 В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на пресс-конференции 11 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он отметил, что в первые дни выбросов (выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа) у оккупационной власти аннексированного полуострова была "паническая ситуация".

"В первые дни выброса у них была паническая ситуация. Они выходили на нас и просили воду. Просили воду они якобы на то, чтобы покрыть накопитель кислотный площадью 43 квадратных километра ", - сказал председатель ОГА.

Смотрите также: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

Он отметил, что половина кислотного накопителя (часть земального участка, - ред.) расположена на херсонской земле, часть - уже на территории полуострова.

Гордеев сказал, что оккупационная власть убеждала, что все выбросы от кислотонакопителя: якобы "Нет слоя воды над ним, соответственно испаряется кислота и образуется осадок".

Версию о кислотонакопителе проверили и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду представителям оккупационной власти не предоставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.