 Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ

В пресс-службе управления уточняют, что уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха) начато 4 сентября, когда на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма и соответствующие сообщения появились в СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также в медицинские учреждения - о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

В ходе расследования следователями выдвинуто несколько версий:

выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы был осуществлен в связи с неверной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма ("Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод");

выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы произошел из-за повреждения резервуаров с отходами на заводах "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод" при осуществлении военных учений Российской Федерацией;

выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды на ВОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

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На сегодняшний день уже проведены необходимые следственные действия с пограничниками, которые находятся в военном госпитале Одессы. У них взяты биологические образцы для соответствующих исследований. Также взяты образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области, направленные на соответствующие исследования в экспертные учреждения. Проводятся следственные действия на Херсонщине, загрязненной токсичными выбросами, откуда эвакуировали детей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

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Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.