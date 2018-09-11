EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  594  8
Все про:Житомирщина (599) Нацполиция (8132) роды (46) смерть (5315)

 Врачей, по вине которых во время родов умерли мать и ребенок, будут судить на Житомирщине

В городе Коростышев Житомирской области будут судить врачей, по вине которых умерли во время родов 37-летняя женщина и её нерожденный ребенок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Житомирской области.

Отмечается, что 7 сентября обвинительный акт по этому делу направлен в суд.

Само же трагическое событие произошло в апреле 2017 года в Коростышеве. По словам 38-летнего мужчины, который вечером 6 апреля 2017 года привез жену в родильное отделение, около 21:00 он вышел из больницы и на тот момент с женщиной всё было хорошо. Утром он узнал о смерти жены.

Досудебное расследование по этому факту проводилось по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экстренная помощь и роды всегда будут бесплатными, - Супрун

Следователями проведен ряд действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе были назначены комплексные экспертизы профессионализма действий медиков. Такие исследования долговременные, но они дают возможность получить ответы на многие принципиальные для расследования вопросы, отмечают в полиции.

По заключению экспертизы, врачи, проводившие осмотр роженицы, неправильно определили ее состояние и не отнесли женщину к категории беременных с риском разрыва матки во время родов. Именно это стало причиной ее смерти. Нерожденный ребенок умер от внутриутробной асфиксии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врач Ужгородского роддома задержан за получение 500 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры. На данный момент о подозрении уведомлены два работника медицинского учреждения.

Согласно санкции статьи неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами, или ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3085663
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навіщо нам лікарі - в нас є шоколадні "реформи"!
 показать весь комментарий
 
 
Подгорит и у тебя когда нибудь. Или ты думаешь,шо ты износостойкий ?
 показать весь комментарий
 
Не ерничай. Плохо закончишь.Знаешь,за тобой ведь не только люди смотрят...
 показать весь комментарий
 
Хорошая реклама. Не зря олигархи тут не лечатся. Хотелось бы посмотреть на тех,кто захлебывался в похвалах медицине. И так во всем. Без исключения.
 показать весь комментарий
 
на 90% - оправдос.
Я бачив лише пару разів у практиці, належним чином оформлену документацію щодо ведення вагітної, і це були документи приватної клініки. В державних, а вона на 99% стояла на обліку в державній жіночій консультації, або взагалі на дільниці ФАП, з цим ніхто не заморочується. Тому з них, щось встановити, апріорі неможливо...
 показать весь комментарий
 
ну вот за то что врачи схалтурили и погибли люди максимум 2 года, а солдату за самоволку 12 лет!! не понятно кто такие сроки устанваливает, какой урон обществу нанес солдат своей самоволкой и какой урон нанесли врачи!! но наказание как розниться нет слов!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВрачей, по вине которых во время родов умерли мать и ребенок, будут судить на Житомирщине
 
 
 
 
 
 вверх