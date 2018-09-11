 Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", - подтвердил он.

Говоря о своем политическом будущем, Луценко отметил, что планирует оставаться на посту руководителя ГПУ до окончания президентских выборов.

"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) по всем восьми телефонам, - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть – при любом исходе выборов", - сказал он.

Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.

"Если думать только о личной безопасности в нашей стране на тех должностях, которые я занимаю последние десяток лет, - можно было бы вообще не делать ничего. То есть мы все ходим по лезвию Закона и необходимости. Я считаю, что я нигде не переступил закон в любых корыстных, шкурных темах. Я не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных...

Осторожность – это не про меня. Я никогда не сходил с Майдана, будучи на любых должностях. И упрямо стараюсь доказать, что пребывание в государственной власти может быть эффективным. Уверен, что у меня есть чем отрапортовать за эти годы в ГПУ. И еще раз: я точно знаю, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.

Поэтому если кто-то хочет посадить меня по закону, я могу спать спокойно. Если же страна вдруг вернется во времена самодержавия Януковича с другой фамилией – конечно, это возможно. Но тогда вся страна опять станет тюрьмой. А маленькая тюрьма ничем не отличается от большой".

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