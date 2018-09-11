 Представителю ОБСЕ Фришу удалось встретиться с несколькими украинскими пленниками на Донбассе, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Несколько последних дней координатор от ОБСЕ в минской гуманитарной группе, посол Тони Фриш посещал тюрьмы на территории Украины и на оккупированной территории Донбасса. Мы настаивали на этой его поездке еще с мая, когда стало понятно, что несмотря на все наши усилия, процесс освобождения заложников снова блокируется РФ и их марионетками, а наши ребята в Донецке и Луганске остаются в полной изоляции, без права на звонок и переписку, без доступа МККК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель ОБСЕ Фриш 8 сентября посетит украинских заложников в тюрьмах ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Украинская сторона, как всегда, продемонстрировала полную открытость, мы предоставили возможность после Фришу встретиться с осужденными за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности, которых он спрашивал. Встречи состоялись в формате тет-а-тет, как и ранее, согласно стандартам МККК. Он смог не только пообщаться с осужденными, но и проинспектировать условия содержания, побывал в нескольких пенитенциарных заведениях (спасибо пенитенциарной службе и офису омбудвумен Людмила Денисовой за содействе и сотрудничество).

По предварительной информации, на оккупированных территориях Посол Фриш смог встретиться лишь с несколькими военными из того первоочередного списка, который мы подали с требованием посетить и поддержать наших ребят. Из положительного - впервые за все эти годы ему дали возможность пообщаться с нашими ребятами один - на один, без тюремщиков и "представителей", это действительно важно и я это приветствую. Негатив и то, что больше тревожит: допустили Фриша менее, чем к половине из нашего списка (точную информацию по фамилиям будем иметь позже), особенно тревожная ситуация с оккупированным Луганском, там несколько украинских военных - в полной изоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая там "выборы", - Ирина Геращенко

Это еще и еще раз наводит на мысль, что их пытают, поэтому и прячут. Также в Минске мы неоднократно поднимали перед Послом просьбу добиваться от оккупационных властей обеспечения права на звонок и письма незаконно удерживаемым. Есть ли результаты - будем знать уже скоро.

Мы приветствуем визит посла Фриша на оккупированный Донбасс и отстаиваем позицию, что международные организации и их представители должны, обязаны занять более активную позицию по освобождению заложников и допуска к незаконно удерживаемых МККК. Неправильно, когда такой доступ дается раз в год и с такими боями в Минске".

Также читайте: Денисова просит Красный Крест выяснить, почему умирают заключенные в тюрьмах оккупированной Луганщины