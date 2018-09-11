 Высший совет правосудия временно отстранил двух пойманных на взятках судей

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие решения ВСП приняла по результатам рассмотрения ходатайств заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"Временно, до 4 октября 2018 года, отстранить судью Барского районного суда Винницкой области Хитрука Владимира Николаевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в решении.

По данным САП, Хитрук "подозревается в получении от адвоката неправомерной выгоды в размере 1 000 гривень за закрытие административного производства по делу о совершении гражданином В. административного правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУпАП (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции), в связи с малозначительностью совершенного правонарушения".

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Кроме того, ВСП временно, до 29 октября 2018 года, отстранил судью апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как указано в ходатайстве САП, Пономаренко "подозревается в получении в соответствии с выдвинутым им ранее требованием от гражданина Г. неправомерной выгоды в размере 30 000 гривень за влияние на судей Сосновского районного суда города Черкасс, которые должны были рассматривать дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции), относительно данного гражданина".

Сообщается также, что судья задержан 27 августа 2018 года сразу после совершения преступления, а 29 августа 2018 года генеральным прокурором Юрием Луценко составлено сообщение о подозрении судьи в совершении уголовного правонарушения, которое в тот же день было ему вручено.

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