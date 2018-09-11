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Все про:рейдерство (753) Харьковщина (1175) фермер (64) Национальный корпус (104)

 "Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО

В сети появилось видео попытки рейдерского захвата фермерского предприятия на Харьковщине и противостяние этому активистов "Национального корпуса".

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на Фейсбук-страничке "Национального корпуса".

По состоянию на 20-00, сообщается, что "Около двадцати бандитов добровольно сложили оружие и сдались полиции и нашим активистам. Еще два десятка вооруженных боевиков скрываются внутри.
Но мы остаемся на месте и проконтролируем, чтобы каждого бандюка задержали правоохранители".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3085704
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы неизвестные титушки пытались отжать какой - нибудь магазин Рошен, то в дело уже вступила тяжёлая техника и Нацгвардия - личная гвардия Порошенко для защиты от рейдеров.
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интересно, Луценко, Аваков, Геращенко новости читают?
Они вообще в курсе, что там на элеваторе целый день война идет?
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Переодетые менты по приказу сверху - рошеновского ворья, пытались отжать фермерское хозяйство?
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Переодетые менты по приказу сверху - рошеновского ворья, пытались отжать фермерское хозяйство?
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Ні, це Аваков так аранжує вибори Порошенку. )))
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ТОгда бы не титушки, а судебные исполнители с "Кордом" приехали.

Лучше бы ты расклад написал - на кого напали, от кого напали.
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интересно, Луценко, Аваков, Геращенко новости читают?
Они вообще в курсе, что там на элеваторе целый день война идет?
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В курсе... Ибо, сами или их подельники и затеяли это рейдерство.
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Володимир Инкогнито - вот удивлен я... - где все эти Собры, Альфы, ССО и другие космонавты?

Там по ходу простые селяне и нац.корпус от бандитов отстреливаются + пяток ментов...
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Доки цих продажних кацапів не почнуть відстрілювати--добра не буде!
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а вдруг это титушки "пороха"?
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видно петушню плохо кормить стали
шо пошли на работу по совместительству грабежи и разбой.
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А де ж КОРД? І нацгвардія? Вам за що гроші платять? Разом з міністрами.
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Корд будку петькіну сторожить, не відволікайте їх!
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Нацгвардия охраняет свои новые БТРы-4 , дозоры,автоматы и т.д...которые им дали.
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Ну це ж не Саакашвілі цілою ротою мусорофф- вивозити ..!
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Если бы неизвестные титушки пытались отжать какой - нибудь магазин Рошен, то в дело уже вступила тяжёлая техника и Нацгвардия - личная гвардия Порошенко для защиты от рейдеров.
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там сбу в охране.
года полтора все телеканалы показывали как они от агрессора защищали рошен а КИЕВЕ.
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Згадав війну мусоряк (мали БТРи,гранатомети,кулемети тощо)з двома плюгавцями в Одесі.А ще--Княжичі....
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Добро пожаловать инвестора, что ли нужно ато и там вводить.
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Как сказали в каком-то фильме:
- У меня семь районов и везде такое. С какого начать?
- С любого.
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А як же антирейдерский закон, чи у гидранта очі повилазили, геть пархату банду!
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Молодец Аваков, сейчас иностранные инвесторы просто хлынут потоками в Украину, ведь частная собственность у нас неприкосновенна!
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уже идем, где очередь? за кем занимать?
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Саакашвили утверждает, что он таки скоро вернется в Украину и даже вечно пьяный луценко с топором его не задержит

"Шакали", - кадри протистояння активістів "Національного корпусу" рейдерам, які намагалися захопити фермерське господарство на Харківщині - Цензор.НЕТ 8127
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Снова фейка
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Денис Федотов 57fd6e49....проект ..*савушкіно * ! "Шакали", - кадри протистояння активістів "Національного корпусу" рейдерам, які намагалися захопити фермерське господарство на Харківщині - Цензор.НЕТ 6034
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уроки сделал? А мамка знает, что ты до сих пор не спишь?
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Они инкубаторские. Без мамок. И у них одна большая титька - бюджет, создаваемый украинцами.
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по вашему импульсивному тексту не понятно, так это хорошо или плохо?
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Янукович, в которого тоже кидали яйца в шоке, когда видит кураж режима Порошенко.
ГПУ выделила 10 следователей против трех активистов, которые закидали яйцами нардепа Барну, и те "сшили" обвинительный акт на 7 лет тюрьмы для активистов.

"Шакали", - кадри протистояння активістів "Національного корпусу" рейдерам, які намагалися захопити фермерське господарство на Харківщині - Цензор.НЕТ 9944
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він же херой бпп - виніс кроля за яйця
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А вот попробовали бы они захватить абсолютно любой магазин Рашен...
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РеХфорома, НОВА ПОЛІЦІЯ!!!
Ню-ню.
При Бандюковиче титушня с арматурой бегала, а теперь пиздЖИТИ ПО-НОВОМУ, со стволами ходят, скоро на танках ездить будут.
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думаю что те кто остались внутри, и есть переодетая полиция. Главное что Нац. Корпусу хватило сил не дать уйти по тихому.
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вы думаете Аваков не имеет отношения к Нацкорпусу?
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Выбор - как по яйцам грейдером:
Кто страшнее - наци или рейдеры?
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країна зробила крок назад..навіть у порівнянні з часами хама..
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То, что намародёрил Гидрант с пом. Роттердамов++ и пр. махинаций хватит на две украинские армии. А тут раскошелился на два взвода и роты. Не смешите мои тапочки, порошавка.
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на відео - "більше сотні озброєних тітушок"
Около двадцати бандитов добровольно сложили оружие и сдались
Еще два десятка вооруженных боевиков скрываются внутри.Источник: https://censor.net.ua/n3085704

де решта 60 ..?
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Переоделись в свое и снова стали аваковскими полицейскими и растворились в толпе.
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Ні , ну затримують нечисть . А кажуть що поліція не працює .
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Попыток рейдерского захвата предприятий в Украине, было очень много но, ни одно не прошло успешно. Все титушки задежаны, организаторы убежали на рассею, предводители ждут суда или уже сидят.
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Чем плох укринский бандюк? -- его запугать невозможно. В отличии от русака или нацмэна, типа чечена...

Можно перекупить... ...но, если он рогом упрётся -- хоть взрывай -- не сдвинешь с места.
-- это моё мнение с конца 80хх.по конец 90хх.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Шакалы", - кадры противостояния активистов "Национального корпуса" рейдерам, пытавшимся захватить фермерское хозяйство на Харьковщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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