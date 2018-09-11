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 Происшествия
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Все про:рейдерство (753) Харьковщина (1175)

 Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

Фермерское хозяйство (ФХ) "Строгого О.Ф." в Змиевском районе Харьковской области подверглось наглому рейдерскому нападению.

 Об этом сообщил представитель ФХ Денис Строгий на пресс-конференции в Киеве во вторник, пишет издание Контракты.UA.

В субботу, 8 сентября, большая группа неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме заехали на территорию элеватора, принадлежащего фермерскому хозяйству и совершили силовой захват предприятия. "Эти спортсмены, бандиты, титушки,… закрыли ворота, заблокировав вход и выход, и начали нагружать свои автомобили зерном из элеватора, на поля выгнали технику и собирают еще зеленый подсолнечник", - заявил Денис Строгий.

Кроме того, по словам представителя ФХ "Строгого О.Ф.", без ведома представителей фермерского хозяйства, накануне в государственном реестре были изменены действующий владелец, руководитель и название хозяйства. "Коммунальный регистратор Александр Драгин внес изменения в государственный реестр, согласно которым хозяйство теперь называется ФХ "Слобожанские поля", а его владелицей является Елена Маруняк, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории Донецкой области (ДНР). Согласно поддельным документам, Александр Строгий передал свою долю хозяйства, чего в действительности не произошло.

Руководитель Всеукранской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дыкун, заявил, что фермер и все бизнес-сообщество требуют оперативной регистрации уголовного производства, ареста имущества с целью предотвратить разворовывание имущества, а также и прекращения любых регистрационных действий, чтобы не допустить перепродажи, отчуждения имущества и наращивания долгов. "На данный момент у нас только устные заверения об открытии уголовного производства, в реестре мы его не видим. Мы требуем качественных оперативных действий, - на предприятие зашло уже 150 неустановленных лиц", - заявила он.

Кроме того, ВАР, требует скорейшего заседания комиссии при Минюсте, для рассмотрения ситуации с (ФХ) "Строгого О.Ф.".

Сегодня, уже после пресс-конференции в Киеве, в 13.00 возле территории элеватора началась перестрелка. "Титушки" - представители рейдеров стреляют по сотрудникам ФХ, а полиция и КОРД стоят в стороне, мотивируя тем, что они не вооруженные и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов. Есть раненные среди мирных жителей, одного забрала скорая с кровотечением. Также ранен один полицейский и владелец предприятия Александр Строгий.

Сегодня в 16.00 состоится Антирейдерский штаб при областной Харьковской госадминистрации. На место событий выехал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Фермерскому хозяйству (ФХ) "Строгого О.Ф." принадлежит 6 тыс. гектаров земли, элеваторное хозяйство, где на момент захвата находилось 7 тыс. тонн зерна. На предприятии работает 80 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3085666
 
