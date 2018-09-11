 Врачей, по вине которых во время родов умерли мать и ребенок, будут судить на Житомирщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что 7 сентября обвинительный акт по этому делу направлен в суд.

Само же трагическое событие произошло в апреле 2017 года в Коростышеве. По словам 38-летнего мужчины, который вечером 6 апреля 2017 года привез жену в родильное отделение, около 21:00 он вышел из больницы и на тот момент с женщиной всё было хорошо. Утром он узнал о смерти жены.

Досудебное расследование по этому факту проводилось по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

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Следователями проведен ряд действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе были назначены комплексные экспертизы профессионализма действий медиков. Такие исследования долговременные, но они дают возможность получить ответы на многие принципиальные для расследования вопросы, отмечают в полиции.

По заключению экспертизы, врачи, проводившие осмотр роженицы, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов. Именно это стало причиной ее смерти. Нерожденный ребенок умер от внутриутробной асфиксии.

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Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры. На данный момент о подозрении уведомлены два работника медицинского учреждения.



Согласно санкции статьи неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами, или ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.