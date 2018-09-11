 Врачей, по вине которых во время родов умерли мать и ребенок, будут судить на Житомирщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Житомирской области.
Отмечается, что 7 сентября обвинительный акт по этому делу направлен в суд.
Само же трагическое событие произошло в апреле 2017 года в Коростышеве. По словам 38-летнего мужчины, который вечером 6 апреля 2017 года привез жену в родильное отделение, около 21:00 он вышел из больницы и на тот момент с женщиной всё было хорошо. Утром он узнал о смерти жены.
Досудебное расследование по этому факту проводилось по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.
Следователями проведен ряд действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе были назначены комплексные экспертизы профессионализма действий медиков. Такие исследования долговременные, но они дают возможность получить ответы на многие принципиальные для расследования вопросы, отмечают в полиции.
По заключению экспертизы, врачи, проводившие осмотр роженицы, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов. Именно это стало причиной ее смерти. Нерожденный ребенок умер от внутриутробной асфиксии.
Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры. На данный момент о подозрении уведомлены два работника медицинского учреждения.
Согласно санкции статьи неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами, или ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.
Я бачив лише пару разів у практиці, належним чином оформлену документацію щодо ведення вагітної, і це були документи приватної клініки. В державних, а вона на 99% стояла на обліку в державній жіночій консультації, або взагалі на дільниці ФАП, з цим ніхто не заморочується. Тому з них, щось встановити, апріорі неможливо...