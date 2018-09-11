 Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я направляюсь в Киев на этой неделе для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии", - заявил он.

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Отметим, что пятнадцатая ежегодная встреча "Ялтинской европейской стратегии" (YES) состоится в Киеве 13-15 сентября 2018 года. На сайте мероприятия сообщается, что 14 сентября пленарные заседания начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко.

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