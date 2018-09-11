 За полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Фактически есть две системы: ГПУ с коллегами и САП-НАБУ. Эти две группы имеют установленное законом разграничение полномочий в борьбе с коррупцией. ГПУ отвечает за расследование дел категории "А" старого периода и категории "Б" нового периода.
Грубо говоря, категория "А" - это от губернаторов и выше. Категория "Б" - от председателя сельсовета до замгубернатора. То есть я, Аваков, Грицак и Белан фактически отвечаем за противодействие коррупции от села до замгубернатора. А Холодницкий и Сытник – от губернаторов и выше. Это жесткое требование закона", - сказал он.
Оценивая результат своей антикоррупционной деятельности, Луценко сообщил, что за полтора года его пребывания на посту Генпрокурора, выдано 2100 приговоров по коррупции.
"…Формально я, конечно, мог бы сказать: "Граждане, у меня 2100 приговоров по коррупции категории "Б". Я свою зарплату отработал, мелкой и средней рыбы наловил. 2100 за срок в чуть более полтора года – это небывалый результат". А за большой рыбой – извините, идите в САП и НАБУ", - добавил Генпрокурор.
Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.
За полтола года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 плиговолов по коллупции, - Луценко
маленький сын вбегает в комнату к маме и горько рыдает
- сыначка, почему ты плачешь???
- ты же знаешь...мы с папой были на рыбалке.... папе поймалась бааальшая рыба...
но когда он вытягивал удочку..... леска оборвалась.... и рыбаааа.... уплылааааа...
- ну, так и чего ж тут плакать, сына?! . . ты уже взрослый мальчик и должен понимать,
все слава Богу живы...и в таких ситуациях надо не плакать, а смеяться!
- таааак я и..... засмеяаааался!!!
Твои "караси" юрик, пополучали минимальные сроки, половина из их - условно, а другая половина купляет себе УДО уже завтра.
А послезавтра, половина посаженых тобой урок восстановятся в прежних должностях, ну или прыгнут с повышением.
И нахрена нужна стране такая твоя "работа", пиздабол ты бессовестный?