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 Подозреваемые в отравлении Скрипалей были участниками группировки из шести человек, - "Mirror"

В причастности к отравлению экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании подозревают еще четырех людей кроме уже названных Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, примерно в то же время, что и Петров и Боширов, в другие аэропорты Великобритании прибыли еще четыре человека - чтобы наблюдать за Скрипалями и подстраховать, если что-то пойдет не так, например случится ДТП. В таком случае они бы притворились прохожими, чтобы выхватить флакон с "Новичком". Сообщается, что группировка носит название "Чистильщики".

Отмечается, что Александр Петров и Руслан Боширов несколько раз посетили Великобританию около года назад, чтобы их визит для нападения не вызывал подозрений. Прикрытие было стандартным - богатые русские, заинтересованные в покупке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемых в отравлении Скрипаля задержат "немедленно", как только они покинут РФ, - глава МИД Британии Джавид

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также читайте: Подозреваемые в отравлении Скрипалей до этого неоднократно посещали Европу по поддельным паспортам, – The Daily Telegraph

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085682
 
   
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Англичане дотошные люди, раскопают до самого хуйла
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йому навіть в могилі не затишно буде.
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Англичане дотошные? Они фантастику очень любят! Льюис Кэролл, Джонатан Свифт! Кролики говорящие, Шалтай-балтай, Чеширский Кот, Великаны, Лилипуты! Агенты-киллеры летающие прямым рейсом Аэрофлота из Москвы, пузырьки из под духов, залитые отравляющим веществом прямо в отеле, и конечно же Скрипали, отравленные смертельным ядом, то ли гречкой, то ли ручкой дверной, но чудом выжившие
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Вони вже всіх їх знають. Лондон це столиця відеоспостереження. Більше десяти років тому писали, що в центрі Лондона системи камер з відповідним софтом можуть відслідковувати більше п"ятнадцяти типів поведінки пішоходів. Навіть карманних злодіїв система могла відслідкувати. Більше десяти років тому. Так, що всі ці додаткові путєнські морди добре відомі англійцям.
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Титанічну роботу провів Скотланд Ярд.. Британські нишпорки - вчергове на висоті..
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Вывод: -Доблестные чекисты обосрались по самые уши....из-за ушей выглядывает ху й ло. И с этим ничего не поделаешь. Скотланд Ярду браво!
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Обосрались легко - у них не только руки а и уши из задницы .
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Поправочка : не "человек"
А 6 гуманоидов из отряда приматов вида :
"ватный ихтамнет обыкновенный лишнехромосомный"
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Не давайте кацапам визы, а те что уже выдали - аннулируйте! Пусть , как крысы, в тунеле под Ла-Маншем ползают, пытаюццо.
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Троих из этих шести знают все : Пукин , Сосойгу и Лошадь .
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щимите их... с самых жирных пацюков начните
а мелкая шушера сама разбежится-рассосется
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодозреваемые в отравлении Скрипалей были участниками группировки из шести человек, - "Mirror"
 
 
 
 
 
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