 Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил активист "Национального корпуса" Артем Губенко.
По его словам сегодня при защите фермерского хозяйства в Харьковской области от рейдеров были ранены из огнестрельного оружия семь человек, среди которых пять активистов "Национального корпуса". Также ранение получили женщина и полицейский.
В свою очередь глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "Сегодня в с.Занки на Харьковщине рейдерами были ранены мои боевые побратимы, с которыми я бок о бок прошел войну. Ветераны пришли на помощь селянам, у которых нагло "отжимают" фермерское предприятие вооруженные бандиты.
Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.
В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы".
Позже активист Кирилл Яковлев написал: "Один из рейдеров, при попытке побега задержан! Им оказался 18-летний Максим Игоревич Скоморохов! Полиция и активисты Национального Корпуса следят чтобы никто из рейдеров не убежал!
Может там и те и те рейдеры.
Думаешь стреляли городские?
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правоохоронці зависли..
Вам и не снилось, как они жили уже 14 лет назад! Был там в 2004.
А до Європи, то вже як вийде. На превеликий жаль, європа виявилася, вибачте, продажною сучкою. Частину суверенної держави окуповано, а вона (Європа) нічого не може навіть на словесному рівні. Тому: не потрапимо до цієї "унії", то let it be. Невелика втрата.
Де корд ?
Адесса @allisaod2016
Новости из мирных городов уже сложно отличить от новостей из зоны АТО
Известный пример - незаконная добыча янтаря и вырубка леса, типа справиться не могут..... Хотя все в курсе что их крышуют работники прокуратуры и МВД.
Судебная рехворма и рехворма полиции прошли успешно! Срочно занести в список рехворматорских досягнень Рошен банды. На рази рехворми тривають... Беда шо при косатой воровке путинской будет ещё хуже(((
В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы....
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Рошеновско-аваковская полиция это совковое дерьмо, которое способно только шугать бабулек с семечками и прислуживать порошенковскому ворью.
Людей это полицейское дерьмо не способно защитить от бандитизма.
"Это следствие политики МВФ, где под прикрытием мировых тарифов, стандартов на энергоносители просто разрушается конкурентоспособность национальных экономик", - подытожил Р. Бортник. ...
А зачем им убегать их и так отпустят. Или думаете они безбашенные на всю голову и шли с оружием без прикрытия высокой крыши во власти? Когда уже млять у нас будут за такое сажать не как за рейдерство а как за бандитизм и разбой? Когда у нас гидрант гибридный будет называть все своими именами, а не применять термины которых и в уголовном кодексе нету.
Скоморохов, млять...
Як кацап - то рейдер або якесь інше лайно.