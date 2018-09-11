 Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

Об этом сообщил представитель ФХ Денис Строгий на пресс-конференции в Киеве во вторник, пишет издание Контракты.UA.

В субботу, 8 сентября, большая группа неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме заехали на территорию элеватора, принадлежащего фермерскому хозяйству и совершили силовой захват предприятия. "Эти спортсмены, бандиты, титушки,… закрыли ворота, заблокировав вход и выход, и начали нагружать свои автомобили зерном из элеватора, на поля выгнали технику и собирают еще зеленый подсолнечник", - заявил Денис Строгий.

Кроме того, по словам представителя ФХ "Строгого О.Ф.", без ведома представителей фермерского хозяйства, накануне в государственном реестре были изменены действующий владелец, руководитель и название хозяйства. "Коммунальный регистратор Александр Драгин внес изменения в государственный реестр, согласно которым хозяйство теперь называется ФХ "Слобожанские поля", а его владелицей является Елена Маруняк, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории Донецкой области (ДНР). Согласно поддельным документам, Александр Строгий передал свою долю хозяйства, чего в действительности не произошло.

Руководитель Всеукранской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дыкун, заявил, что фермер и все бизнес-сообщество требуют оперативной регистрации уголовного производства, ареста имущества с целью предотвратить разворовывание имущества, а также и прекращения любых регистрационных действий, чтобы не допустить перепродажи, отчуждения имущества и наращивания долгов. "На данный момент у нас только устные заверения об открытии уголовного производства, в реестре мы его не видим. Мы требуем качественных оперативных действий, - на предприятие зашло уже 150 неустановленных лиц", - заявила он.

Кроме того, ВАР, требует скорейшего заседания комиссии при Минюсте, для рассмотрения ситуации с (ФХ) "Строгого О.Ф.".

Сегодня, уже после пресс-конференции в Киеве, в 13.00 возле территории элеватора началась перестрелка. "Титушки" - представители рейдеров стреляют по сотрудникам ФХ, а полиция и КОРД стоят в стороне, мотивируя тем, что они не вооруженные и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов. Есть раненные среди мирных жителей, одного забрала скорая с кровотечением. Также ранен один полицейский и владелец предприятия Александр Строгий.

Сегодня в 16.00 состоится Антирейдерский штаб при областной Харьковской госадминистрации. На место событий выехал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

Фермерскому хозяйству (ФХ) "Строгого О.Ф." принадлежит 6 тыс. гектаров земли, элеваторное хозяйство, где на момент захвата находилось 7 тыс. тонн зерна. На предприятии работает 80 человек.