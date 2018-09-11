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Все про:рейдерство (753) Харьковщина (1175) фермер (64) Национальный корпус (104)

 Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек. Впоследствии один из титушек был задержан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил активист "Национального корпуса" Артем Губенко.

По его словам сегодня при защите фермерского хозяйства в Харьковской области от рейдеров были ранены из огнестрельного оружия семь человек, среди которых пять активистов "Национального  корпуса". Также ранение получили женщина и полицейский. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

В свою очередь глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "Сегодня в с.Занки на Харьковщине рейдерами были ранены мои боевые побратимы, с которыми я бок о бок прошел войну. Ветераны пришли на помощь селянам, у которых нагло "отжимают" фермерское предприятие вооруженные бандиты.

Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.

В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы".

Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована 01
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована 02
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована 03
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована 04

Позже активист Кирилл Яковлев написал: "Один из рейдеров, при попытке побега задержан! Им оказался 18-летний Максим Игоревич Скоморохов! Полиция и активисты Национального Корпуса следят чтобы никто из рейдеров не убежал!


Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована 05

Источник: https://censor.net.ua/n3085698
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко этого рейдера отпустит. Поскольку он из категории "социально близких". На носу выборы, любые опричники и платные титушки будут очень востребованы.
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Тс-с-с-с...То нові *...пе-тюшкі* . Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована - Цензор.НЕТ 7722
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Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована - Цензор.НЕТ 1214..
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Даже страшно представить, что эта братва будет творить на выборах. Здобули....
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а кто вам сказал кто рейдеры а кто нет?
Может там и те и те рейдеры.
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Селяне людишки заинтересованные... А вот в ихней районной решальне есть специальные $внутренне убежденные$ госклерки для определения этого...)))
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да все они селяне.
Думаешь стреляли городские?
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черепом подумай немного и разберешься
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Луценко этого рейдера отпустит. Поскольку он из категории "социально близких". На носу выборы, любые опричники и платные титушки будут очень востребованы.
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Даже страшно представить, что эта братва будет творить на выборах. Здобули....
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Тс-с-с-с...То нові *...пе-тюшкі* . Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована - Цензор.НЕТ 7722
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согласен! Аваков явно не на своем месте
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Он сейчас озабочен вертолётами. Были бы вертолёты - не было бы проблем. Ведь это очевидно и лежит на ладони. Тут важно что бы вертолёты не были сделаны из водопроводных труб, как рюкзаки.
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Порохоботы - это и есть титушки. Только в интернете. Продажная биомасса.
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это они тренируются, как с оккупированных территорий будут захватывать для своих домики в конче-Заспе и других "царских селах."
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Е.ашити треба тих рейдерів, зразу, виродки кляті , цікаво, поліціянті скільки бабла запросили за кришу???
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надо раздать ветеранам АТО именное оружие,иначе на полицию и прокуратуру надежды мало
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да оружия хватает.Единственное что сейчас останавливает это война.Все прекрасно осознают,что пока война не окончена нельзя изнутри ослаблять государство.Но уверяю вас как только рашка начнет загинаться и уйдет с Украины будет вторая часть -завершающая.Только теперь будет не мусорная люстрация а реальная кастрация.Об сейчас говорят все и ветераны и ВСУ и НГ.Я так понял что нынешние нувориши просто потеряли страх и булки расслабили.А зря.14-Й ГОД ИХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛ.Когда они они ходили строем в раду и кричали по делу и без дела"СЛАВА УКРАИНЕ".Отсчет пошел и снисхождения не будет.Это вредно для европейского государства
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А еще и резервисатам и военнообязанным что прошли сборы, с переодическими учениями на полигоне.
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ликвидировать мразей и всё, что там из них с годами вырастут - бандиты. Эту мразь в зародише надо ликвидировать.
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Ukrainci , jesli hatite v Eiropu , to takova v principe nidalzno bitj ! Zhestj , cjo za bespredel u vas tam tvaritsa ?
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аваков мовчить, луценко також
правоохоронці зависли..
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Розблокуйте "тітушок" бо їм завтра на службу в поліцію йти!
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Надо понимать, что в Эстонию, при сотворении мира, сразу кусочек Рая перенесли?
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Научитесь, для начала, различать государственные аттрибуты. Это флаг Латвии.
Вам и не снилось, как они жили уже 14 лет назад! Был там в 2004.
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Чого не має бути: захоплень чи оборони від захоплень?
А до Європи, то вже як вийде. На превеликий жаль, європа виявилася, вибачте, продажною сучкою. Частину суверенної держави окуповано, а вона (Європа) нічого не може навіть на словесному рівні. Тому: не потрапимо до цієї "унії", то let it be. Невелика втрата.
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Докерувались,схоже, наші можновладці та достойники до ручки...
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петя порошенко - это результат твоего барыжного правления,тварь ты обрезанная
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что вы имеете ввиду под результатом? рейдеры или нацкорпус?
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реформы, результат которых - боевые действия при решении хозяйственных споров
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вообще то боевые действия при решении хозяйственных споров начались еще где то в 2010-11 годах
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Надеюсь, на активистов "Нацкорпуса" не заведут уголовное дело за подобное "самоуправство"... Ведь Сабаков предупреждал, чтоб никто не залазил на мусорскую деляну....
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И еще я надеюсь, что вы не будете больше оставлять свои петросянские комменты под моими постами....
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Банда заблокована, але нічого ще не вирішено.
Де корд ?
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Ці бики рейдери-це наслідок, а не причина. Про причину ні чирик. Логічно боротися з причиною, чи не так?
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Вяликие 144 реформы
Адесса‏ @allisaod2016

