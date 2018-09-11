EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1912  21
Материалы по теме:
Все про:Крым (20584) Херсонщина (697) Гордеев (17)

 В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев

В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду для якобы покрытия килотонакопителя. Позже стало известно, что источником выбросов стал не кислотонакопитель, а завод "Крымский Титан".

Об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев на пресс-конференции 11 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

Он отметил, что в первые дни выбросов (выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа) у оккупационной власти аннексированного полуострова была "паническая ситуация".

"В первые дни выброса у них была паническая ситуация. Они выходили на нас и просили воду. Просили воду они якобы на то, чтобы покрыть накопитель кислотный площадью 43 квадратных километра ", - сказал председатель ОГА.

Смотрите также: "Работает в штатном режиме": глава Херсонской ОГА опроверг заявление оккупантов об остановке завода "Титан" в Армянске. ВИДЕО

Он отметил, что половина кислотного накопителя (часть земального участка, - ред.) расположена на херсонской земле, часть - уже на территории полуострова.

Гордеев сказал, что оккупационная власть убеждала, что все выбросы от кислотонакопителя: якобы "Нет слоя воды над ним, соответственно испаряется кислота и образуется осадок".

Версию о кислотонакопителе проверили и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду представителям оккупационной власти не предоставили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085660
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спецом взорвали. чтобы воду получить? А вот вам ***.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
при этом, миллионы украинцев зарабатываю на жизнь у агрессора, и в том числе на территории Крыма
 показать весь комментарий
 
Некоторые путаны тоже замужем)))
У к концу работы шлепают домой...с выручкой...
 показать весь комментарий
 
Мильярды!!!

Ты много пропустил. На Роисе сейчас уже не шибко заработаешь. Украинцы тулят вовсю на Запад.
 показать весь комментарий
 
 
Мои знакомые ездят на заработки в Польшу...Чехию...
На Рабсию ни один не хочет...есть опыт кидалова подлыми мокшами наших заробитчан
 показать весь комментарий
 
 
Та я этого гандона в другой теме уже выцепил. Кацап, считающий, что кацапы Крым спасли от злобных фошиздов. В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 4859 В первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев - Цензор.НЕТ 2151

Собсно, это можно было бы сразу понять по старой байке про миллионы украинцев, зарабатывающих в нищей Роисе.
 показать весь комментарий
 
Крысчане! А слабо зассать до вера весь кислото отстойник?)))
 показать весь комментарий
 
 
Для этого нужно хотя бы водички попить, которой нет к слову)
 показать весь комментарий
 
Вокруг острова невезения сплошная вода!
Пей хоть уссысь...
 показать весь комментарий
 
 
Воякам приказать и пускай попробуют не выполнить приказ.
 показать весь комментарий
 
Эммм... 100 гектар территории Крыма за каждую тонну воды.
 показать весь комментарий
 
 
Херсон уже не ОТДАСТ ту ВОДУ которую сейчас получает !!! довыё....сь крысчане ((((
 показать весь комментарий
 
Т.е. власть с самого начала знала о проблеме выбросов, но не предприняла ничего, что бы уберечь украинцев от химической атаки кацапов!!!
Погранцы, которые попали в госпиталь могут подавать в суд как на свое начальство, так и на местную власть.
 показать весь комментарий
 
А что она могла сделать?
Кацапы же умалчивали масштабы катастрофы.
 показать весь комментарий
 
То, что сделала две недели спустя. Начала эвакуацию детей, развернула батальйон хим защиты, обратилась в международные организации.
 показать весь комментарий
 
многоходовочка х...ла !!! сто ПУДОВ решил проверить УКРАИНУ ((((( ГАВНА а не ВОДЫ !!! у тучки проси ВОДИЧКУ , ссуки !!
 показать весь комментарий
 
Нехай відрами носять з Кубані через міст.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ первые дни выбросов в Крыму оккупационная власть просила воду у Херсонской области, - председатель ОГА Гордеев
 
 
 
 
 
 вверх