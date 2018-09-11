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 Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко после президентских выборов намерен продолжать политическую карьеру и сейчас ведет переговоры с другими политиками, в частности, с Виталием Кличко.

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко

"Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", - подтвердил он.

Говоря о своем политическом будущем, Луценко отметил, что планирует оставаться на посту руководителя ГПУ до окончания президентских выборов.

"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) по всем восьми телефонам, - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть – при любом исходе выборов", - сказал он.

Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.

"Если думать только о личной безопасности в нашей стране на тех должностях, которые я занимаю последние десяток лет, - можно было бы вообще не делать ничего. То есть мы все ходим по лезвию Закона и необходимости. Я считаю, что я нигде не переступил закон в любых корыстных, шкурных темах. Я не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных...

Осторожность – это не про меня. Я никогда не сходил с Майдана, будучи на любых должностях. И упрямо стараюсь доказать, что пребывание в государственной власти может быть эффективным. Уверен, что у меня есть чем отрапортовать за эти годы в ГПУ. И еще раз: я точно знаю, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.

Поэтому если кто-то хочет посадить меня по закону, я могу спать спокойно. Если же страна вдруг вернется во времена самодержавия Януковича с другой фамилией – конечно, это возможно. Но тогда вся страна опять станет тюрьмой. А маленькая тюрьма ничем не отличается от большой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3085640
 
 
 Топ комментарии
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И ты думаешь не найдется особей, которые проголосуют за Кличка, Лученка, Порошенко или Яценюка? Сомневаюсь.
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фирташ, ахметов, пинчук, вова пукин копеечку подкинет - этого должно хватить.
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Ну и другие родственнички-спонсоры помогут, если шо...
Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 6656
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Эти уё..ки и без особей накрутят себе рейтинг.
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ты картавый па куй с я на зону вместе с кл и ч ко м порохом гнойсманом
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злой крот - запомни свой твит...