 
 Топ комментарии
 
ау, грося! где твоя программа распиаренная..."рейдерству стоп"???
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Не удивительно, что полицаи стоят в стороне - ведь убить могут, они на это не подписывались...))) Или они за рейдеров подписались...)))
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Веселая страна. Наверное очередь выстроилась здесь бизнес вести.
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Каков поп, таков и приход. Чему удивляться?
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Ну блін! Послати туди спецпризначенців і перестрілять за спротив представинам влади.
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Фермеры мешают Порошенко продать украинскую землю.
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Точно. И соседский забор обосцал тоже Порошенко.
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ау, грося! где твоя программа распиаренная..."рейдерству стоп"???
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Сегодня он про ограничение депутатской неприкосновенности говорит, а завтра, может быть, про борьбу с рейдерством замолвит слово народу.
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Вася Шевченко f77d76ba. Читай свою методичку, ЧМО.
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Не удивительно, что полицаи стоят в стороне - ведь убить могут, они на это не подписывались...))) Или они за рейдеров подписались...)))
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Веселая страна. Наверное очередь выстроилась здесь бизнес вести.
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Да уж - это так притягательно, когда госклерки могут в любой момент переписать твое имущество на кого-нибудь "уважаемого человека"... И даже без помощи судьи из какой-нибудь кислодрищенской районной решальни...
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Юра.... ссучара! Вылазь, ты где? Работенка для тебя, беспредел творится.
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По таким мелочам он не вылазит. И кстати, он уже дал обширное интервью цензору про борьбу с коррупцией и преступостью.
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Он сейчас обзванивается и консультируется, нет ли там случайно интересов президента.
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Я вот прочел этот охуительный сюжет и теперь сижу себе думаю: зачем нам нужна полиция?
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"представители рейдеров стреляют по сотрудникам ФХ, а полиция и КОРД стоят в стороне, мотивируя тем, что они не вооруженные и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов."
Ну и как это называется?! Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ - Цензор.НЕТ 3878
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Это называется "преступное бездействие". Возможно, состоят в сговоре с бандитами. Вот как это называется.
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"Зерновое перемирие" - хорошее название, не хуже других...
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Это как, едрена мать,
Извиняюсь,понимать?(ц)
Приезжает банда,грабит,калечит людей, а полиция и КОРД тихо курят в уголку и наблюдают?
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Всю Украину ныне грабят и калечат.
И - что???
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вот как нужно защищаться от рейдерского захвата:
Териториальная Самооборона села -в действии-
https://www.youtube.com/watch?v=nM4PlUvYpoU
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насколько помню это уже не первое рейдерство хозяйств в Змиевском районе.
и несколько таких же было в соседних районах.
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Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии!(с)
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Тільки сьогодні на роботі сперечалися яка гарна країна Україна і чому сюди не йдуть інвестиції, а населення виїзджає... Чергова перемога барижної влади і закономірні підсумки потужних рехформ.
😡😡😡
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Прям таки не известных? Вы думаете реально без согласия местной власти и местных мусоров и прокуроров взять оружие и пойти захватить чье то предприятие не боясь отхватить и сесть на зону? Или у нас опять зеленые человечки появились которых никто не видит?
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Зато прописали в конституцию(!) "движение" в ЕС. Главное - прописать, заявить, громко заклеймить, и делать уже них...я и не надо.
И кому мы нужны в ЕС с таким беззаконием и такой средневековой преступностью?
Пэтро мальдивийский - он, наверняка, со следующего года переедет в ЕС на постоянное место жительства. А мы, все остальные, там - нахер никому не нужны.
Как бы они еще забор от нас не построили...
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Есть раненные среди мирных жителей, одного забрала скорая с кровотечением. Источник: https://censor.net.ua/n3085666

Что за бред, в людей стреляют, а полиция не вооружена и в роли ОБСЕ....откуда инфа то, снова с Фейса
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Отправить на захват титушек и недействующих ментов спецназ ССО.
Всех задержать и потом разбираться, когда вся камуфлированная банда будет разоружена и в клетках.
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Почему неизвестных??? Адназначна, корефаны по партии шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, ну или петушня паганого МУСОРА Сабакова!
Иначе бы эти "неизвесные" уже лежали рылами в грязи с переломанными ребрами.
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А так же НЕИЗВЕСТНЫЕ без ведома представителей фермерского хозяйства, накануне в государственном реестре были изменены действующий владелец, руководитель и название хозяйства. "Коммунальный регистратор Александр Драгин внес изменения в государственный реестр, согласно которым хозяйство теперь называется ФХ "Слобожанские поля", а его владелицей является Елена Маруняк, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории Донецкой области (ДНР)
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Залишається одне в цій дивній країні "верховенства права" - фермерам ставити добре замасковані дистанційно керовані міни і, у випадку рейдерського захвату, тихенько, під будь-яким приводом, виводити своїх людей і підривати господарство з тітушнею до €беної матері! При розслідуванні, сміливо даний бабах можна списати на тітушок і їхню зброю. Думаю, пару-трійку таких підстав, і рейдерство зникне як категорія.
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Ето теб не германия и не америка. Украина- страна рабов. Если ты покалечишь вора или убийцу то хозяин получит больше срок тюрьмы чем вор забравшийся к тебе в дом. Как у нас говорят мусора, если вас убьют тогда и звоните мы приедем тело в целофановый пакет упакуем.
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Вот поетому соевая банда и не хочет чтобы народ имел оружие и защищал свою жизнь, свою семью и свое имущество.
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так это же обыкновенный бандитизм. и так его надо классифицировать, ведь иметь оружие и применять для защиты собственности НИЗЗЯ
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Такая же ситуация была в Херсонской области. Приехали банда с автоматами посадили иностранца- фермера с женой в подвал а своих автоматчиков на комбайны и машины и весь собраный урожай вывезли к себе на елеватор. Иностранец пошел к мусорам но ему там посоветовали сваливать из страны пока еще жив.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ
 
 
 
 
 
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