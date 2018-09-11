 Кононенко допросили до делу о пленках Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило депутата Верховной Рады Игоря Кононенко по делу о пленках его коллеги Александра Онищенко. Эту информацию Кононенко подтвердил журналисту "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
"Да, был утром, по делу Онищенко", – сказал нардеп.
Перед этим директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил на пресс-конференции, что Кононенко вызвали на допрос. Он пояснил, что вопросы к народному депутату связаны со взятками за голосование в Верховной Раде.
"Сейчас детективы сверяют переписку с тем, что происходило в парламенте. И очень интересные вещи мы видим. Когда в парламенте принималось решение по ренте – и мы видим по этой переписке, кто и с кем решал этот вопрос, в том числе Онищенко", – рассказал Сытник.
Глава НАБУ добавил, что следователи планируют допросить еще нескольких депутатов Рады, которые фигурируют в записях.
"Сейчас приглашены для проведения допросов лица, фигурирующие в этой переписке. Посмотрим, расследование продолжается", – сообщил он.
Напомним, НАБУ ведет расследование по факту получения некоторыми народными депутатами взятки при голосованиях. В материалах дела говорится, что депутат от "Воли народа" Александр Онищенко, который сейчас скрывается за границей, в 2014-2016 годах неоднократно платил "ряду неустановленных лиц из числа народных депутатов Украины" от 20 до 100 тысяч долларов.
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В частности, НАБУ расследует подкуп во время голосования по отставке глав ГПУ Виктора Шокина и СБУ Валентина Наливайченко, назначение нового генпрокурора Юрия Луценко.
Ранее Онищенко заявлял, что имеет компромат на Президента Украины Петра Порошенко. Мол, в течение года нардеп записывал разговоры с президентом на часы с диктофоном, и у него есть доказательства того, что Порошенко скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов. В Администрации президента записи разговора назвали "фейком".
Самого Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.
Он выехал из Украины в июле 2016-го – после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.
Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
Также на Цензор.НЕТ: Расследование "газового дела" нардепа Онищенко завершено. Участники коррупционной схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн, - НАБУ.
Книгу вон издал , а налоги не заплатил !
-НАБУ треба грошей
-НАБУ треба САП
-ГПУ заважає НАБУ
-НАБУ треба антикор.суд
-НАБУ треба НАЗК
-НАЗК заважає НАБУ
-САП заважає НАБУ
-НАБУ треба ДБР
(ви зараз тут)
-ДБР заважає НАБУ
-Антикор.суд заважає НАБУ
-НАБУ треба антикор.міністерство
-НАБУ треба антикор.фракція у ВРУ
Кстати, НАБУ - на 100% госструктура. Критиковать НАБУ - критиковать Порошенка))
Он лично заявлял что вымогал от президента увольнения генпрокурора за млрд госгарантий стране.
Это че?
НАБУ, ау!
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Вот оно что,значит Онищенко продовал дешёвый газ.А в гос компаниях кто-то сел?
Вони ж тупі, як ішаки, і не доходить, що злодії повинні бути у буцигарні. А як злодії будуть у буцигарні, коли усім цим керує барига?
и за что мертворожденное набу.може хоть чуток ориентировался бы в реалиях.
Украина-не россия,здесь нет царей.
И шо толку, шо он туда ходил? Его посадят? Арестуют его счета? Шо толку, шо главные урки страны ходят на какие-то "допросы"?
Зачем все эти цырки, когда в их уже не верят даже бродячие украинские дворняги?
Последнему туебню уже должно быть понятно - шо ни хто не тронет кононенка - пока президентом порошенка!