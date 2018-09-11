 В музее на месте концлагеря Дахау ищут потомков военнопленных, расстрелянных нацистами. 97 из них были родом из Украины. СПИСОК

Об этом в блоге пишет журналист Ольга Скороход.

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Небольшую экспозицию и мемориал памяти жертв расстрелов на месте бывшего "полигона СС Геберсгаузен" сотрудники Музея-мемориала "Концлагерь Дахау" открыли в 2014 году. 22 июня 2019-го планируют открыть новую часть выставки о "полигоне СС Геберсгаузен" и дополнить мемориальные плиты новыми именами жертв расстрелов. Сотружники мемориала надеются, что им удастся найти кого-то из родствеников убитых нацистами.

Полигон Геберсгаузен был построен в 1937-1938 гг. В двух километрах от основногоконцлагеря Дахау. Как сообщают специалисты, здесь служащие СС, хранявшие концлагерь, проводили тренировки по стрельбе. В 1941-1942 гг. живой мишенью для эсэсовцев стали советские военнопленные, которых сюда целенаправленно провозили казнить. Это были офицеры Красной армии - евреи, политические комиссары, представители интеллигенции, которых айнзацкоманды гестапо "отсортировали" в лагерях для советских военнопленных военных округов Мюнхена, Нюрнберга, Штутгарта, Висбадена и Зальцбурга согласно расовым и идеологическим критериям.



В общем на полигоне Геберсгаузен было расстреляно около 4000 советских военнопленных. Из этого списка сотрудники Мемориала отобрали около сотни фамилий офицеров, которые были родом из Украины.

Список пленных из Украины, расстрелянных в 1941-42 годах в Дахау.



Все пленные офицеры, указанные в списке, проходили в советских документах как пропавшие без вести. Теперь появилась возможность родным узнать, где они погибли и посетить их могилу.