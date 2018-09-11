 "Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на Фейсбук-страничке "Национального корпуса".
По состоянию на 20-00, сообщается, что "Около двадцати бандитов добровольно сложили оружие и сдались полиции и нашим активистам. Еще два десятка вооруженных боевиков скрываются внутри.
Но мы остаемся на месте и проконтролируем, чтобы каждого бандюка задержали правоохранители".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.
Лучше бы ты расклад написал - на кого напали, от кого напали.
Они вообще в курсе, что там на элеваторе целый день война идет?
Там по ходу простые селяне и нац.корпус от бандитов отстреливаются + пяток ментов...
шо пошли на работу по совместительству грабежи и разбой.
года полтора все телеканалы показывали как они от агрессора защищали рошен а КИЕВЕ.
- У меня семь районов и везде такое. С какого начать?
- С любого.
Брат Арбузова вивів з-під арешту нерухомість та землю (Документ)
ГПУ выделила 10 следователей против трех активистов, которые закидали яйцами нардепа Барну, и те "сшили" обвинительный акт на 7 лет тюрьмы для активистов.
Ню-ню.
При Бандюковиче титушня с арматурой бегала, а теперь пиздЖИТИ ПО-НОВОМУ, со стволами ходят, скоро на танках ездить будут.
Кто страшнее - наци или рейдеры?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=lC_3z_umWAw
Около двадцати бандитов добровольно сложили оружие и сдались
Еще два десятка вооруженных боевиков скрываются внутри.Источник: https://censor.net.ua/n3085704
де решта 60 ..?
Можно перекупить... ...но, если он рогом упрётся -- хоть взрывай -- не сдвинешь с места.
-- это моё мнение с конца 80хх.по конец 90хх.