 За полтора года, пока я возглавляю ГПУ, есть 2100 приговоров по коррупции, - Луценко

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко

"Фактически есть две системы: ГПУ с коллегами и САП-НАБУ. Эти две группы имеют установленное законом разграничение полномочий в борьбе с коррупцией. ГПУ отвечает за расследование дел категории "А" старого периода и категории "Б" нового периода.

Грубо говоря, категория "А" - это от губернаторов и выше. Категория "Б" - от председателя сельсовета до замгубернатора. То есть я, Аваков, Грицак и Белан фактически отвечаем за противодействие коррупции от села до замгубернатора. А Холодницкий и Сытник – от губернаторов и выше. Это жесткое требование закона", - сказал он.

Оценивая результат своей антикоррупционной деятельности, Луценко сообщил, что за полтора года его пребывания на посту Генпрокурора, выдано 2100 приговоров по коррупции.

"…Формально я, конечно, мог бы сказать: "Граждане, у меня 2100 приговоров по коррупции категории "Б". Я свою зарплату отработал, мелкой и средней рыбы наловил. 2100 за срок в чуть более полтора года – это небывалый результат". А за большой рыбой – извините, идите в САП и НАБУ", - добавил Генпрокурор.

Читайте также: ГПУ установила имена 900 участников так называемой "Крымской самообороны", помогавших аннексии полуострова в 2014-м, - Юрий Луценко. ФОТО

Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.