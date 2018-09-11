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Все про:рейдерство (753) Харьковщина (1175) фермер (64) Национальный корпус (104)

 Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты "Национального корпуса" воспрепятствовали рейдерскому захвату фермерского хозяйства на Харьковщине. Рейдеры применили огнестрельное оружие, ранив семь человек. Впоследствии один из титушек был задержан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил активист "Национального корпуса" Артем Губенко.

По его словам сегодня при защите фермерского хозяйства в Харьковской области от рейдеров были ранены из огнестрельного оружия семь человек, среди которых пять активистов "Национального  корпуса". Также ранение получили женщина и полицейский. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

В свою очередь глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий в Фейсбуке отметил: "Сегодня в с.Занки на Харьковщине рейдерами были ранены мои боевые побратимы, с которыми я бок о бок прошел войну. Ветераны пришли на помощь селянам, у которых нагло "отжимают" фермерское предприятие вооруженные бандиты.

Местная громада обращалась за помощью в полицию и прокуратуру, но те бездействуют. Полицейские, приехавшие по вызову, ничего не способны были сделать.

В отличие от полиции, ветераны не убежали с места происшествия, а активно продолжают блокировать банду. Мы не имеем права спустить эту ситуацию. Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы".

Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована 01
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована 02
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована 03
Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована 04

Позже активист Кирилл Яковлев написал: "Один из рейдеров, при попытке побега задержан! Им оказался 18-летний Максим Игоревич Скоморохов! Полиция и активисты Национального Корпуса следят чтобы никто из рейдеров не убежал!


Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована 05

Источник: https://censor.net.ua/n3085698
 
   
 Топ комментарии
 
Даже страшно представить, что эта братва будет творить на выборах. Здобули....
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Луценко этого рейдера отпустит. Поскольку он из категории "социально близких". На носу выборы, любые опричники и платные титушки будут очень востребованы.
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Тс-с-с-с...То нові *...пе-тюшкі* . Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована - Цензор.НЕТ 7722
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Рейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено семь активистов, задержан один из титушек, банда блокирована - Цензор.НЕТ 1214..
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Щас нужные люди позвонят Пеце или Луцику и всё порешают. В общем, селяне не в том районе дома построили и не те поля пашут. Другого решения не будет.
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в Печрский суд он примерно вынесет такое решение ....титушки думали что комора заброшена и решили поиграть в страйбол ....в разгаре игры обьявились пьяные селяне и смешались с противоположной командой титушек и еще начали палить по ним с оружия завязалась суматоха и неразбериха
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Реформа полиции проведена! За что этой полиции мы платим десятки миллиардов??? И дураку ясно, получили хорошее бабло чтобы не мешали. Как был длговорняк так и будет пока все совковые не подохнут....................................
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направить на Харьковщину срочно два новоиспеченных бронированых ,Карл, катера -Кременчук и Черкассы
...хохма конечно но где Корд ? вооруженная банда бегает по селу и не задействован план Сирена или Набат ...ачуметь ....зато месяц назад полицейский убил с одного выстрела психически больного инвалида который белаг по улице с ножем ...с одного выстрела нахер завалил инвалида и все тут с почестями к мусорку отнеслись ....я фигею просто с страны и с вас
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Поправьте если не прав. Я так понимаю что: кто то незаконно проникает на частную территорию, захватывает незаконно имущество? Дальше. Если это сплошь и рядом, и повторяется,то кому то законы пох.? И при этом используют оружие. Значит можно взять топор и засадить мажору убийце в голову? Взять кирпич и заехать по *бальнику перекрашенной мрази цынику-ублюдку голове РДА , имеющему бизнес записанный на двоюродную бабушку, разглагольствующему о патриотизме ? Кто то обьяснит что происходит в этой стране?
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Ползучий захват власти реваншистами от ПР с пом. БПП и НФ.
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Дело в том, что они и так у власти. Может быдло, то есть нас, вернуть в стойло - то может быть.
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Кто то обидеться, мол ты быдло а мы нет !. Давайте смотреть правде в глаза, так как они ведут себя, могут вести только с быдлом. Увы...
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начальник полиции Харьковского УВД должен пойти завтра на биржу труда
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жити по новому од прэзидэнта питра порошенки
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...затримано одного з тітушок, банду блоковано. ???? Де блоковано? Ви що пишете? Ви розумієте ,що нам подають новини як ДЕБІЛАМ. Ми їх заблокували і два варіани: ми їх боїмось або ми їх цілуємо в дупу.
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оте тупе бидло що наймається тітухами хай сходить на кладовище і подивиться на могили молодих "пацанів" з 90х. Хороші такі могилки, мраморні памятники. В 22, в 23, 24, 25 років. Все було теж саме. Ідіоти молоді.
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БИЛЕЦКИЙ,ТОЛЬКО НА ТЕБЯ И НАДЕЖДА!!!!!
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ОТ ПОЗОРИЩЕ КОЛИ СКІНЧИТЬСЯ..... АД .....90 років ЛЮДИ ДОБРІ .......хто! може прийти з інвестиціями і дати нам роботу і пенсії ....як в державі ДЕБИЛІЗМ НЕСКІНЧЕНИЙ ...ЯК СОМАЛІ АФРИКА... .і то там такого немає.....аду і дурдому ...УЖАС... Рейдерське захоплення фермерського господарства на Харківщині - поранено сімох активістів, затримано одного з тітушок, банду блоковано - Цензор.НЕТ 6908
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Кстати, чем закончилась история с ПС и Ланьом? НЕЧЕМ! И эта нечем закончится.
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Цей випадок і є підтвердженням того, що ми живемо у мафіозно-кримінальній державі з завершенним циклом.
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Если полиция не способна навести порядок и арестовать бандитов, тогда это сделаем мы Источник: https://censor.net.ua/n3085698

На самом деле, это очень страшные слова. В страну приходит даже не анархия, а полное безвластие.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРейдерский захват фермерского хозяйства на Харьковщине - ранено 7 человек, задержан один из титушек, банда блокирована. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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