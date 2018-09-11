 В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Учения под названием "Восток-2018" продлятся неделю: с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.

Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек. Таким образом, в учениях принимает участие почти треть армии, сообщают в Минобороны РФ.

Официальная цель учений – проверка уровня подготовки при проведении перегруппировок войск на большие расстояния.

Россияне заявляют, что собираются во время маневров впервые использовать некоторые виды вооружения.

В частности, они обещают вывести на учебные полигоны обновленные ракетные комплексы "Искандер-М" и новые танки "Т-90".

Ракетные комплексы "Искандер-М"

Танки Т-90

Также планируют задействовать в учениях и новый истребитель-бомбардировщик "СУ-34".

Истребитель-бомбардировщик "СУ-34"

Кроме россиян, в учениях примут участие военные из Китая и Монголии. Поднебесная направила на мероприятие более 3000 военных, 900 единиц техники, 24 вертолета и 6 самолетов. Монголия деталей своего участия не раскрывает.

Cледить за ходом маневров будет 91 наблюдатель из 57 стран. Также своих представителей пришлют военная миссия связи НАТО и постоянное представительство ЕС в России.

Раннее пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт предположил, что "Восток-2018" демонстрирует, что Россия отрабатывает вариант широкомасштабного конфликта.

Однако в российском МИДе отрицают это и утверждают, что маневры никак не угрожают странам НАТО.

"Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Миноброны России утверждает, что в последний раз похожие по масштабу учения проводили 37 лет назад. Тогдашнее мероприятие называлось "Запад-81".