 Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в The Wall Street Journal (WSJ).

Если мировое сообщество, в том числе страны Европы и США, не предпримут шаги для противодействия наступлению сил режима Башара Асада на Идлиб, то последствия лягут тяжким бременем на все человечество, говорится в статье.

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"Режим Асада на протяжении семи лет систематически нарушает права человека у южных границ Турции. Имеют место произвольные задержания, казни, применение бочковых бомб и химического оружия, атаки с использованием обычных видов оружия. Совет по правам человека ООН назвал происходящее в Сирии самой большой гуманитарной трагедией после Второй мировой войны. Миллионы сирийцев стали беженцами и вынужденными переселенцами", - пишет Эрдоган.

В статье акцентируется внимание на наличии в Турции до 3,5 миллиона сирийских беженцев. "В нашей стране больше сирийцев, чем во всех других странах, вместе взятых. Несмотря на атаки террористов ИГИЛ и PKK, Турция не отказалась от шагов по поддержке беженцев", - пишет Эрдоган.

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"Турция на фоне вызовов национальной безопасности приложила дипломатические усилия для политического урегулирования в Сирии. Анкара способствовала участию сирийской оппозиции в переговорном процессе под эгидой ООН в Женеве. Кроме того, был начат астанинский процесс с участием России и Ирана. Как результат, было достигнуто соглашение о прекращении огня, созданы зоны деэскалации и обеспечена эвакуация мирных жителей из зон, находящихся под ударами сил режима Башара Асада", - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической.

"Режим Асада вместе с союзниками готовит крупное наступление на Идлиб – одно из последних пристанищ трех миллионов сирийцев. Официальная Анкара приложила усилия по формированию зоны деэскалации на северо-западе Сирии. Были созданы 12 наблюдательных пунктов ВС Турции с целью мониторинга реализации достигнутых договоренностей", - пишет Эрдоган.

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Автор материала акцентирует внимание на попытках режима Асада узаконить наступление на Идлиб утверждениями о борьбе с терроризмом.

"Нужно открыто констатировать: ни одна страна не осознает угрозу терроризма в регионе лучше, чем Турция. При этом инициативы Башара Асада по урегулированию являются фальшивыми. Борьба с терроризмом не должна наносить ущерб мирному населению. Подобный шаг лишь укрепит позиции террористов и сепаратистов. Наглядным тому свидетельством являются террористы ИГИЛ. Эта террористическая структура стала не причиной, а следствием процессов в Сирии. Международное сообщество должно снизить уровень насилия для предотвращения распространения терроризма в регионе", - говорится в статье.

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"В Идлибе могут повториться те же проблемы. В этом районе Сирии действуют террористические организации, в том числе "Хайят Тахрир аш-Шам". Однако эти боевики составляют лишь малую часть населения Идлиба. Для нейтрализации террористов и иностранных наемников и привлечения их к международному правосудию необходима масштабная международная операция. Представляются важными поддержка и координация усилий по нейтрализации террористов в Идлибе со стороны умеренной оппозиции, сыгравшей ключевую роль в операции ВС Турции на севере Сирии", - пишет Эрдоган.

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Предотвращение наступления сил режима Асада на Идлиб не нанесет ущерб борьбе с терроризмом в Сирии, говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что Турция достигла успехов в борьбе с террористами ИГИЛ и PKK без ущерба для мирного населения. "При обеспечении безопасности в районах, где орудовали террористы, погибло множество турецких военнослужащих. Если сегодня Турция обеспечивает безопасность на севере Сирии, то это стало возможным лишь благодаря поддержке местного населения", - пишет Эрдоган.

Автор статьи призывает международное сообщество осознать ответственность за ситуацию в Сирии на фоне надвигающегося наступления сил Асада на Идлиб.

"Если не предпринять соответствующие шаги, последствия будут очень тяжелыми. Сирийский народ нельзя оставлять на произвол Башара Асада. Наступление сил Асада на Идлиб направлено не на борьбу с терроризмом, а на устранение любой формы оппозиции. Наступление на Идлиб повлечет за собой большие гуманитарные риски и угрозу безопасности Турции и Европы в целом", - предупреждает автор статьи.

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"Идлиб – последний поворот перед пропастью. Если мировое сообщество, в том числе Европа и США, не предотвратят трагедию в Идлибе, то пострадают не только невинные сирийцы, но и мировое сообщество в целом. Турция сделала все возможное для предотвращения кровопролития на северо-западе Сирии. Для успеха этих усилий некоторые страны должны отказаться от достижения своих целей и сконцентрироваться на политическом процессе в Сирии", - говорится в статье.