 Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я направляюсь в Киев на этой неделе для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии", - заявил он.
Отметим, что пятнадцатая ежегодная встреча "Ялтинской европейской стратегии" (YES) состоится в Киеве 13-15 сентября 2018 года. На сайте мероприятия сообщается, что 14 сентября пленарные заседания начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко.
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Підлога країни мешкає за рискою зубожіння, невдовзі електрохарчування відітнуть, Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів!