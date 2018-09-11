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 Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган

Наступление сил режима диктатора Башара Асада на Идлиб - одно из последних пристанищ трех миллионов сирийцев - приведет к масштабной гуманитарной трагедии в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в The Wall Street Journal (WSJ).

Если мировое сообщество, в том числе страны Европы и США, не предпримут шаги для противодействия наступлению сил режима Башара Асада на Идлиб, то последствия лягут тяжким бременем на все человечество, говорится в статье.

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"Режим Асада на протяжении семи лет систематически нарушает права человека у южных границ Турции. Имеют место произвольные задержания, казни, применение бочковых бомб и химического оружия, атаки с использованием обычных видов оружия. Совет по правам человека ООН назвал происходящее в Сирии самой большой гуманитарной трагедией после Второй мировой войны. Миллионы сирийцев стали беженцами и вынужденными переселенцами", - пишет Эрдоган.

В статье акцентируется внимание на наличии в Турции до 3,5 миллиона сирийских беженцев. "В нашей стране больше сирийцев, чем во всех других странах, вместе взятых. Несмотря на атаки террористов ИГИЛ и PKK, Турция не отказалась от шагов по поддержке беженцев", - пишет Эрдоган.

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"Турция на фоне вызовов национальной безопасности приложила дипломатические усилия для политического урегулирования в Сирии. Анкара способствовала участию сирийской оппозиции в переговорном процессе под эгидой ООН в Женеве. Кроме того, был начат астанинский процесс с участием России и Ирана. Как результат, было достигнуто соглашение о прекращении огня, созданы зоны деэскалации и обеспечена эвакуация мирных жителей из зон, находящихся под ударами сил режима Башара Асада", - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической.

"Режим Асада вместе с союзниками готовит крупное наступление на Идлиб – одно из последних пристанищ трех миллионов сирийцев. Официальная Анкара приложила усилия по формированию зоны деэскалации на северо-западе Сирии. Были созданы 12 наблюдательных пунктов ВС Турции с целью мониторинга реализации достигнутых договоренностей", - пишет Эрдоган.

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Автор материала акцентирует внимание на попытках режима Асада узаконить наступление на Идлиб утверждениями о борьбе с терроризмом.

"Нужно открыто констатировать: ни одна страна не осознает угрозу терроризма в регионе лучше, чем Турция. При этом инициативы Башара Асада по урегулированию являются фальшивыми. Борьба с терроризмом не должна наносить ущерб мирному населению. Подобный шаг лишь укрепит позиции террористов и сепаратистов. Наглядным тому свидетельством являются террористы ИГИЛ. Эта террористическая структура стала не причиной, а следствием процессов в Сирии. Международное сообщество должно снизить уровень насилия для предотвращения распространения терроризма в регионе", - говорится в статье.

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"В Идлибе могут повториться те же проблемы. В этом районе Сирии действуют террористические организации, в том числе "Хайят Тахрир аш-Шам". Однако эти боевики составляют лишь малую часть населения Идлиба. Для нейтрализации террористов и иностранных наемников и привлечения их к международному правосудию необходима масштабная международная операция. Представляются важными поддержка и координация усилий по нейтрализации террористов в Идлибе со стороны умеренной оппозиции, сыгравшей ключевую роль в операции ВС Турции на севере Сирии", - пишет Эрдоган.

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Предотвращение наступления сил режима Асада на Идлиб не нанесет ущерб борьбе с терроризмом в Сирии, говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что Турция достигла успехов в борьбе с террористами ИГИЛ и PKK без ущерба для мирного населения. "При обеспечении безопасности в районах, где орудовали террористы, погибло множество турецких военнослужащих. Если сегодня Турция обеспечивает безопасность на севере Сирии, то это стало возможным лишь благодаря поддержке местного населения", - пишет Эрдоган.

Автор статьи призывает международное сообщество осознать ответственность за ситуацию в Сирии на фоне надвигающегося наступления сил Асада на Идлиб.

"Если не предпринять соответствующие шаги, последствия будут очень тяжелыми. Сирийский народ нельзя оставлять на произвол Башара Асада. Наступление сил Асада на Идлиб направлено не на борьбу с терроризмом, а на устранение любой формы оппозиции. Наступление на Идлиб повлечет за собой большие гуманитарные риски и угрозу безопасности Турции и Европы в целом", - предупреждает автор статьи.

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"Идлиб – последний поворот перед пропастью. Если мировое сообщество, в том числе Европа и США, не предотвратят трагедию в Идлибе, то пострадают не только невинные сирийцы, но и мировое сообщество в целом. Турция сделала все возможное для предотвращения кровопролития на северо-западе Сирии. Для успеха этих усилий некоторые страны должны отказаться от достижения своих целей и сконцентрироваться на политическом процессе в Сирии", - говорится в статье.

Источник: https://censor.net.ua/n3085651
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то я давно не танцевал. Никита Сергеевич, не подведи.Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3602
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Німці сказали, что вже не виключають свого військового втручання у Сирії на боці коаліції Великої Британії, Франції тощо у разі повторного застосування токсичного газу проти місцевого населення.
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пусть руководство страны узнает судьбу украинца, которого избил на митинге жириновский, он не вернулся в тот день в хостел, который арендовал.
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Совет форумчанПравила форума
 
сбей еще один кацабский самолет, прикольно же было!
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Причем в кацапских магазинах сразу из-за этого исчезнут помидоры. Будто турецкий сокол одним махом уничтожил все помидоры на Роисе, а не один старый пепелац.
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Фальстарт дня. На заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) российская делегация потребовала наказать Украину за убийство Анатолия Шария.Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 3287
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Что-то я давно не танцевал. Никита Сергеевич, не подведи.
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Сибиряк на цирлах или цирлатый сибиряк... Ты уж не подведи. У меня после Кабыздоха и Курощупа еще вискаря полторы бутылки осталось. Так что давай не задерживай. Сегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5899
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Треба брати лист підписантів про Крим і обводити прізвища.
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***(не все...но...)
А на Донбассе - бомбежка и свист,
А в Донбассе война и месиво…
Ну и как поживаешь, артист,
Благословивший агрессию?

