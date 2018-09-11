 Группа неизвестных вооруженных мужчин захватила фермерское хозяйство на Харьковщине, - СМИ

Об этом сообщил представитель ФХ Денис Строгий на пресс-конференции в Киеве во вторник, пишет издание Контракты.UA.
В субботу, 8 сентября, большая группа неизвестных вооруженных мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме заехали на территорию элеватора, принадлежащего фермерскому хозяйству и совершили силовой захват предприятия. "Эти спортсмены, бандиты, титушки,… закрыли ворота, заблокировав вход и выход, и начали нагружать свои автомобили зерном из элеватора, на поля выгнали технику и собирают еще зеленый подсолнечник", - заявил Денис Строгий.
Кроме того, по словам представителя ФХ "Строгого О.Ф.", без ведома представителей фермерского хозяйства, накануне в государственном реестре были изменены действующий владелец, руководитель и название хозяйства. "Коммунальный регистратор Александр Драгин внес изменения в государственный реестр, согласно которым хозяйство теперь называется ФХ "Слобожанские поля", а его владелицей является Елена Маруняк, зарегистрированная на неподконтрольной Украине территории Донецкой области (ДНР). Согласно поддельным документам, Александр Строгий передал свою долю хозяйства, чего в действительности не произошло.
Руководитель Всеукранской Аграрной Рады (ВАР) Андрей Дыкун, заявил, что фермер и все бизнес-сообщество требуют оперативной регистрации уголовного производства, ареста имущества с целью предотвратить разворовывание имущества, а также и прекращения любых регистрационных действий, чтобы не допустить перепродажи, отчуждения имущества и наращивания долгов. "На данный момент у нас только устные заверения об открытии уголовного производства, в реестре мы его не видим. Мы требуем качественных оперативных действий, - на предприятие зашло уже 150 неустановленных лиц", - заявила он.
Кроме того, ВАР, требует скорейшего заседания комиссии при Минюсте, для рассмотрения ситуации с (ФХ) "Строгого О.Ф.".
Сегодня, уже после пресс-конференции в Киеве, в 13.00 возле территории элеватора началась перестрелка. "Титушки" - представители рейдеров стреляют по сотрудникам ФХ, а полиция и КОРД стоят в стороне, мотивируя тем, что они не вооруженные и не могут защищать интересы граждан от рейдеров, которые вооружены до зубов. Есть раненные среди мирных жителей, одного забрала скорая с кровотечением. Также ранен один полицейский и владелец предприятия Александр Строгий.
Сегодня в 16.00 состоится Антирейдерский штаб при областной Харьковской госадминистрации. На место событий выехал советник министра внутренних дел Михаил Апостол.
Фермерскому хозяйству (ФХ) "Строгого О.Ф." принадлежит 6 тыс. гектаров земли, элеваторное хозяйство, где на момент захвата находилось 7 тыс. тонн зерна. На предприятии работает 80 человек.
Ну и как это называется?!
Извиняюсь,понимать?(ц)
Приезжает банда,грабит,калечит людей, а полиция и КОРД тихо курят в уголку и наблюдают?
И - что???
Териториальная Самооборона села -в действии-
https://www.youtube.com/watch?v=nM4PlUvYpoU
и несколько таких же было в соседних районах.
😡😡😡
И кому мы нужны в ЕС с таким беззаконием и такой средневековой преступностью?
Пэтро мальдивийский - он, наверняка, со следующего года переедет в ЕС на постоянное место жительства. А мы, все остальные, там - нахер никому не нужны.
Как бы они еще забор от нас не построили...
Что за бред, в людей стреляют, а полиция не вооружена и в роли ОБСЕ....откуда инфа то, снова с Фейса
Всех задержать и потом разбираться, когда вся камуфлированная банда будет разоружена и в клетках.
Иначе бы эти "неизвесные" уже лежали рылами в грязи с переломанными ребрами.