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Все про:судья (2012) САП (856) Высший совет правосудия (213)

 Высший совет правосудия временно отстранил двух пойманных на взятках судей

Высший совет правосудия временно отстранил двух судей в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие решения ВСП приняла по результатам рассмотрения ходатайств заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, информирует Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"Временно, до 4 октября 2018 года, отстранить судью Барского районного суда Винницкой области Хитрука Владимира Николаевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в решении.

По данным САП, Хитрук "подозревается в получении от адвоката неправомерной выгоды в размере 1 000 гривень за закрытие административного производства по делу о совершении гражданином В. административного правонарушения, предусмотренного статьей 130 КУпАП (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции), в связи с малозначительностью совершенного правонарушения".

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Кроме того, ВСП временно, до 29 октября 2018 года, отстранил судью апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Как указано в ходатайстве САП, Пономаренко "подозревается в получении в соответствии с выдвинутым им ранее требованием от гражданина Г. неправомерной выгоды в размере 30 000 гривень за влияние на судей Сосновского районного суда города Черкасс, которые должны были рассматривать дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции), относительно данного гражданина".

Сообщается также, что судья задержан 27 августа 2018 года сразу после совершения преступления, а 29 августа 2018 года генеральным прокурором Юрием Луценко составлено сообщение о подозрении судьи в совершении уголовного правонарушения, которое в тот же день было ему вручено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085647
 
 
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они замахнухлись на самое святое - десятину для высшего совета правосудия! прямое нарушение римского права ))
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клоуны))) ну хоть какой то позитив под конец дня)) 1000 грн. это действительно достижение, молодцы, поддерживаю, теперь можно их выгнать с работы, как настоящих взяточников, а через пару месяцев заплатить каждому по 100000000 грн компенсации за попорченную честь и достоинство честного судьи, выплатить все зарплаты и отправить на лечение подорванного сердца за счет государства Высший совет правосудия временно отстранил двух пойманных на взятках судей - Цензор.НЕТ 5922 Высший совет правосудия временно отстранил двух пойманных на взятках судей - Цензор.НЕТ 5922
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Временно - это пока деньги в Казначейство не сдадут?
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временно это до приговора и потом сможет продолжать быть судьей и дальше......потужна рехформа
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На нари їх, як брильянтових прокурорів ! )))
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Такие специалисты в коррупции незаменимы ! Как можно терять такие кадры ! ))
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"Временно, до 4 октября 2018 года"__________"порешают" и ...на "работу". несчастная страна.
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Реформы по парашенковски. - Пойманный это еще не вор ))
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теперь этих судей ждёт повышение, прямиком в конституционный суд,
такие кадры нужны в царстве рошен
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_Временно отстранили для прохождения стажировки у бриллиантовых прокуроров. После - испытательный срок с ежедневным отчётом о полученных суммах. Не будут выполнять план - уволят, нах!
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Вот это работа! Вот это хватка! Наконец-то заработала антикоррупционная прокуратура! Премию всем. По годовому окладу.
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Один Спамс‏ @odinspam 5 ч.5 часов назад

Трудно найти более убедительный довод, чтобы поддержать законопроект Порошенко об адвокатуре, чем:

Высший совет правосудия временно отстранил двух пойманных на взятках судей - Цензор.НЕТ 9437
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они замахнухлись на самое святое - десятину для высшего совета правосудия! прямое нарушение римского права ))
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Тимчасово!? Суддів-хабарників валити, а інших на нари треба постійно, серед них взагалі людей немає, бо більше року-двох людина серед українських суддів не витримує, а не відсторонювати тимчасово!
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Потрібно ретельно дослідити скільки взяли, від кого і чому не поділились як положено
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Вот,что значит вовремя не занёс в общак.
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