Донецкой области, выплата пенсии которого была приостановлена ​​с апреля 2017 года. Украинская неправительственная организация "Право на защиту", партнер Агентства ООН по делам беженцев, обеспечивала юридическую поддержку пенсионеру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с ноября 2014 года, все пенсионеры, место жительства которых зарегистрировано на неконтролируемой правительством территории, были вынуждены не только регистрироваться как переселенцы, чтобы продолжать получать пенсию, но и проходить обременительную процедуру верификации (включая внеплановые проверки места жительства).

"Это привело к потере доступа граждан к их пенсиям. С июня 2016 года более 1,2 млн человек из неподконтрольных правительству территорий получали пенсии, с июля 2018-го - только 477 тыс. продолжили их получать", - подчеркивают в УВКБ ООН.

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По мнению организации, Верховный Суд подтвердил, что результаты упомянутых проверок не дают законных оснований прекращать выплаты пенсии.

"Настало время отменить привязку места регистрации выплате пенсий и создать простой механизм их выплаты на подконтрольной правительству территории, через украинские банки пенсионерам, независимо от места их постоянного проживания", - отметила Ноэль Калхун, заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

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Агентство ООН по делам беженцев в Украине работает с общественными организациями, оказывающих юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, а также населению, пострадавшему в результате конфликта. Отмечается, что около 60% запросов, которые они получают, поступает от пенсионеров, которые испытывают трудности с получением своих пенсий. Агентство ООН по делам беженцев также оказывает финансовую помощь в чрезвычайных ситуациях.

В организации ожидают, что решение суда приведет к упрощению процедуры, которая позволит вынужденным переселенцам и другим людям, пострадавшим от конфликта, получать свои пенсии вовремя, как и остальные граждане Украины.

Напомним, 4 сентября Большая Палата Верховного Суда отклонила апелляцию Пенсионного фонда в деле об отмене пенсии для жительницы с территории ОРДЛО. Рассмотренное дело была образцовым, и "суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения Верховного Суда в решении, принятом в образцовом деле".

Источник: https://censor.net.ua/n3085705
 
   
 Топ комментарии
 
Ришучий премьер-министр уговаривает друзей-коррупционеров не грабить страну, с такими лидерами Украина далеко пойдет, запомните этот пост!

Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 3453
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Механизм прост донельзя: сабж, проживающий на оккупированных территориях, пересекает границу Украины или линию разграничения - ему ставят штамп в паспорт "Прибыл с оккупированных территорий, дата, пункт пропуска" и предупреждают, что второй раз с такой отметкой не пустят... А пенсия для оставшихся найдется...
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Лайна їм на дрючку, "хутін памаги" - кричали, так хавайте сіль з білих камазів.
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Ришучий премьер-министр уговаривает друзей-коррупционеров не грабить страну, с такими лидерами Украина далеко пойдет, запомните этот пост!

Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 3453
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Вован, час вже вийшов ти вже одержав свою мзду, досить лапшу вішати лохторату.
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дРузі грабують Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 5264 - це майже чистосердечне ...- агов юГык ..., документуй..., пригодиться...
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Механизм прост донельзя: сабж, проживающий на оккупированных территориях, пересекает границу Украины или линию разграничения - ему ставят штамп в паспорт "Прибыл с оккупированных территорий, дата, пункт пропуска" и предупреждают, что второй раз с такой отметкой не пустят... А пенсия для оставшихся найдется...
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Для сотен тысяч вынужденных переселенцев и других людей, пострадавших от конфликта, их государственная пенсия является единственной формой дохода.Источник: https://censor.net.ua/n3085705

А работать они не пробывали, говорят помогает.
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не за это гиви с захарченками воевали,что бы донбассяне работали,нужно еще вернуть донецк и луганск и им всем платить пособие,как детям войны,пострадавшим от карателей
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дурак или придуриваешься? здесь молодым работу найти невозможно, а пенсионерам и подавно...
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Лайна їм на дрючку, "хутін памаги" - кричали, так хавайте сіль з білих камазів.
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На окупованій території відповідальність за утримання населення несе країна-окупант.
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завдячуючи потроху, відповідальність за окупацію підерацією Донбасу взяла на себе Україна
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Те що воно партнерам ресурси постачає не значить, що в міжнародних угодах - це визнають справедливим. При належному позові.
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ну так , после : "пУтлер вОйди ..,, следует - денег нет но вы держитесь" - кАцапомир однако... Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 4710
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Простий МЕХАНІЗМ - це кольоровий принтер. Нехай лугандони друкують на ньому і руплі, і гривні, і бакси. І купюри з "лисим".
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В одному готелі з Монікою Белуччі ті Селеною Гомес. Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 7252 Донька голови окружного Адмінсуду Києва витратила майже ПІВМІЛЬЙОНА за півроку у турне від Мальдів до Тенеріфе. Більше, ніж її тато-суддя заробив за рік.Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ - Цензор.НЕТ 7252 Детальний обзор її Інстаграму - дивіться тут:https://t.co/BFngZqq9hG
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Завдячуючи Потроху і його судівській реформі "непокаране зло зростає". Саме такий меседж на майбутнє іде від цього режиму: скидай українську владу, обтирай копитами український прапор і тобі за це нічого не буде. Ще й соціалку з пенсією отримаєш за рахунок гоїв-толерастів
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Я против, но с оговорками. Пенсия выплачивается тем пенсионерам , которые переехали на подконтрольные Украине территории. И всем выплачивается комерческая пенсия если такая есть в Украине. Суд должен был рассматривать с точки зрения начисления пенсии с экономической составляющей . Пенсия в Украине платися на территории Украины пенсионеру в среднем, из территориальной принадлежности + социальная справедливость. Тобишь молодые люди платят налоги с этой территории на которой живет пенсионер ,а государство уравнивает по всей территории Украины. А то молодые люди на неподконтрольных территориях платят налоги днр,лнр ,а я должен платить им пенсию.? Скажу честно мне интересны украинские пенсиоенеры,да и за свой выбор каждый человек несет ответ. В обычной жизни это нормально, а в данной ситуации типа нет? Выбор это последствия, и выбор вы лнр и днр вы делали сами без вмешательства Украины ,несите ответственность за ваш выбор.
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Будете платити репарації мешканцям ОРДЛО , "визволителі" срані ...
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Все для лугодонцев, все условия, и даже газ, воду и э/энергию они получают бесплатно.
И все это за счет украинских пенсионеров, получающих нищенские пенсии. Те у кого большие пенсии по-прежнему в шоколаде. Кстати, лугодонские пенсионеры еще и доплату к пенсиям от Путлера получают, и Порошенко вон как о них заботится.

И чего не захватывать украинские территории, Украина всем обеспечит.
Голосуйте и дальше за Порошенко, лохи.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНастало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ
 
 
 
 
 
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