И через 5 лет его повторишь... - его дети будут начальниками твоих детей...
Нет никаких оснований считать, что что то изменится....
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Откуда столько гноя, из азиопской выгребной клоаки, на Укроповском сайте.? Кыш под шконку, плесень под...алупная!!!!
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Виталька идёт в президенты?
Юрик спалил всю малину, как такого невыдержанного можно брать в команду? Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Юрий Луценко - Цензор.НЕТ 1524
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Влагалище очкастое ты уже накуй ни кому не нужен Какая компания ?
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Соглаасен. Луценко Юла - политическая проститутка со стажем.
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Точнее, не только лишь с ним, мало кто может это делать, чтобы общаться только лишь с Кличко и в завтрашнем дне не начать мыслить как Кличко, то есть не говорить ничего, кроме слов.
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Глядя на это картавое существо , понимаешь какие ничтожества дорвались до высших госсударственных должностей .
Как только думал , что мы нащупали дно с избранием зека-януковича - нет , новые воры ещё наглее , ценичнее , воровитее и готовы на всё ради денег .
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просто сказочная будет партейка по своей сути - 2 брехливых вора. Имеют все шансы пройти.
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Два брата - акробата...
Боксер еще сам не знает куда "загудит" после выборов, а луцык - уже ему такую херовую рекламу подставляет, со своим минусовым авторитетом лезет сразу целоваться и в друзья.
Было бы хорошо, шобы боксер обиделся и сделал "отбивную" из этого наглого выскочки.
Аплодировала бы такой "дуэли" вся Ненька Украина! Стоя!
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Нахер такой прокурор, который думает о политике.
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Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", - подтвердил он. Источник: https://censor.net.ua/n3085640
Типа - " А ты меня уввважжжаешь??"
🤑
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Ответ: "Тебя, Юра, не только лишь уважаю. Если человек взял должность генерального прокурора, то есть твою, то ты окрасил себя в те цвета, в которые ты себя окрасил, а не исключительно по существу можешь представить. И это я тебе так скажу, Юра, что скажу не иначе как ртом. Если я тебе ртом вот такое скажу в двух словах - ты меня поймёшь, что я тебе по существу хотел четырьмя словами сказать, это уже если так ребром ставить вопрос, что якобы я".
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И это интеллектуальное лицо типа кандыдацкую типа дысэртацыю типа защитило.
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Если это цитаты из диссертации, то - действительно, сильная научная вещь.
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Вы таки будете смеяться, но это ответ Кличко на вопрос Познера.
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Позиция, мягко говоря, так себе.
Что то типа сегодня с теми, а завтра с этими.
Да и не совсем правильно когда действующий генеральный прокурор, дает интервью на подобную тему.
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Если в следующий раз посетишь не сейшелы, а мальдивы, может тя и выберут Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 2713
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Дружба с кликой кличка тебе крепко аукнется. Перейдешь цельно на бояру Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 7371
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Господі, скоріше вибори, і дай разуму українцям не прокохати Україну на радість ху...ла.
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надо было эту тварь шваркнуть кирпичом по башке еще в декабре 2013 года, когда он там по крышам микроавтобуса под ВР скакал
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"Я не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных..."__________________ЗАКРОЙТЕ ЭТОМУ БОЛТУНУ РОТ, А ТО ОН ЕЩЕ ТАКОГО НАГОВОРИТ!!!!!
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Куда ты гнида картавая, еще лезешь? Власти вашей своре уже не видать как своих ушей.
Надеюсь, следующая власть посадит Югу-удмурта обратно, и на этот раз не помилует. И кружка его пригодится еще.
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Да и отбитой Клячи это тоже касается. Ну кроме тюрьмы, это уж навряд ли, увы. А мог запомниться великим спортсменом...
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А Тимошенко где? Если на дне сего прибора, то могут быть проблемы - прибор может засориться. От Тимошенко больше всего нечистот. Поэтому ее отдельно и вантузом по голове.
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Тимошенко возле толчка. Давит кнопочку. Я спілкуюся з приводу майбутньої парламентської кампанії з Кличком. Але не тільки з ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 3198
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....современный политический ЭСТЕБЛИШМЕНТ Украины это ПИСЕЦ !!!! кто со справкой , кто ЗАНЮХАННЫЙ у колоны в зале РАДы , кто аферист по жизни , кто сепараст на сепарасте , в МАЦКВЕ тоже гавкают БЕГЛЫЕ , где НОРМАЛЬНЫЕ , АДЕКВАТНЫЕ , ОБРАЗОВАННЫЕ , ЧЕСТНЫЕ ???? б....ть , как ВСЁ это уже НАДОЕЛО ((((
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***
после пятого стакана заканчивается пьяный бред и начинается утечка информации
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Генеральный прокурор секретарь должен быть озабочен служению правопорядка, а не места своей задницы в теплом кресле
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Эх, эти договорняки... утомляют наверное. На Мальдмивы б... детки дорогу ведь на себя берут...
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пацани) хочуть на виборах 2014 рік повторити, як не в першому турі,
так проштовхнути у другому - не дамо!!! Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 5366
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Как там без Саакашвили Югик? Подололалы коррупцию, бедность и кумовство?
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От Югы ждали посадок высокопоставленных коррупционеров, а это чмо себе в достижения записывает, что "не допустил посадок"...ну не урод ли?
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Але реально можуть висунути боксера !! Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 3329+..з п*яток *технічних * кандидатів .
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.....устроить пьяный семейный ДЭБОШ а АЭРОПОРТУ Мюнхена ,и теперь быть ГЕНЕРАЛЬНЫМ ((((( даже в НАРОДНЫХ сказках такое не ПРИДУМАЛИ ((((( а в Украине --- РЕАЛЬНОСТЬ !!!
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еще ВОЙНА эта ссука (((( ВСЁ НАВАЛИЛОСЬ на бедную УКРАИНУ ((((
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....у меня есть предложение , ДАТЬ ВЛАСТЬ ВОЕННЫМ , КТО КРОВЬЮ и ЗДОРОВЬЕМ ЗАСЛУЖИЛ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ !!! пускай будет справжней "хунтой" , а то москали вже не знають про шо БРЭХАТЬ ((((
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Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.Источник: https://censor.net.ua/n3085640

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Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких.
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На выборах вы пролетите как фанера. Скоро этот политический вальцманарий наконец закончится.
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и этот алкаш со своей бабой ягой дальше у корытца хотят?
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кружку свою шукай, у ній твоє майбутнє!
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Генпрокурор не имеет права заниматься политикой.
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Тебя давно заждалась другая парламентская компашка - 6 барак,нары у параши.Там и пообщаеся
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даааа , грустные КОМЕНТЫ для генерального , ничего не скажешь (((( как надо иметь ШАНС для ИСТОРИИ и так все похерить ((((
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я его помню еще при Кучме , как бил МИЛИЦИОНЕРОВ , в кепке аля ЖИРИНОВСКИЙ и горлопанил "типо" за НАРОД ((((
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"Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко" - до чего убогое, тупое существо, Барыга даже не понимает, что политикой, как генпрокурор, он не имеет права заниматься, и не мудрено, если его домашний советник, Кикимора, или Ирусик золотая ручка, но они на пару уже сделали, конечно, с помощью рошеновского Хряка, не хилую хазу, на несколько миллионов.
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Бандитские договорняки.
Ка-а-ак? В Демократическом государстве? Я спілкуюся з приводу майбутньої парламентської кампанії з Кличком. Але не тільки з ним, - Луценко - Цензор.НЕТ 5185
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Т.е. даже Луценко чувствует, что Порошенко уже каюк
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Юра,иди ты ..... подальше и не возвращайся.
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Интересно на сколько его йулька посадит если станет презом. А так это просто посмещише над прокуратурой в лице этого образрваного не в ту степь человека.да уж второй раз дебилы у власти
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Откуда столько гноя, из азиопской выгребной клоаки, на Укроповском сайте.? Кыш под шконку, плесень гундяевская, под...алупная!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко
 
 
 
 
 
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