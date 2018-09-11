 Подозреваемые в отравлении Скрипалей были участниками группировки из шести человек, - "Mirror"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, примерно в то же время, что и Петров и Боширов, в другие аэропорты Великобритании прибыли еще четыре человека - чтобы наблюдать за Скрипалями и подстраховать, если что-то пойдет не так, например случится ДТП. В таком случае они бы притворились прохожими, чтобы выхватить флакон с "Новичком". Сообщается, что группировка носит название "Чистильщики".

Отмечается, что Александр Петров и Руслан Боширов несколько раз посетили Великобританию около года назад, чтобы их визит для нападения не вызывал подозрений. Прикрытие было стандартным - богатые русские, заинтересованные в покупке.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в парламенте с отчетом о ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По ее словам, подозреваемые по делу, чьи имена ранее назвала прокуратура страны - Александр Петров и Руслан Боширов, являются офицерами ГРУ.