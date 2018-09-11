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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2429) допрос (1107) Онищенко Александр (527) Кононенко Игорь (346)

 Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко

НАБУ собирается вызвать на допрос еще нескольких депутатов, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро допросило депутата Верховной Рады Игоря Кононенко по делу о пленках его коллеги Александра Онищенко. Эту информацию Кононенко подтвердил журналисту "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Да, был утром, по делу Онищенко", – сказал нардеп.

Перед этим директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на пресс-конференции, что Кононенко вызвали на допрос. Он пояснил, что вопросы к народному депутату связаны со взятками за голосование в Верховной Раде.

"Сейчас детективы сверяют переписку с тем, что происходило в парламенте. И очень интересные вещи мы видим. Когда в парламенте принималось решение по ренте – и мы видим по этой переписке, кто и с кем решал этот вопрос, в том числе Онищенко", – рассказал Сытник.

Глава НАБУ добавил, что следователи планируют допросить еще нескольких депутатов Рады, которые фигурируют в записях.

"Сейчас приглашены для проведения допросов лица, фигурирующие в этой переписке. Посмотрим, расследование продолжается", – сообщил он.

Напомним, НАБУ ведет расследование по факту получения некоторыми народными депутатами взятки при голосованиях. В материалах дела говорится, что депутат от "Воли народа" Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил "ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины" от 20 до 100 тысяч долларов.

Читайте также: Холодницкий через адвоката предложил мне дать показания Нацполиции по делу против НАБУ, - Онищенко.

В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования по отставке глав ГПУ Виктора Шокина и СБУ Валентина Наливайченко, назначение нового генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном, и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".

Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

Он выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование "газового дела" нардепа Онищенко завершено. Участники коррупционной схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн, - НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085671
 
 
 Топ комментарии
 
Этот упырь ничего и никого не боится, разве не видно. Ни каких там НАБУ, САП... - не черта, не дьявола...
И шо толку, шо он туда ходил? Его посадят? Арестуют его счета? Шо толку, шо главные урки страны ходят на какие-то "допросы"?
Зачем все эти цырки, когда в их уже не верят даже бродячие украинские дворняги?
Последнему туебню уже должно быть понятно - шо ни хто не тронет кононенка - пока президентом порошенка!
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В твоей голове не укладывается вопрос? Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 8478
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Совет форумчанПравила форума
 
а за разграбление Киева при черновецком и порошене слабо????
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За спекуляцию "плёнками" .
Книгу вон издал , а налоги не заплатил !
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Коня допрашивать бесполезно. У него все карты в рукаве. И приказ ,своих не ложить.
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Львівський батяр‏ @KarpenkoBatjar 5 ч.5 часов назад

-НАБУ треба грошей
-НАБУ треба САП
-ГПУ заважає НАБУ
-НАБУ треба антикор.суд
-НАБУ треба НАЗК
-НАЗК заважає НАБУ
-САП заважає НАБУ
-НАБУ треба ДБР

(ви зараз тут)

-ДБР заважає НАБУ
-Антикор.суд заважає НАБУ
-НАБУ треба антикор.міністерство
-НАБУ треба антикор.фракція у ВРУ
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Каменяра еще процитируй. ну и смеричку. топ-3 вонючих подлых брехливых порохобота

Кстати, НАБУ - на 100% госструктура. Критиковать НАБУ - критиковать Порошенка))
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да?и как она ему подчиняется?шо за тупизмы? Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 6945
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а не хотят Байдена расследовать?
Он лично заявлял что вымогал от президента увольнения генпрокурора за млрд госгарантий стране.
Это че?
НАБУ, ау!
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так госгарантий стране,а не президенту Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 6649.это не компетенция антикоррупционного бюро
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Танці з зірками - передвиборчий сезон....
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Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вот оно что,значит Онищенко продовал дешёвый газ.А в гос компаниях кто-то сел?
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а у госкомпаний стабильные заниженные цены.зрада же сама тут волает,что отопление и газ для населения должны быть дешевыми Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 219.или в зрадоголове эти две истины не вкладываются в схему?а вот у онищенко сложились запросто...закупил ,типа,для населения,продал своим фирмам.
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В твоей голове не укладывается вопрос? Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 8478
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а ты уже доказал,что госкомпании были в доле?или ты просто уверен-и фсё?
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а ты уже доказал,что были схемы?или ты просто уверен-и фсё?
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А у порохоботів звивин не хвата, щоб зрозуміти, що така схема без баригі би не спрацювала?
Вони ж тупі, як ішаки, і не доходить, що злодії повинні бути у буцигарні. А як злодії будуть у буцигарні, коли усім цим керує барига? Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 4575
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ты бы,юлебот ,конституцию почитал,за что ответственен президент,а за что кабмин...
и за что мертворожденное набу.може хоть чуток ориентировался бы в реалиях.
Украина-не россия,здесь нет царей. Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 2512
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По-перше, я не йулебот, по друге - нагадай усім тут, звідки взявся пан Гройсман у вигляді прем'єра і чому він не вилазить з АП. По-третє - барига - зараз царьок на Україні, бо свій прем'єр, свій прокурор, свій голова ВР та ще багато з його кодли свої.
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фантазиями не интересуюсь...не хватает времени.бо вас фантазирующих много,а я один Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко - Цензор.НЕТ 2352
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Этот упырь ничего и никого не боится, разве не видно. Ни каких там НАБУ, САП... - не черта, не дьявола...
И шо толку, шо он туда ходил? Его посадят? Арестуют его счета? Шо толку, шо главные урки страны ходят на какие-то "допросы"?
Зачем все эти цырки, когда в их уже не верят даже бродячие украинские дворняги?
Последнему туебню уже должно быть понятно - шо ни хто не тронет кононенка - пока президентом порошенка!
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Кононенко - управляющий всеми личными активами Порошенко. Вопрос закрыт
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Они все не смогут договориться только с Юлей. Порохолюбы,(стараюсь крайне толерантно) ФАС!!!
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