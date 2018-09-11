 С начала суток враг девять раз обстрелял позиции ВСУ, ранены двое бойцов, - ООС

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенного минскими договоренностям, враг не применял", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил.

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В штабе уточняют, что в течение дня позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Шумы, Гнутово и Водяное враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. В ходе ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмируется в сообщении.

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Напомним, за прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано 24 вражеских обстрела. Один украинский воин погиб, еще один получил ранения.