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 Представителю ОБСЕ Фришу удалось встретиться с несколькими украинскими пленниками на Донбассе, - Ирина Геращенко

Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Несколько последних дней координатор от ОБСЕ в минской гуманитарной группе, посол Тони Фриш посещал тюрьмы на территории Украины и на оккупированной территории Донбасса. Мы настаивали на этой его поездке еще с мая, когда стало понятно, что несмотря на все наши усилия, процесс освобождения заложников снова блокируется РФ и их марионетками, а наши ребята в Донецке и Луганске остаются в полной изоляции, без права на звонок и переписку, без доступа МККК.

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Украинская сторона, как всегда, продемонстрировала полную открытость, мы предоставили возможность после Фришу встретиться с осужденными за тяжкие преступления против суверенитета и территориальной целостности, которых он спрашивал. Встречи состоялись в формате тет-а-тет, как и ранее, согласно стандартам МККК. Он смог не только пообщаться с осужденными, но и проинспектировать условия содержания, побывал в нескольких пенитенциарных заведениях (спасибо пенитенциарной службе и офису омбудвумен Людмила Денисовой за содействе и сотрудничество).

По предварительной информации, на оккупированных территориях Посол Фриш смог встретиться лишь с несколькими военными из  того первоочередного списка, который мы подали с требованием посетить и поддержать наших ребят. Из положительного - впервые за все эти годы ему дали возможность пообщаться с нашими ребятами один - на один, без тюремщиков и "представителей", это действительно важно и я это приветствую. Негатив и то, что больше тревожит: допустили Фриша менее, чем к половине из нашего списка (точную информацию по фамилиям будем иметь позже), особенно тревожная ситуация с оккупированным Луганском, там несколько украинских военных - в полной изоляции.

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Это еще и еще раз наводит на мысль, что их пытают, поэтому и прячут. Также в Минске мы неоднократно поднимали перед Послом просьбу добиваться от оккупационных властей обеспечения права на звонок и письма незаконно удерживаемым. Есть ли результаты - будем знать уже скоро.

Мы приветствуем визит посла Фриша на оккупированный Донбасс и отстаиваем позицию, что международные организации и их представители должны, обязаны занять более активную позицию по освобождению заложников и допуска к незаконно удерживаемых МККК. Неправильно, когда такой доступ дается раз в год и с такими боями в Минске".

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Источник: https://censor.net.ua/n3085673
 
   
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тяжело ребятам, с каждым днем все тяжелее.....Быстрее бы домой!
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поименно всех переписать... чтоб не потерялись потом...и чтоб родные знали и ждали
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не дадут орки перепись осуществить. Но эта женщина молодец, чтобы не писали...МОЛОДЕЦ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставителю ОБСЕ Фришу удалось встретиться с несколькими украинскими пленниками на Донбассе, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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