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 За рубежом
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Все про:армия РФ (5636) учения (1854)

 В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.

В НАТО считают, что этим РФ показывает готовность к широкомасштабному конфликту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Учения под названием "Восток-2018" продлятся неделю: с 11 по 17 сентября. В них принимают участие около 300 тысяч военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.

Общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек. Таким образом, в учениях принимает участие почти треть армии, сообщают в Минобороны РФ.

Официальная цель учений – проверка уровня подготовки при проведении перегруппировок войск на большие расстояния.

Россияне заявляют, что собираются во время маневров впервые использовать некоторые виды вооружения.

В частности, они обещают вывести на учебные полигоны обновленные ракетные комплексы "Искандер-М" и новые танки "Т-90".

В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. 01

Ракетные комплексы "Искандер-М"

В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. 02

Танки Т-90

Также планируют задействовать в учениях и новый истребитель-бомбардировщик "СУ-34".

В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. 03

Истребитель-бомбардировщик "СУ-34"

Кроме россиян, в учениях примут участие военные из Китая и Монголии. Поднебесная направила на мероприятие более 3000 военных, 900 единиц техники, 24 вертолета и 6 самолетов. Монголия деталей своего участия не раскрывает.

Cледить за ходом маневров будет 91 наблюдатель из 57 стран. Также своих представителей пришлют военная миссия связи НАТО и постоянное представительство ЕС в России.

Раннее пресс-секретарь НАТО Дилан Уайт предположил, что "Восток-2018" демонстрирует, что Россия отрабатывает вариант широкомасштабного конфликта.

Однако в российском МИДе отрицают это и утверждают, что маневры никак не угрожают странам НАТО.

"Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и Евроатлантики и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Миноброны России утверждает, что в последний раз похожие по масштабу учения проводили 37 лет назад. Тогдашнее мероприятие называлось "Запад-81".

Источник: https://censor.net.ua/n3085641
 
 
 Топ комментарии
 
Веишнория участвует? или русня засала после последней схватки.
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По сравнению с тем. какую армию создал ришучий реформатор - это просто сборище подростков в перерывах между выдавливанием прыщей перед зеркалом в ванной
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Веишнория участвует? или русня засала после последней схватки.
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Конечно участвует, потери в учениях тоже будут засекречены )))
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Есть подозрение, что Веишнория выидёт из схватки без потерь, бутафории не всчёт.
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На Вейшнорию бабла не хватило - пенсионный фонд исчерпался )))
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Какая боль... какая боль...
Вейшнория - Мокшандия 5 - 0!


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Фальшивое величие и реальный позор учений «Восток-2018»

https://charter97.org/ru/news/2018/9/11/304877/
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По сравнению с тем. какую армию создал ришучий реформатор - это просто сборище подростков в перерывах между выдавливанием прыщей перед зеркалом в ванной
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Я спрашиваю, как погода в Москве, а не в Одессе, валенок.
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и не знал. что тебя так чмосква волнует, распереживался весь
вот погода в чмоскве на седня
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в цих роках еволюція покинула кацапів, розвиток зупинився. тому це новєйшеє В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. - Цензор.НЕТ 2137
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Начинаем считать, сколько техники нае##тся.
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А танк "срамота" будут выводить...или все никак не заведут...??
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"срамота" в засаде за сопкой гусеницы мнет...
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кацапособаки дотепер не розуміють, що у разі війни з піндосами весь цей хлам бесполєзний, вони піндоську армію навіть не побачать, їх розхуярять високоточними ракетами з далека
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скоро пойдут новости, как у кацапов перевернулся танк, упал самолет, сгорел вертолет, утанула лодка, случайно не туда нажал\выстрелил. В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. - Цензор.НЕТ 2364
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Рошен купил и передал ВСУ 400 снайперских винтовок в полной комплектации, а что сделало Воно с косой для ВСУ?
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открыло около 10000 уголовных дел на добровольцев
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тока запэдрты и кремляди называют украинцев быдлом
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Ватник, магазин пыталось разгромить продажное быдло, купленное кокаиновым клоуном михо за деньги курченко, это не украинцы, а настоящее БЫДЛО!!!
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хунта! биндераыцы! дидываевали! нипрастим!!!
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А еще Рошен передал Бене Косюку и Ахметову 200 миллиардов гривень на которые можно было купить две тысячи танков а не только снайперских винтовок.
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а спроси вот у этого активисты Воны, он точно знает


