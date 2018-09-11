 Я общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Но не только с ним, - Луценко

Об этом Луценко сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним", - подтвердил он.
Говоря о своем политическом будущем, Луценко отметил, что планирует оставаться на посту руководителя ГПУ до окончания президентских выборов.
"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) по всем восьми телефонам, - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть – при любом исходе выборов", - сказал он.
Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.
"Если думать только о личной безопасности в нашей стране на тех должностях, которые я занимаю последние десяток лет, - можно было бы вообще не делать ничего. То есть мы все ходим по лезвию Закона и необходимости. Я считаю, что я нигде не переступил закон в любых корыстных, шкурных темах. Я не допустил использования ГПУ для политически мотивированных посадок невиновных...
Осторожность – это не про меня. Я никогда не сходил с Майдана, будучи на любых должностях. И упрямо стараюсь доказать, что пребывание в государственной власти может быть эффективным. Уверен, что у меня есть чем отрапортовать за эти годы в ГПУ. И еще раз: я точно знаю, что не совершал никаких корыстных преступлений или злоупотреблений.
Поэтому если кто-то хочет посадить меня по закону, я могу спать спокойно. Если же страна вдруг вернется во времена самодержавия Януковича с другой фамилией – конечно, это возможно. Но тогда вся страна опять станет тюрьмой. А маленькая тюрьма ничем не отличается от большой".
И через 5 лет его повторишь... - его дети будут начальниками твоих детей...
Нет никаких оснований считать, что что то изменится....
Юрик спалил всю малину, как такого невыдержанного можно брать в команду?
Как только думал , что мы нащупали дно с избранием зека-януковича - нет , новые воры ещё наглее , ценичнее , воровитее и готовы на всё ради денег .
Боксер еще сам не знает куда "загудит" после выборов, а луцык - уже ему такую херовую рекламу подставляет, со своим минусовым авторитетом лезет сразу целоваться и в друзья.
Было бы хорошо, шобы боксер обиделся и сделал "отбивную" из этого наглого выскочки.
Аплодировала бы такой "дуэли" вся Ненька Украина! Стоя!
Типа - " А ты меня уввважжжаешь??"
🤑
Что то типа сегодня с теми, а завтра с этими.
Да и не совсем правильно когда действующий генеральный прокурор, дает интервью на подобную тему.
Надеюсь, следующая власть посадит Югу-удмурта обратно, и на этот раз не помилует. И кружка его пригодится еще.
после пятого стакана заканчивается пьяный бред и начинается утечка информации
прокурорсекретарь должен быть озабочен служению правопорядка, а не места своей задницы в теплом кресле
так проштовхнути у другому - не дамо!!!
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Оценивая свою деятельность в ГПУ, Луценко считает, что не совершал никаких.
Ка-а-ак? В Демократическом государстве?