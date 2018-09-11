EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Киевские новости, Общество
  282  6
Все про:визит (2209) Киев (16458) Волкер Курт (283)

 Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Украину, чтобы провести несколько переговоров и выступить на встрече "Ялтинской европейской стратегии".

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я направляюсь в Киев на этой неделе для встреч на тему того, как принести мир в Украину, и для выступления на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Необходимо усилить давление на Россию для немедленного освобождения украинских заложников, - Порошенко на встрече с Волкером. ФОТО

Спецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев 01

Отметим, что пятнадцатая ежегодная встреча "Ялтинской европейской стратегии" (YES) состоится в Киеве 13-15 сентября 2018 года. На сайте мероприятия сообщается, что 14 сентября пленарные заседания начнутся выступлением президента Украины Петра Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы помочь Украине с восстановлением ВМС и противовоздушной обороной, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3085697
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Побрехоньки від Лоліти. У світі від України всі так втомилися, що американці мліють просто перед Білим Домом! Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Час стиснути руку в куркуль - і вдарити по Верховній Зраді, а Лоліту повісити, щоб аж мову з рота вивалив! Тільки тоді народна частка розквітне, як нирки на деревах!
 показать весь комментарий
 
 
Склероз, наверное, он уже забыл, что все забыли про Украину...
 показать весь комментарий
 
 
Точно.
Усе було зрада, їсти зрада та буде зрада! Підлога країни мешкає за рискою зубожіння, невдовзі електрохарчування відітнуть, Сподівання Савченко сидить у тюремному висновку, заробітчани в Польщі миють сортири статевими ганчірками - та акцій цивільного непослуху під керівництвом Насіння Семенченка все ні! На День Незалежності треба брати не букети кольорів, а стовбури усіх калібрів!
 показать весь комментарий
 
 
вкусная мишень для козломордой агентуры, надеюсь его хорошо охраняют.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСпецпредставитель США Волкер на этой неделе посетит Киев
 
 
 
 
 
 вверх