Новости из мирных городов уже сложно отличить от новостей из зоны АТО
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У народа только на активистов и надежда, мусора опять вместе с титушней грабят и убивают простых людей.
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Вся эта шваль чувствует себя в Украине вольготно благодаря Луценко и Авакову. Они сделали из прокуратуры и МВД "крышу".
Известный пример - незаконная добыча янтаря и вырубка леса, типа справиться не могут..... Хотя все в курсе что их крышуют работники прокуратуры и МВД.
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Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.

Судебная рехворма и рехворма полиции прошли успешно! Срочно занести в список рехворматорских досягнень Рошен банды. На рази рехворми тривають... Беда шо при косатой воровке путинской будет ещё хуже(((
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Хуже чем сейчас,вряд ли будет.Сейчас уже дно.
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Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.
В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы....
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Рошеновско-аваковская полиция это совковое дерьмо, которое способно только шугать бабулек с семечками и прислуживать порошенковскому ворью.
Людей это полицейское дерьмо не способно защитить от бандитизма.
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Не может быть. Во первых Аваков уже давно победил преступность. Во вторых Гнойсман запретил рейдерство и в третьих у граждан Украины нет оружия на руках.
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...Реализация советов Международного валютного фонда (МВФ) приводит к уничтожению экономики и конкурентоспособность Украины.Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник на пресс-конференции."Вся политика МВФ привела к тотальной деиндустриализации Украины. Ключевой целью повышения тарифов в 10 раз были не граждане Украины, не украинцы - целью этого была экономика, индустрия", - отметил эксперт.По его словам, малоимущим слоям населения потери, связанные с повышением тарифов, были частично или полностью компенсированы через механизм субсидий. Экономика же и, в частности, производство было остановлено и разрушено из-за нерентабельности."Начиная от целого спектра предприятий машиностроения и заканчивая производителями удобрений. Все было разрушено", - уточнил эксперт. При этом он добавил, что в результате такой тарифной политики Украина превратилась из производителя в потребителя, или рынок для западных товаров. Политолог также напомнил, что примерно то же ранее произошло в Аргентине.
"Это следствие политики МВФ, где под прикрытием мировых тарифов, стандартов на энергоносители просто разрушается конкурентоспособность национальных экономик", - подытожил Р. Бортник. ...
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Ну и где новенькая блестящая Нац.Гвардия, подготовленная и упакованная по последнему писку моды НАТО?
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Если бы титушке проломали бы черпушку дурную, другие думали, стоит идти на такой промысл за 100-200 баксов
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Полиция и активисты Национального Корпуса следят чтобы никто из рейдеров не убежал!

А зачем им убегать их и так отпустят. Или думаете они безбашенные на всю голову и шли с оружием без прикрытия высокой крыши во власти? Когда уже млять у нас будут за такое сажать не как за рейдерство а как за бандитизм и разбой? Когда у нас гидрант гибридный будет называть все своими именами, а не применять термины которых и в уголовном кодексе нету.
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Вот там, в этом селе, сегодня же должен быть и Аваков, и Луценко. И сидеть там безвылазно, пока не установят всех титушек, кто заказывал их, кто проплачивал и кто подделывал документы на собственность, кто регистрировал, кто крышевал... В общем разгребать эту шнягу. Но, уверен - их там не будет или будут для того, чтобы отмазать рейдеров. Европа, бля... Вернее европейские министры и генпрокуроры. Гнать их сраным веником вместе с главбарыгой.
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Не гнать. Не гнать, а хватать и сажать! И когда вы уже все поумнеете со своим дурацким "гнать"?..
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"Один из рейдеров, при попытке побега задержан! Им оказался 18-летний Максим Игоревич Скоморохов!" ©
Скоморохов, млять... Рейдерське захоплення фермерського господарства на Харківщині - поранено сімох активістів, затримано одного з тітушок, банду блоковано - Цензор.НЕТ 1341
Як кацап - то рейдер або якесь інше лайно. Рейдерське захоплення фермерського господарства на Харківщині - поранено сімох активістів, затримано одного з тітушок, банду блоковано - Цензор.НЕТ 6778
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А чего его не поставили на колени или мордой в землю как ето делали мусора с ветеранами АТО на Грушевского? Почему етого улыбающегося преступника держат за руку как будто на свидание с ним идут? Мне ето напомнило Княжичи когда мусора как бы взяли преступников а сами держат руки в карманах как будто знакомы давно. так и здесь мне кажется из одной комендатуры ети все кадры.
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Чуваку 18 років?На вигляд 30 років з досвідом відсидки..
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где же КОРД в своих носках по 700 грн? носки нужно отрабатывать ....
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Рейдерский захват, титушки, вооружённые перестрелки, беспомощная полиция ...Самое время соевому гидранту выступить на очередном форуме в Женеве перед Ывропейскими партнёрами и заливисто аки соловью запеть про благоприятный инвестиционный климат в Украине, и призвать европейских бизнесменов активней инвестировать в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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