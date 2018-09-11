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 Травмированная учеником учительница находится в тяжелом состоянии. Назначен ряд экспертиз, - прокуратура

Киевская местная прокуратура №6 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нанесения 10.09.2018 г. учеником 8 класса телесных повреждений учителю специализированной школы №94 "Эллада" Печерского района столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Досудебное следствие осуществляется Печерским управлением полиции ГУ НП в г.. Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы

В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и проводят другие следственные действия.

В рамках производства готовятся ходатайство о проведении необходимых экспертиз, в частности судебно-медицинской для установления степени тяжести телесных повреждений потерпевшей, иммунологической, молекулярно-генетической и медико-криминалистической.

Состояние пострадавшей учительницы послеоперационное, тяжелое. Малолетний ученик также находится в больнице. Расследование инцидента взято на контроль".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 10 сентября в столичной школе №94, произошло чрезвычайное происшествие. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) сильно травмировал учительницу - он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

Полиция по факту травмирования учителя в столичной школе начато уголовное производство. Событие квалифицированно как умышленное тяжкое телесное повреждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3085635
 
   
 Топ комментарии
 
Малолетний ученик также находится в больнице. Источник: https://censor.net.ua/n3085635

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В психиатрической?
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В этой школе стоимость обучения своего чада за год родителям обходится - от 30 до 50 тысяч мириканский рублей. Покажите мне эту учительницу из клана Маклаудов, которая третирует детей подобного контингента.
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Ты просто ебонутая, или мамашка этого выблядка, наёбанного пьяным хуем?
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Главно дело на Печерск не иди. Даже на Борщаге безопаснее.
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Малолетний ученик также находится в больнице. Источник: https://censor.net.ua/n3085635

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В психиатрической?
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_Подозреваю, щас "эксперты" будут долго и тщательно изучать сколько ангелов поместится на острие иглы а был ли мальчик? И если да, то сколько именно? И кто именно из них нанёс то, что на первый взгляд похоже на телесные повреждения: Зорян или Шкиряк?
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Сегодня на учителей кидается ,а завтра будет кидаться на судей и депутатов.
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Этих бабушек боятся только те, у кого есть грехи.
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Так ей и надо. Наверняка, третировала пацана. Знаю таких мерзавок. Детям советую сказать, что ничего не видели.
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В этой школе стоимость обучения своего чада за год родителям обходится - от 30 до 50 тысяч мириканский рублей. Покажите мне эту учительницу из клана Маклаудов, которая третирует детей подобного контингента.
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Ты просто ебонутая, или мамашка этого выблядка, наёбанного пьяным хуем?
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блин вот народ, малолетка нанес 8 ударов ножницами и стулом по голове, а такие как вы, говорите так и надо, какого хрена сами в школу ходили и детей небось туда отправляете? Вам надо в норах жить, дикие люди, "Так ей и надо. Наверняка, третировала пацана. Знаю таких мерзавок." Просто слов нет, неадерталец.
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Так эти неандертальцы сейчас в тренде. Они пытаются устанавливать свои правила нормальным гражданам.
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агрессивные люди в нормальных странах или изолированы от общества или находятся под постоянным присмотром.У нас они могут быть в любом месте и в любое время, и за рулем, и во властном кабинете...держитесь, украинцы, то ли еще будет!
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Чувак отомстил за всех нас )) Теперь они не будут говорить,что ...- "вы только подумаете,а я уже знаю ,шо вы собираетесь сделать".
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Это что,ребенок - вундеркиндер? В школу в 5 лет пошел?!!!
"Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет)" Источник: https://censor.net.ua/n3085635
7идут в школу+8класс =15лет. Это нормальные дети,для кторых уголовная с 14 лет.
Вот и вопрос КАК? Отмазка? Или с 5 лет?
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Будет как с Зайцевой. И вспомнят, что беременность протекала сложно. И родничок долго не заростал. И в годик кошка покусала ( большая психологическая травма). Только бы не осудили.
Государства Украина НЕТ. Беззаконие, хаос, анархия и вседозволенность тем у кого деньги и власть.
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Травмированная учеником учительница находится в тяжелом состоянии. Назначен ряд экспертиз, - прокуратура


Другого результата от еврореформ в образовании и не ждал.

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Сукин сын, представляю что из него вырастет... Видно семейка у него ещё та. Таких надо абортировать, потому что "воспитать" подонка не всем дано.
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Нормальный пацан,лет через 40 можно выдвигать вместо сбежавшего Виктора Федоровича на пост президента.Достойная замена,не беженец ли с донбасса?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТравмированная учеником учительница находится в тяжелом состоянии. Назначен ряд экспертиз, - прокуратура
 
 
 
 
 
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