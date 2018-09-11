 "Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на Фейсбук-страничке "Национального корпуса".

По состоянию на 20-00, сообщается, что "Около двадцати бандитов добровольно сложили оружие и сдались полиции и нашим активистам. Еще два десятка вооруженных боевиков скрываются внутри.

Но мы остаемся на месте и проконтролируем, чтобы каждого бандюка задержали правоохранители".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.