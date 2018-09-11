 Омбудсмен Денисова не внесла в декларацию почти 24 млн гривен, - НАПК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не указала в декларации за 2015 год 23 840 268 гривен дохода от финансовой компании. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В период, за который Денисова забыла указать доход от компании, теперешний омбудсмен была народным депутатом Украины.

Кроме того, по данным НАПК, тогда она недостоверно указала размер своих взносов в уставные капиталы четырех обществ. От реального он отличается на сумму 5 454 248 гривен.

"Информация о взносах также недостоверно отражена в декларациях должностного лица за 2016 и 2017 годы", – дополняет агентство.

Выводы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Теперь его детективы должны проверить материальное благосостояние омбудсмена и сопоставить его с указанным в электронной декларации.

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Сам факт обращения в НАБУ по делу Денисовой еще не означает, что омбудсмен виновата в совершении уголовного преступления. Это лишь основание для осуществления досудебного расследования, подчеркивают в НАПК.

Предоставление в декларации неправдивой информации карается штрафом в сумме 42500–51000 гривен, либо общественными работами на срок 150–240, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура открыла дело из-за недостоверных сведений в декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.