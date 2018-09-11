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Все про:история (1522) концлагерь (24) память (806) Ольга Скороход (159)

 В музее на месте концлагеря Дахау ищут потомков военнопленных, расстрелянных нацистами. 97 из них были родом из Украины. СПИСОК

Музей-мемориал на месте бывшего нацистского концлагеря Дахау разыскивает потомков советских военнопленных, расстрелянных в 1941 - 1942 гг. Из 816 идентифицированных имен расстрелянных 97 родом из Украины.

Об этом в блоге пишет журналист Ольга Скороход.

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Небольшую экспозицию и мемориал памяти жертв расстрелов на месте бывшего "полигона СС Геберсгаузен" сотрудники Музея-мемориала "Концлагерь Дахау" открыли в 2014 году. 22 июня 2019-го  планируют открыть новую часть выставки о "полигоне СС Геберсгаузен" и дополнить мемориальные плиты новыми именами жертв расстрелов. Сотружники мемориала надеются, что им удастся найти кого-то из родствеников убитых нацистами.

Полигон Геберсгаузен был построен в 1937-1938 гг. В двух километрах от основногоконцлагеря Дахау. Как сообщают специалисты, здесь служащие СС, хранявшие концлагерь, проводили тренировки по стрельбе. В 1941-1942 гг. живой мишенью для эсэсовцев стали советские военнопленные, которых сюда целенаправленно провозили казнить. Это были офицеры Красной армии - евреи, политические комиссары, представители интеллигенции, которых айнзацкоманды гестапо "отсортировали" в лагерях для советских военнопленных военных округов Мюнхена, Нюрнберга, Штутгарта, Висбадена и Зальцбурга согласно расовым и идеологическим критериям.

В общем на полигоне Геберсгаузен было расстреляно около 4000 советских военнопленных. Из этого списка сотрудники Мемориала отобрали около сотни фамилий офицеров, которые были родом из Украины.

Список пленных из Украины, расстрелянных в 1941-42 годах в Дахау.

Все пленные офицеры, указанные в списке, проходили в советских документах как пропавшие без вести. Теперь появилась возможность родным узнать, где они погибли и посетить их могилу.

Источник: https://censor.net.ua/n3085676
 
   
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 Топ комментарии
 
А тих кто вижив, згодом знищили совєти.
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немцы расстреливали советских военнопленных, советские расстреливали немецких военнопленных - но те и другие расстреливали вольных украинцев....
Пускай лежат, где лежали - хватит уже кости перебирать....
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Більше ніж сталін та його червонопузі поплічники - українців ніхто не винищував..
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спасибо.
за уважение к памяти погибшим...
за чистоту и ухоженность исторического мемориала
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Нет и не будет прощения фашистам и ихним пособникам за совершенные ими преступления!
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На ізикє начал разгаварівать, андрюшєнька?
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А тих кто вижив, згодом знищили совєти.
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До речі, андрюшенька - в нісців був націонал-соціалізм, а в Італії- фашизм.. Давай, без савєцьціх штампів та міфів проголошуй тут гасла (лозунгі по-вашому).
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немцы расстреливали советских военнопленных, советские расстреливали немецких военнопленных - но те и другие расстреливали вольных украинцев....
Пускай лежат, где лежали - хватит уже кости перебирать....
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Більше ніж сталін та його червонопузі поплічники - українців ніхто не винищував..
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Леонид Днепр - "Это были офицеры Красной армии - евреи, политические комиссары, представители интеллигенции" - за интеллигенцию помолчим.., но комиссары ни один миллион украинцев в расход пустили....

Мало этих комиссаров постреляли...- и их потомки до сих пор кровь пьют...
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Колись я працював з одним чоловіком який був десь там в концтаборі. Вже не пам"ятаю в якому.
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я був в Аушвіц-Біркенау на екскурсії, там наші були і вязнями і вертухаями, поляки так само вєртухаями були. і Польща це не приховує, як у нас приховуються злочини красноармєйських дєдываівал
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Хто впевнений, що витримав би тортури концтаборів буде говорити. Всі інші люди запалюють свічку і моляться про прощення їх гріхів.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ музее на месте концлагеря Дахау ищут потомков военнопленных, расстрелянных нацистами. 97 из них были родом из Украины. СПИСОК
 
 
 
 
 
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