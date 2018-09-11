 С начала суток враг девять раз обстрелял позиции ВСУ, ранены двое бойцов, - ООС

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенного минскими договоренностям, враг не применял", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.
В штабе уточняют, что в течение дня позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутово и Водяное враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмируется в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано 24 вражеских обстрела. Один украинский воин погиб, еще один получил ранения.
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Напочатку двохтисячних у Ізраїлі зросла небезпека для громадян. Почалася інтифада, теракти здійснювалися майже щодня, палестинці обстрілювали армійські блокпости, зросла небезпека війни.
Саме в цей час помітно збільшилося переселення євреїв до Ізраїлю. Багато євреїв, громадян США та країн Західної Європи, хотіли бути зі своїм народом, саме тоді коли йому найважче.
Після того, як війна почалася в Україні, з неї збільшився виїзд українців. В час коли українському народу важко, ці українці захотіли бути разом з польським, італійським чи іспанським народами, бо там легше.
Саме тому є справедливим, що євреї замість українців стають українським прем'єрміністрами, депутатами, забирають найкращі шматки української економіки.
Євреї не завжди були такими патріотичними. Багато з них протидіяли створенню Ізраїлю, багато хто підтримував Третій рейх, служив у Вермахті. Але вони змінилися.
І ми змінимося. Якщо вам хочеться виїхати з України, їдьте швидше. Нам легше буде змінитися без вас.
тримайтеся... най помогають вам материнські молитви
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.
И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…
Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив...
Но, собственно, от этого, не легче
(из сборника стихов воинов АТО)