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Мне пох. на Вону, веришь? Она что при власти чтобы с нее что то спрашивать? Если она что то натворила почему она не на зоне? Кроме того все мы поним кто Вону из каталажки вытащил. За ето кстати соевой банде светит тюремный срок.
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Вона претендует на место верховного главнокомадующего и по "рейтингам" помойных компаний на первом месте, и тебя не волнует вопрос, почему она не помогает ВСУ?
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Ну что ж.......пусть поторахтят своим "металлоломом" недельку.........
Главное не выпускать из виду "манёвры".......
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Интересно, сколько "военной техники" накроюется медным тазиком во время "манёвров"........
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Учения-учениями, но интересно, сколько ж своих уколошкают?
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При СССР вроде был допустимый процент потерь на учениях 1%, значит 3000 мокшанцев, 3 китайца, ну и шерсть с монгольского верблюда.
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Ради этого и поднимали пенсионный возраст.
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А кладбища предварительно расширили? У них на учениях гибнет ваты больше, чем в реальных боях в современных армиях. Хотя... а бабы на что! Еще нарожают.
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Китайцям і монголам, в таких навчаннях треба бути дуже обережними. Бо, як завжди, знову якийсь дядя вася просверлить дірку там де не треба і заліпить клеєм...
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ждем сообщений о диверсиях Правого сектора В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. - Цензор.НЕТ 5490
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"бла бла бурбуда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ"


Це ж треба, як вірно передано зміст заяви міноборони кацапстану
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интересно, сколько на етих учениях упадет самолетов,перевернеться танков и будет утилизировано москального биомусора?
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больше половины из них не взлетит.и не встанет с кален после запоя В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. - Цензор.НЕТ 7619
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***
Хотят ли русские войны,
Спросите вы у "Тишины",
Над ширью пашен и "Полей",
И у "Берёз" и "Тополей",

Ещё спросите у солдат
Что за лопатка "Вариант",
Что за "Обувка" на ногах,
Где "Козлик" нагоняет страх.

Чем пахнут "Муха" и "Тюльпан",
И чем наполнен наш "Стакан",
В каких местах наш "Вихрь" и "Вал"
Какой "Капустник" правит "Бал",

"Фантасмагорией" какой
"Фагот" играет и "Гобой".
Что доставляет наш "Курьер",
И где находится "Барьер",

Как от "Пионов" и "Гвоздик"
Благоухает наш цветник.
Какие "Кактусы" растут,
Какие "Васильки" цветут.

Что за "Акации" в лесу,
И что вам "Дятлы" принесут.
Какое "Пламя" у "Костра"
Чем "Клюква" русская красна...

Хотят ли русские проблем
Спросите вы у "Хризантем"
У "Незабудок" и "Витрин"...
Кому там нужен русским мир?
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Так вот зачем за последние 100 лет на Рашке пенсионный возраст подняли
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повідомлення про втоплені танки, літаки, що впали не на аеродромі,
і просто кацапи, що не вижили), вже є?! В России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов. - Цензор.НЕТ 1021
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Русская армия - гавно. Во всей своей истории, рашисты не выиграли ни одной войны самостоятельно (без союзников).. Ни одной войны.
Показательные поражения русских, когда они пытались в одиночку воевать с кем нибудь, это поражение от Японии в 1905 году, поражение в Крымской войне 1856 года.
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когда? Ибо было более десятка русско-турецких войн.
Русские проиграли 5 войн туркам, когда были без союзников.
Когда русские выступали в союзе с другими странами против турок, как например с Австро-Венгрией в конце 17 - первой половине 18 века, то тогда они побеждали.
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Была... Учи историю... Просто называлась Австро-Венгрия, Австро-Венгерская Империя, Австрийская Империя... Суть не меняется.
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В 1984 году в СССР были проведены огромные войсковые учения "Щит-84". Помогло.
Через 7 лет совок, имевший свыше 25 тысяч ядерных боеголовок, 64 тысячи танков и т.д. и т.п. - просто исчез.
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.....Я постоянно читаю и слушаю в интернете обещания каких-то малолетних студаков из России за два дня дойти до Киева и показать всем как раки зимуют. Причем лично личинки раков доходить и зимовать не планируют, вместо них дойдут артисты из телесериала «Спецназ».....Горький лук
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помнится мне что перед второй мировой россия с гитлером парады совместные проводила и тренировались напару... а потом в 41м началось... теперь с китаем учения проводят совместные...
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Надеюсь, у меня просто паранойя и нифуя с того движняка не начётся.
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та они только щеки могут грозно надувать и напрягать анус. Скорее Воронеж бомбить будут, чем на Америку рыпаться.
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_Спроси у битого в результате нападения рашистов на НАТО под Смоленском Качиньского и прочих поляков, на что способны рашисты. И вспомни как на это (и многое другое) отреагировало то самое НАТО и Запад вообще. Инфантильное шапкозакидательство...
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У тебя все нормально со здоровьем, паранойя у них началась, но присматривать за шизиками все таки стоит.
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Как гранатой ни махай, а голую жопу ею не прикроешь.
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"Миролюбивая" русня самая честная и справедливая нация в мире. Пока россия не распадётся на тысячу государств, а их население не сократится до 5-6 миллионов человек человечество не будет жить в мире и покое, а будет страдать и плакать горючими слезами
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России стартовали крупнейшие за 37 лет учения: в них примут участие 300 000 военных, 36 тысяч бронемашин и более тысячи самолетов.
 
 
 
 
 
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