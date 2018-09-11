EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  774  34
Материалы по теме:
Все про:Крым (20584) Нацполиция (8132) саботаж (39)

 Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе проводится расследование уголовного производства по ч. 1 ст.241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха) - относительно химических выбросов в оккупированном Крыму и Херсонской области.

В пресс-службе управления уточняют, что уголовное производство по ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха) начато 4 сентября, когда на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма и соответствующие сообщения появились в СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев

В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также в медицинские учреждения - о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

В ходе расследования следователями выдвинуто несколько версий:

  • выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы был осуществлен в связи с неверной эксплуатацией заводов, расположенных на севере Крыма ("Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод");
  • выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы произошел из-за повреждения резервуаров с отходами на заводах "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромовый завод" при осуществлении военных учений Российской Федерацией;
  • выброс в атмосферу излишков творожистого ангидрида и оксида серы осуществлен Российской Федерацией с целью создания масштабной информационной кампании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды на ВОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

Читайте также: Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев

На сегодняшний день уже проведены необходимые следственные действия с пограничниками, которые находятся в военном госпитале Одессы. У них взяты биологические образцы для соответствующих исследований. Также взяты образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области, направленные на соответствующие исследования в экспертные учреждения. Проводятся следственные действия на Херсонщине, загрязненной токсичными выбросами, откуда эвакуировали детей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жжет в горле и носу. Листья на деревьях должны быть зеленые, но они коричневые и усохшие. Поле с овощами за сутки высохло", - жители оккупированного Армянска об экоситуации в городе. ВИДЕО

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085685
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в Сирии химоружие, в Англии Новичок, а Украину этим травят.....Ну не гады эти рашисты и управы на них нет.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь головне, щоб справа ні в якому разі не потрапила до головного прокурора. Замусолить своєю нескінченною бовтаниною, і нічого не зробить. Лише язиком буде мусолити й мусолити де тільки можна.
 показать весь комментарий
 
Вы правда думаете что алкаш и уголовник без образования Йуга Луценко что то там расследует и ведет дела? Его просто выпускают с бумажкой написанной чужими руками речь лохам толкнуть дабы создать видимость его работы.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь что компетентные лаборатории уже сказали свое слово.
 показать весь комментарий
 
Поки що не сказали, андрюшєнька.. Але скажуть обов'язково.. Не репетуй, андрюшєнька..
 показать весь комментарий
 
 
Хотілося б побачити офіційне лабораторне заключення про склад речовин та рівень перевищення гранично допустимих концентрацій викидів на території, контрольованій Україною.. Поки що слів багато, а доказів немає.. Всілякі версії чули від можновладців, навіть петя висловився.. Ну і , нарешті, може вже пора скасувати вільну економічну зону "Крим"?
 показать весь комментарий
 
 
Скажу по секрету, одной из составляющей речовын была руда из житомирской области. Как она оказалась на окупированной территории даже ума не приложу...
 показать весь комментарий
 
 
Творожистый - по-украински "сирний" и "сирнистий".
Что-то мне кажется, что тут фееричный гугл-перевод сочетания "серный (или сернистый) ангидрид"
 показать весь комментарий
 
 
Цензору давно вже пора переходити на випередження в часі україномовної версії новин.. Чомусь тягнуть.. Тому й таке..
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно - бо "творожистий ангидрид" це принципово нове слово в хімії
 показать весь комментарий
 
 
А я уже к Некрасову бросился, думая "как это я такое пропустил на лекциях?"
 показать весь комментарий
 
 
А.а...! А я чуть не охренел от этого нового химического соединения! Ты прав - это так дебилы перевели!
 показать весь комментарий
 
 
Меня аж немного затошнило, когда представил себе этот "подз@лупный сыр", который получается в результате НЕОРГАНИЧЕСКИХ, КАРЛ! реакций
 показать весь комментарий
 
 
Из интернета: Google есть - ума не надо.......(с)
 показать весь комментарий
 
 
Почему завод ВООБЩЕ работал(на оккупанта)Пи...ры. Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ - Цензор.НЕТ 1215
 показать весь комментарий
 
Дебиллы!!! Как можно расследовать то куда тебя не пускают? Или млять больше сраным мусорам работы нету? Вы расследуйте лучше кто крым сдал, кто поставлял руду на завод, кто електроенергию воровал в Украины и Фирташу на Титан переправлял.
 показать весь комментарий
 
 
как раз воздействие химии на территорию Украины можно расследовать...
а вот как расследовать то что ты предлагаешь,если туда не пускают?
 показать весь комментарий
 
"излишков творожистого ангидрида и оксида серы..." Это 3,14здец. Это писали люди, которые купили "тройку" по химии за седьмой класс. Это же какую нужно иметь нечеловеческую фантазию, что бы сернистый ангидрид назвать творожистым. А что такое "оксид серы" - это как "квадратный трехчлен", не только описать, но и представить невозможно.Источник: https://censor.net.ua/n3085685
 показать весь комментарий
 
 
Я выше напейсал - "творожистый" по-украински "сирний" и "сирнистий", вот и получился феерический гугл-перевод.
Творожистый ангидрид Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ - Цензор.НЕТ 4402 Нобелевку по химии в студию!
 показать весь комментарий
 
 
Браво сразу видно , что учебник по химии не прокурил за углом школы Полиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ - Цензор.НЕТ 5455
 показать весь комментарий
 
 
В Києві є чудовий інститут імені Марзєєва - він за три дні зробить повний аналіз всієї таблиці Менделєєва і в воді і в повітрі і в грунті, ще й кількість гельмінтів порахує в грунті і в воді.. Чому мне українська влада яйця? Тому що фірташ, і тому що був Відень?
 показать весь комментарий
 
 
Інституту імені Марзєєва, як і інституту імені Медведя, скільки заплатиш, стільки він і гельмінтів порахує.
 показать весь комментарий
 
Перший раз про такий почув. Подивився - а він ще й неподалік від мене знаходиться. Звідки така обізнаність?
 показать весь комментарий
 
 
вул. Попудренка. Частенько там буваю по справах..
 показать весь комментарий
 
 
Это был колбасный ангидрид! Цензор, вы - конченные дебилы!!!
 показать весь комментарий
 
 
АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО!!!

Документировать преступления фашистской россии обязательно!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция расследует три версии выбросов химикатов на севере оккупированного Крыма, в частности, саботаж РФ
 
 
 
 
 
 вверх