Расскажи, что случилось с тобою?
Почему ты скатился вниз?
И зачем украинскою кровью
Ты доказывал «патриотизм»?

Но не думай, что только Путин -
И убийца, и редкое чмо.
Ты ведь тоже убил пол-Донбасса,
Подписав тогда кровью письмо…

Что же вам было обещано?
Или вас брали измором?
«День Победы» Льва Лещенко
Стал его днем позора…

Соломин в «Московской саге»
Своею игрой порадовал….
Но вот подписал бумаги -
И нет правдолюба Градова.

 Спасибо, Карен Шахназаров,
За фильм ваш про вечер в Гагре…
Кавказ прошел сто пожаров
После похожей бумаги.

Сегодня крымским татарам
Сталин приходит во сны…
Бывший дончанин Кара,
Донбасс устал от войны!

Ах, как сыграл Никоненко
В «Завтра была война»!
Зачем же он встал на коленки
В эту лужу дерьма?

Боярский играл отвагу,
А лучше сидел бы дома.
В жизни он вместо шпаги
Носит пучок соломы!

Летят журавли над заставой,
Окутались горы дымом.
Прощайте, артист Баталов.
За что вы так с нами и с Крымом?

С похмелья или спросонья
Писали вы это депешу?
Был мужиком «Афоня»,
А стал равнодушной пешкой!

Знает ли путинец Бортко,
Гений «Собачьего сердца»,
Как российские морды
Пинают раненых берцами?

Чужие идут на заставу,
Вот-вот разразится бой…
Прощай, офицер Варавва,
А с ним - и Василь Лановой

Больше сказать вроде нечего…
Да что тут еще сказать?
Может, и вы, как Пореченков,
Хотите по нам пострелять?

Небо рыдает над Крымом,
Донбасс разрывают стоны…
Зачем же вы свое имя
Отдали бесу… в патроны???
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29-го лечу в Турцию . Привет ватному Крыму !
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Такое впечатление, что только один Эрдоган понимает что там реально происходит. Хммм....Совбез вам не поможет, там вето. Генасамблею ждать долго. Коалиция ждет только химоружия. Какой же выход? Значительно усложните работу Асада, России и Ирана. Как? А согласуйте свои действия с ....Израилем!!! Шок? Нет - ради спасения жизни мусульман можно пойти на союз с иудеями. Аллах вам поможет!
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Буде четвертий виход з премогою ватавійська з Сірії?
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Німці сказали, что вже не виключають свого військового втручання у Сирії на боці коаліції Великої Британії, Франції тощо у разі повторного застосування токсичного газу проти місцевого населення.
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пусть руководство страны узнает судьбу украинца, которого избил на митинге жириновский, он не вернулся в тот день в хостел, который арендовал.
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Це того, в кого з кишені стирчав жовтоблакитний паспорт?
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Отдайте курдам их земли, и не будет такого беспокойного соседа.
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Угу, зараз якщо американці візьмуть Ідліб під свій захист то вся ця каральна бригада з сірійсько-ірансько-російських найманців піде мочити курдів, тим більше вони недавно в Камишли вбили 11 вояків .
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22 Ноября 2017

россия, Турция и Иран подписали соглашение по Сирии.
11 Сентября 2018
Если мировое сообщество, в том числе Европа и США, не предотвратят трагедию в Идлибе, то пострадают не только невинные сирийцы, но и мировое сообщество в целом.

эрдоган - двуликий "анус", так о чём ты там договорился с путеным, а теперь обращаешься к Западу?
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Да мордор горовит в Сирии подлянку
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"Если долго выпрашиваешь пицтюлину - обязательно её получишь !" (с)

"Был Хмеймим - и нет ХмеймимА,
без него на дворе весна,
и шапку долой,и рюмку до дна,
за этого ХмеймимА..."
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Кацабо-мамки, скоро вагнер 2, вантаж 200 не за горами.
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Все без исключения военные операции, проводимые Путиным и Асадом в Сирии, имеют одну общую черту: они неизменно начинаются с уничтожения гражданских объектов, в первую очередь - больниц и школ. У фашистов 21-го века это называется "бороться с терроризмом" https://www.svoboda.org/a/29482240.html
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хреново - нефть за сутки выросла на 1, 5 $ за баррель и укрепился рупь на 70 коп...
Все ждут войнушку....
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какая то сплошная МУТЬ !!! уже тысячу раз ВСТРЕЧАЛИСЬ все со всеми и НИХ....Я не понятно о чем они ПИЗ.....Т !!!! только ВСТРЕЧАЛИСЬ в Иране...... упоротые , чьто ли ???? три человека и не договорились !!!
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а ЭРДОГАН тоже как ШВОНДЕР за ПОМИДОРЫ родину продаст !!!
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ЭРДОГАН посрался с АМЕРИКОЙ , сбил русский штурмовик , помирился , дуется на асада ((((( ты уже ОПРЕДЕЛИСЬ , бусурманин !!!
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кто то ПРЕДСКАЗЫВАЛ , что когда падет СИРИЯ начнется 3 мир. война ((((
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСегодня ситуация в Сирии вновь становится критической, - Эрдоган
 
 
 
 
 
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