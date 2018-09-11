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Все про:НАБУ (2429) ГПУ (8836) коррупция (7212) Луценко (7117) САП (856)

 За полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что за время его пребывания на посту руководителя ГПУ выдано 2100 приговоров по коррупции.

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Фактически есть две системы: ГПУ с коллегами и САП-НАБУ. Эти две группы имеют установленное законом разграничение полномочий в борьбе с коррупцией. ГПУ отвечает за расследование дел категории "А" старого периода и категории "Б" нового периода.

Грубо говоря, категория "А" - это от губернаторов и выше. Категория "Б" - от председателя сельсовета до замгубернатора. То есть я, Аваков, Грицак и Белан фактически отвечаем за противодействие коррупции от села до замгубернатора. А Холодницкий и Сытник – от губернаторов и выше. Это жесткое требование закона", - сказал он.

Оценивая результат своей антикоррупционной деятельности, Луценко сообщил, что за полтора года его пребывания на посту Генпрокурора, выдано 2100 приговоров по коррупции.

"…Формально я, конечно, мог бы сказать: "Граждане, у меня 2100 приговоров по коррупции категории "Б". Я свою зарплату отработал, мелкой и средней рыбы наловил. 2100 за срок в чуть более полтора года – это небывалый результат". А за большой рыбой – извините, идите в САП и НАБУ", - добавил Генпрокурор.

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Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085661
 
 
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Бриллиантовые прокурорчики подтвердят!
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Сантехники ЖЭКов, кондуктора трамваев, кассиры общественных туалетов - очень опасная для экономики государства коррупционная крупная гыба!
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Йуга , из такой мелкой рыбешки ухи не сваришь За полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко - Цензор.НЕТ 6480
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А и Б сидели на трубе)) но не в тюрьме. назвал бы юрик пару громких дел и имён, но их совсем нет.
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,Самая крупная добыча йугы - это ирка в пастель За полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко - Цензор.НЕТ 6903
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"Пьяный танец с собакой" - заслуживает на присвоение графского титула.
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Сажают мелкую шваль,типа взятка аж у 2000тыс грывней.А крупняк ходит по парламенту и смеётся над нами.
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Все твои 2100 приговоров не стоят даже мизинца ахметовского.)) Да,что там мизинца ! Перхоти с его яиц ! )))
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Заголовок подправить надо!
За полтола года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 плиговолов по коллупции, - Луценко
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Откуда у нас появились губернаторы? Да уж и это генпрокурор. Тут корупция в том что кум президенттнаплевал и насрал на народтУкраины, проигнорировал Конституцию и назначил свокго кума югика генпрокурором. Я бы такое дело за месяц раследовал и в суд отправил с железными доказательствами.и там бы светило бы огого.
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Юра молодец . Вылечил насирова и направил на путь истинный .
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***
маленький сын вбегает в комнату к маме и горько рыдает
- сыначка, почему ты плачешь???
- ты же знаешь...мы с папой были на рыбалке.... папе поймалась бааальшая рыба...
но когда он вытягивал удочку..... леска оборвалась.... и рыбаааа.... уплылааааа...
- ну, так и чего ж тут плакать, сына?! . . ты уже взрослый мальчик и должен понимать,
все слава Богу живы...и в таких ситуациях надо не плакать, а смеяться!
- таааак я и..... засмеяаааался!!!
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ему осталась одна забава, как хуйло, турне по днепру закатать. со случайными 12 рыбаками двойную ухуесть . с мелкой и крупной рыбы ))
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То есть, этот перец смердючий, токо шо отмазался от своей "работы" по борьбе с "высшей" государственной коррупцией и , одновременно, ее признал?! Феерично...
Твои "караси" юрик, пополучали минимальные сроки, половина из их - условно, а другая половина купляет себе УДО уже завтра.
А послезавтра, половина посаженых тобой урок восстановятся в прежних должностях, ну или прыгнут с повышением.
И нахрена нужна стране такая твоя "работа", пиздабол ты бессовестный?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко
 
 
 
 
 
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