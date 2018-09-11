 Настало время создать простой механизм выплат пострадавшим от конфликта на Донбассе, - УВКБ ООН приветствовало решение Верховного Суда о пенсиях для ВПЛ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (Агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН).
"4 сентября 2018 года Большая палата Верховного Суда Украины вынесла решение, которым удовлетворила иск внутренне перемещенного лица из Донецкой области, выплата пенсии которого была приостановлена с апреля 2017 года. Украинская неправительственная организация "Право на защиту", партнер Агентства ООН по делам беженцев, обеспечивала юридическую поддержку пенсионеру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начиная с ноября 2014 года, все пенсионеры, место жительства которых зарегистрировано на неконтролируемой правительством территории, были вынуждены не только регистрироваться как переселенцы, чтобы продолжать получать пенсию, но и проходить обременительную процедуру верификации (включая внеплановые проверки места жительства).
"Это привело к потере доступа граждан к их пенсиям. С июня 2016 года более 1,2 млн человек из неподконтрольных правительству территорий получали пенсии, с июля 2018-го - только 477 тыс. продолжили их получать", - подчеркивают в УВКБ ООН.
По мнению организации, Верховный Суд подтвердил, что результаты упомянутых проверок не дают законных оснований прекращать выплаты пенсии.
"Настало время отменить привязку места регистрации выплате пенсий и создать простой механизм их выплаты на подконтрольной правительству территории, через украинские банки пенсионерам, независимо от места их постоянного проживания", - отметила Ноэль Калхун, заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Агентство ООН по делам беженцев в Украине работает с общественными организациями, оказывающих юридическую помощь внутренне перемещенным лицам, а также населению, пострадавшему в результате конфликта. Отмечается, что около 60% запросов, которые они получают, поступает от пенсионеров, которые испытывают трудности с получением своих пенсий. Агентство ООН по делам беженцев также оказывает финансовую помощь в чрезвычайных ситуациях.
В организации ожидают, что решение суда приведет к упрощению процедуры, которая позволит вынужденным переселенцам и другим людям, пострадавшим от конфликта, получать свои пенсии вовремя, как и остальные граждане Украины.
Напомним, 4 сентября Большая Палата Верховного Суда отклонила апелляцию Пенсионного фонда в деле об отмене пенсии для жительницы с территории ОРДЛО. Рассмотренное дело была образцовым, и "суды при решении аналогичных дел должны учитывать правовые заключения Верховного Суда в решении, принятом в образцовом деле".
А работать они не пробывали, говорят помогает.
И все это за счет украинских пенсионеров, получающих нищенские пенсии. Те у кого большие пенсии по-прежнему в шоколаде. Кстати, лугодонские пенсионеры еще и доплату к пенсиям от Путлера получают, и Порошенко вон как о них заботится.
И чего не захватывать украинские территории, Украина всем обеспечит.
Голосуйте и дальше за Порошенко, лохи.