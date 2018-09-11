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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2429) декларация (1010) Денисова (282) НАПК (613)

 Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК

Во время полной проверки отчетов о доходах омбудсмена за 2015, 2016 и 2017 годы были обнаружены признаки уголовных преступлений

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не указала в декларации за 2015 год 23 840 268 гривен дохода от финансовой компании. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В период, за который Денисова забыла указать доход от компании, теперешний омбудсмен была народным депутатом Украины.

Кроме того, по данным НАПК, тогда она недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ. От реального он отличается на сумму 5 454 248 гривен.

"Информация о взносах также недостоверно отражена в декларациях должностного лица за 2016 и 2017 годы", – дополняет агентство.

Выводы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Теперь его детективы должны проверить материальное благосостояние омбудсмена и сопоставить его с указанным в электронной декларации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ведет 72 расследования о внесении недостоверных данных в декларации, каждое второе касается судей или нардепов. ИНФОГРАФИКА

Сам факт обращения в НАБУ по делу Денисовой еще не означает, что омбудсмен виновата в совершении уголовного преступления. Это лишь основание для осуществления досудебного расследования, подчеркивают в НАПК.

Предоставление в декларации неправдивой информации карается штрафом в сумме 42500–51000 гривен, либо общественными работами на срок 150–240, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура открыла дело из-за недостоверных сведений в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Источник: https://censor.net.ua/n3085681
 
 
 Топ комментарии
 
Потужно..Майже мільйон єнотів.. А що вона зробила на своїй посаді, окрім подорожі в лабитнангі?
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Кто может назвать фамилию "крупной рыбы", которая получила реальный срок за незаконное обогащение и несоответствие декларируемого имущества к реальному?
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У Денисовой наверное склероз: забыла посчитать в какой из тумбочек лежали 24 ляма
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запамятовала...такая мелочь...24 лимона гривен..вснго и не упомнишь где и чего лежит... Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 3892
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сорвали с языка )). Сразу вспомнил анекдот про Юлиного соратника Паше Лазаренко...
- Павел Иванович, а это правда, что вы украли у народа 200 миллионов долларов?
- Нет конечно, откуда у народа такие суммы?
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Как говорил маршал Жюкофф, когда его проверяло еще то НАБУ Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 4959
"Я ... не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно…"
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гідна спадкоємниця попередньої омбутсменши , пані Лутковської ...
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лутковська хоч українську мову знала, а ця тупа сука двох слів звязати не може
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А толку було від її укрмови ? Лутковська призначена Яником , яка не помічала всі 3 місяці що творила беркутня на Майдані , а потім ще 3 роки спокійно перебувала при "новій" владі ...
І ця така сама нікчема ...
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Потужно..Майже мільйон єнотів.. А що вона зробила на своїй посаді, окрім подорожі в лабитнангі?
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судячи з кількості бабла - вона "багато чого зробила" ще ДО своєї посади і подорожі в Лабитнангу ... Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 9293
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Вот именно, что она ничего не сделала....только жалобы на свою беспомощность, да и бесхребетность и некомпетентность.
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Кто может назвать фамилию "крупной рыбы", которая получила реальный срок за незаконное обогащение и несоответствие декларируемого имущества к реальному?
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я знаю как наказали присяжную за 3 тыс грн.
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У Денисовой наверное склероз: забыла посчитать в какой из тумбочек лежали 24 ляма
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Сказка на ночь.штрафы,работы какие-то,лишение свободы - Бред.Ща занесёт куда надо и все будут в шыкаладе барыжном.Людунчик,папа ждёт в гости
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Замечательно живем. Такая новость для нас наподобие: кот Василий бабы Мотри украл пол-кило румяной самодельной колбасы и ее съел, а потом сделал недовольную мордочку ибо бабушка заподозрила пушистика в сем преступлении))
Тут хоть ПАП, хоть ПОП будет президентом - без некоторых методов(под визг "толерасов") тов. Сталина, исправление ситуации будет длиться.... щас посчитаю(выбрасывает дымящийся калькулятор)...
Вот бы на ее месте быть(мечтательно), то есть расстрелять ее!!!111

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Уже и не смешно и нет даже злости. Просто выпихиваю отсюда сына, а там, может, и сам уеду отсюда.
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Тю, забыла, женщине можно маленькие слабости.
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Подумаешь лям зелени потерялся, дело то житейское Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 5467
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Да,сограждане, с такими доходами наши политики имели нас всех в виду. Деньги делают деньги, а у нас в первую очередь политика делает деньги. Олигархи, млядь, погубят Украину.
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Не должен быть бизнесменом омбудсмен или депутат.
То же касается и президента или премьера.
Надо выбирать, либо бизнес, либо государственная служба.
Иначе все становятся ворами.
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МВД сняло с розыска экс-нардепа Кацубу и бывшего банкира Курченко
"Экс-депутат от "Партии регионов" Сергей Кацуба, причастный к делу так называемых "вышек Бойко", а также экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник сняты с розыска.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Insider, передает БизнесЦензор.

Омбудсмен Денісова не внесла в декларацію майже 24 млн гривень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6018

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Им минималку обещают 4200 , а они к женщине прицепились за каких то 24 млн. каких то грн! НЕБЛАГОДАРНЫЕ!
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какая мелочь - 24 млн. Раз на Сейшеллы слетать. Ну слетала дама и забула. а тут на нее черные крукы налетели...
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угу - жінки , взагалі , такі таємничі створіння -
- дівочі секрети , в них , плавно перетікають у жіночі таємниці , а ті в свою чергу - у бабусин склєроз ... Омбудсмен Денісова не внесла в декларацію майже 24 млн гривень, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6812
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ага, а вот чоловик по хвамилии Порошенко вщент забув, как офшоры открывал.
Аккурат, когда ребята в котле гибли....
Вариант мужского Альцгеймера или склероза?
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И шо, хто-то еще удивлен?
Там - они все внутри гнилые и дурно-пахнущие. То с чего вдруг эта коза должна быть лучше/честнее/порядочнее всех остальных?
Ей оте заложники и попавшие в кацапские тюрьмы бедолахи - как мавпе газета... всмете Сенцовым и Балухом.
Ей абы маникюр не поцарапать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК
 
 
 
 
 
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