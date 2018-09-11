 Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило депутата Верховной Рады Игоря Кононенко по делу о пленках его коллеги Александра Онищенко. Эту информацию Кононенко подтвердил журналисту "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Да, был утром, по делу Онищенко", – сказал нардеп.

Перед этим директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на пресс-конференции, что Кононенко вызвали на допрос. Он пояснил, что вопросы к народному депутату связаны со взятками за голосование в Верховной Раде.

"Сейчас детективы сверяют переписку с тем, что происходило в парламенте. И очень интересные вещи мы видим. Когда в парламенте принималось решение по ренте – и мы видим по этой переписке, кто и с кем решал этот вопрос, в том числе Онищенко", – рассказал Сытник.

Глава НАБУ добавил, что следователи планируют допросить еще нескольких депутатов Рады, которые фигурируют в записях.

"Сейчас приглашены для проведения допросов лица, фигурирующие в этой переписке. Посмотрим, расследование продолжается", – сообщил он.

Напомним, НАБУ ведет расследование по факту получения некоторыми народными депутатами взятки при голосованиях. В материалах дела говорится, что депутат от "Воли народа" Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил "ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины" от 20 до 100 тысяч долларов.

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В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования по отставке глав ГПУ Виктора Шокина и СБУ Валентина Наливайченко, назначение нового генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном, и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

Он выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

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