 "Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - Холодницкий о снятии неприкосновенности с нардепа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Холодницкий сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - сообщил он.

Также Холодницкий сказал, что не собирается комментировать подобную информацию, пока не будет принято процессуальное решение по этому делу.

"Я также сегодня прочитал о том, что то ли внесено, то ли вносится представление на указанного народного депутата, но есть понятие тайны следствия. Не буду раскрывать деталей дела и не буду комментировать любые вещи, которые касаются данного производства или иных, пока не будет принято определенное процессуальное решение. Есть следствие, процессуальные руководители работают, детективы НАБУ работают, когда будет принято какое-то решение, думаю, общество о нем узнает, но только исключительно в рамках УПК", - рассказал специализированный антикоррупционный прокурор.

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