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 Волонтера и воина Валентина Белинского, умершего на передовой, похоронят 12 сентября в Виннице. ФОТО

12 сентября, в городе Винница 11.30 на Майдане Небесной Сотни начнется церемония прощания с Валентином Витальевичем Белинским, 1965 года рождения, солдатом, водителем-санитаром 59-й отдельной мотопехотной бригады, который умер 10 сентября во сне на передовой в Донецкой области в результате острой сердечной недостаточности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Винницкого городского совета. 

Валентин Белинский родился 20.08.1965 года. Окончил Винницкий политехнический институт. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере перевозок. В 2014 году стал волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую.

Основал и очилював Благотворительный Фонд "Служба волонтерской доставки", был награжден медалью "За оборону родного государства" и грамотой от Винницкого городского совета. В 2017 г. подписал с ВСУ контракт.

Похороны Валентина Белинского состоится в 13:00 на Аллее Героев Центрального кладбища Винницы (ул А. Медведь, 2).

У него остались жена и дети.

Волонтера и воина Валентина Белинского, умершего на передовой, похоронят 12 сентября в Виннице 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085702
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВолонтера и воина Валентина Белинского, умершего на передовой, похоронят 12 сентября в Виннице. ФОТО
 
 
 
 
 
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