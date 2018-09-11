 США подозревают Россию в "акустических атаках" на своих дипломатов в Китае и на Кубе

ФБР и ЦРУ подозревают Москву в организации атак на сотрудников американских дипломатических учреждений в Китае и на Кубе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на NBC News.

"Агентства, расследующие загадочные атаки, приведшие к травмам головного мозга у американского персонала на Кубе и в Китае, считают Россию главным подозреваемым в деле", – говорится в сообщении телеканала.

По данным журналистов, подозрения в адрес Москвы подкрепляется данными, полученными в результате перехвата сигналов разведки.

В управлении государственной разведки от комментариев по этому поводу отказались.

США полагают, что против их дипломатов использовали сложные аппаратные средства или другое электромагнитное оружие. Рассматривается также возможность использования одной или нескольких дополнительных технологий, возможно, в сочетании с микроволнами.

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При этом, подчеркивает телеканал, Вашингтону еще не хватает доказательств, чтобы предъявить Москве обвинения на официальном уровне.

Напомним, год назад 21 сотрудник посольства США на Кубе пожаловались на ухудшение слуха, зрения и ориентации в пространстве. В Вашингтоне установили, что они подверглись "акустическим атакам" из-за использования кубинской разведкой неустановленного оборудования. Госдепартамент принял решение отозвать большинство дипломатов из Гаваны и потребовал от 15 сотрудников посольства Кубы покинуть Вашингтон в ближайшее время.

Особые звуки, которые слышали дипломаты в момент нападения, привели спецслужбы к выводу, что против них было использовано звуковое оружие. США назвали случившееся актом агрессии посредством тайного акустического оружия.

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