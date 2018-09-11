 В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на пресс-конференции 11 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.
Он отметил, что в первые дни выбросов (выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа) у оккупационной власти аннексированного полуострова была "паническая ситуация".
"В первые дни выброса у них была паническая ситуация. Они выходили на нас и просили воду. Просили воду они якобы на то, чтобы покрыть накопитель кислотный площадью 43 квадратных километра ", - сказал председатель ОГА.
Он отметил, что половина кислотного накопителя (часть земального участка, - ред.) расположена на херсонской земле, часть - уже на территории полуострова.
Гордеев сказал, что оккупационная власть убеждала, что все выбросы от кислотонакопителя: якобы "Нет слоя воды над ним, соответственно испаряется кислота и образуется осадок".
Версию о кислотонакопителе проверили и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду представителям оккупационной власти не предоставили.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
У к концу работы шлепают домой...с выручкой...
Ты много пропустил. На Роисе сейчас уже не шибко заработаешь. Украинцы тулят вовсю на Запад.
На Рабсию ни один не хочет...есть опыт кидалова подлыми мокшами наших заробитчан
Собсно, это можно было бы сразу понять по старой байке про миллионы украинцев, зарабатывающих в нищей Роисе.
Пей хоть уссысь...
Погранцы, которые попали в госпиталь могут подавать в суд как на свое начальство, так и на местную власть.
Кацапы же умалчивали масштабы катастрофы.