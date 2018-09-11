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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1434) неприкосновенность (849) Холодницкий (548) САП (856)

 "Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - Холодницкий о снятии неприкосновенности с нардепа

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что САП не вносила представление на снятие неприкосновенности с лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Холодницкий сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - сообщил он.

Также Холодницкий сказал, что не собирается комментировать подобную информацию, пока не будет принято процессуальное решение по этому делу.

"Я также сегодня прочитал о том, что то ли внесено, то ли вносится представление на указанного народного депутата, но есть понятие тайны следствия. Не буду раскрывать деталей дела и не буду комментировать любые вещи, которые касаются данного производства или иных, пока не будет принято определенное процессуальное решение. Есть следствие, процессуальные руководители работают, детективы НАБУ работают, когда будет принято какое-то решение, думаю, общество о нем узнает, но только исключительно в рамках УПК", - рассказал специализированный антикоррупционный прокурор.

Также читайте: ГПУ закрыла дело против Холодницкого, на основании которого его прослушивало НАБУ, – СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3085687
 
 
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"Скотынякы", не трогайте "скотыняку" - он честный!
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шляжко... расслабь булки... гуляй пока, скотыняка лотерейная
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Холодницький боїться "на вила" потрапити ? "Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - Холодницкий - Цензор.НЕТ 1453
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Одному Бочковскому повезло с задержанием в прямом эфире. С остальными идёт торг. Выборы-выборы, кандидаты...
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Ляшка не чіпати - хто ж тоді, окрім Олежка любих иа знедолених корів на вилах буде з гаття підіймати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нет никакого представления сейчас на Ляшко", - Холодницкий о снятии неприкосновенности с нардепа
 
 
 
 
 
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