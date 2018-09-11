 Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не указала в декларации за 2015 год 23 840 268 гривен дохода от финансовой компании. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
В период, за который Денисова забыла указать доход от компании, теперешний омбудсмен была народным депутатом Украины.
Кроме того, по данным НАПК, тогда она недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ. От реального он отличается на сумму 5 454 248 гривен.
"Информация о взносах также недостоверно отражена в декларациях должностного лица за 2016 и 2017 годы", – дополняет агентство.
Выводы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Теперь его детективы должны проверить материальное благосостояние омбудсмена и сопоставить его с указанным в электронной декларации.
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Сам факт обращения в НАБУ по делу Денисовой еще не означает, что омбудсмен виновата в совершении уголовного преступления. Это лишь основание для осуществления досудебного расследования, подчеркивают в НАПК.
Предоставление в декларации неправдивой информации карается штрафом в сумме 42500–51000 гривен, либо общественными работами на срок 150–240, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура открыла дело из-за недостоверных сведений в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
- Павел Иванович, а это правда, что вы украли у народа 200 миллионов долларов?
- Нет конечно, откуда у народа такие суммы?
"Я ... не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно…"
І ця така сама нікчема ...
Тут хоть ПАП, хоть ПОП будет президентом - без некоторых методов(под визг "толерасов") тов. Сталина, исправление ситуации будет длиться.... щас посчитаю(выбрасывает дымящийся калькулятор)...
Вот бы на ее месте быть(мечтательно), то есть расстрелять ее!!!111
То же касается и президента или премьера.
Надо выбирать, либо бизнес, либо государственная служба.
Иначе все становятся ворами.
"Экс-депутат от "Партии регионов" Сергей Кацуба, причастный к делу так называемых "вышек Бойко", а также экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник сняты с розыска.
Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Insider, передает БизнесЦензор.
- дівочі секрети , в них , плавно перетікають у жіночі таємниці , а ті в свою чергу - у бабусин склєроз ...
Аккурат, когда ребята в котле гибли....
Вариант мужского Альцгеймера или склероза?
Там - они все внутри гнилые и дурно-пахнущие. То с чего вдруг эта коза должна быть лучше/честнее/порядочнее всех остальных?
Ей оте заложники и попавшие в кацапские тюрьмы бедолахи - как мавпе газета... всмете Сенцовым и Балухом.
Ей абы маникюр не поцарапать...