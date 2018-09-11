 Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил активист "Национального корпуса" Артем Губенко.

По его словам сегодня при защите фермерского хозяйства в Харьковской области от рейдеров были ранены из огнестрельного оружия семь человек, среди которых пять активистов "Национального корпуса". Также ранение получили женщина и полицейский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

В свою очередь глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "Сегодня в с.Занки на Харьковщине рейдерами были ранены мои боевые побратимы, с которыми я бок о бок прошел войну. Ветераны пришли на помощь селянам, у которых нагло "отжимают" фермерское предприятие вооруженные бандиты.

Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.

В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы".









Позже активист Кирилл Яковлев написал: "Один из рейдеров, при попытке побега задержан! Им оказался 18-летний Максим Игоревич Скоморохов! Полиция и активисты Национального Корпуса следят чтобы никто из рейдеров не убежал!



