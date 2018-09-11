 Травмированная учеником учительница находится в тяжелом состоянии. Назначен ряд экспертиз, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Досудебное следствие осуществляется Печерским управлением полиции ГУ НП в г.. Киеве.

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В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и проводят другие следственные действия.

В рамках производства готовятся ходатайство о проведении необходимых экспертиз, в частности судебно-медицинской для установления степени тяжести телесных повреждений потерпевшей, иммунологической, молекулярно-генетической и медико-криминалистической.

Состояние пострадавшей учительницы послеоперационное, тяжелое. Малолетний ученик также находится в больнице. Расследование инцидента взято на контроль".

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 10 сентября в столичной школе №94, произошло чрезвычайное происшествие. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) сильно травмировал учительницу - он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

Полиция по факту травмирования учителя в столичной школе начато уголовное производство. Событие квалифицированно как умышленное тяжкое телесное повреждение.