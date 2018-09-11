 В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
Учения под названием "Восток-2018" продлятся неделю: с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.
Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек. Таким образом, в учениях принимает участие почти треть армии, сообщают в Минобороны РФ.
Официальная цель учений – проверка уровня подготовки при проведении перегруппировок войск на большие расстояния.
Россияне заявляют, что собираются во время маневров впервые использовать некоторые виды вооружения.
В частности, они обещают вывести на учебные полигоны обновленные ракетные комплексы "Искандер-М" и новые танки "Т-90".
Ракетные комплексы "Искандер-М"
Танки Т-90
Также планируют задействовать в учениях и новый истребитель-бомбардировщик "СУ-34".
Истребитель-бомбардировщик "СУ-34"
Кроме россиян, в учениях примут участие военные из Китая и Монголии. Поднебесная направила на мероприятие более 3000 военных, 900 единиц техники, 24 вертолета и 6 самолетов. Монголия деталей своего участия не раскрывает.
Cледить за ходом маневров будет 91 наблюдатель из 57 стран. Также своих представителей пришлют военная миссия связи НАТО и постоянное представительство ЕС в России.
Раннее пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт предположил, что "Восток-2018" демонстрирует, что Россия отрабатывает вариант широкомасштабного конфликта.
Однако в российском МИДе отрицают это и утверждают, что маневры никак не угрожают странам НАТО.
"Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Миноброны России утверждает, что в последний раз похожие по масштабу учения проводили 37 лет назад. Тогдашнее мероприятие называлось "Запад-81".
Вейшнория - Мокшандия 5 - 0!
https://charter97.org/ru/news/2018/9/11/304877/
вот погода в чмоскве на седня
https://www.youtube.com/watch?v=kXNM3CRifEA
Главное не выпускать из виду "манёвры".......
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ"
Це ж треба, як вірно передано зміст заяви міноборони кацапстану
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",
Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Где "Козлик" нагоняет страх.
Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",
"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",
Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.
Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна...
Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"...
Кому там нужен русским мир?
і просто кацапи, що не вижили), вже є?!
Показательные поражения русских, когда они пытались в одиночку воевать с кем нибудь, это поражение от Японии в 1905 году, поражение в Крымской войне 1856 года.
Русские проиграли 5 войн туркам, когда были без союзников.
Когда русские выступали в союзе с другими странами против турок, как например с Австро-Венгрией в конце 17 - первой половине 18 века, то тогда они побеждали.
Через 7 лет совок, имевший свыше 25 тысяч ядерных боеголовок, 64 тысячи танков и т.д. и т.п. - просто исчез.