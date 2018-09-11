 Волонтера и воина Валентина Белинского, умершего на передовой, похоронят 12 сентября в Виннице. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Винницкого городского совета.

Валентин Белинский родился 20.08.1965 года. Окончил Винницкий политехнический институт. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере перевозок. В 2014 году стал волонтером, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую.

Основал и очилював Благотворительный Фонд "Служба волонтерской доставки", был награжден медалью "За оборону родного государства" и грамотой от Винницкого городского совета. В 2017 г. подписал с ВСУ контракт.

Похороны Валентина Белинского состоится в 13:00 на Аллее Героев Центрального кладбища Винницы (ул А. Медведь, 2).

У него остались жена и дети.