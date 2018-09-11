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 Крайне важно усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей: договорились разработать отдельный законопроект, - Парубий

Председатель ВР Андрей Парубий настаивает на необходимости усилить уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства.

На этом он акцентировал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам крайне важно поднять уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства - это еще одно из направлений, которое будет рассматриваться в общей избирательной реформе... По поводу избирательного кодекса, хуже будет, если мы вынесем все новации, а потом на табло - 220 или 218 голосов. И поэтому я попросил, в том числе руководителя рабочей группы, проработать изменения в закон, касающиеся подкупа, как независимый отдельный закон, чтобы в случае чего его просто дополнить, доработать. В том законе, однозначно, есть еще ряд позиций, которые надо дополнить, но мы сможем это сделать между первым и вторым чтением. Мы согласовали, что пока продолжается работа над поправками в Избирательный кодекс, надо, не оттягивая, принимать в первом чтении данный закон", - сказал Парубий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085634
 
   
 Топ комментарии
 
Закон про подкуп избирателей_это что то новое от соевых,а может запретить подкупать,а как запретить если людей довели до крайней бедности
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Ну вот на канале Украина ежедневно - спасибо Ринату Леонидычу. Обокрал на миллиарды, дает пайки на 100, это подкуп?
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дупу собі можете ним підтерти! вам який закон не дай, то будете безкарно засівати
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А в вопросе поткупа депутатов - оптимизировать тарифы...
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Закон про подкуп избирателей_это что то новое от соевых,а может запретить подкупать,а как запретить если людей довели до крайней бедности
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Олесь Довгий і інші гречані риги Гончаренки завалять законопроект..
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дупу собі можете ним підтерти! вам який закон не дай, то будете безкарно засівати
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Ну вот на канале Украина ежедневно - спасибо Ринату Леонидычу. Обокрал на миллиарды, дает пайки на 100, это подкуп?
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"разработать", он потом между чтениями превратится в закон "поощрения подкупа избирателей" или потеряется. Крайне важно усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей: договорились разработать отдельный законопроект, - Парубий - Цензор.НЕТ 421
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вот только сомневаюсь что рвущиеся к корыту за него проголосуют
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Крайне важно усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей: договорились разработать отдельный законопроект, - Парубий - Цензор.НЕТ 3463ооо,смена зраднюков в бан закинула моментально!таки на юлю мокша работает!
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Крючит сегодня Пагубия непадетцки, решил соевого переплюнуть
обіцянками???🤑
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"усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей"- в переводе на рабоче-крестьянский, избирательное законодательство менять никто не будет и даже не планирует.
всех все устраивает.
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дорогой "попередников":
В "Оппозиционном блоке" считают, что менять законы за 6 дней до выборов - это преступление
20 Октября 2014,
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И наказывать обе стороны - и подкупающих и тех, кто взял.

И за платные митинги тоже пора бы взяться. Задолбали эти уцененные юродивые.
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законопроектом будет установлена минимальная сумма подкупа, при которой уголовная ответственность не наступает. речь идёт о сумме в несколько миллионов доляров.
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А не простіше б було - просто скасувати мажоритарку?
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Вапроси із кремля не приймаються і не розглядаються!
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На этих выборах подкупать никого не придется. Никогда ещё Украина так весело не жила.
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Крайне важно навсети порядок с судебной системие и Уголовном кодексе. Потому что сегодня невозможно определить что такое подкуп избирателя. Лживые обещания кандидатов нужно тоже туда относить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрайне важно усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей: договорились разработать отдельный законопроект, - Парубий
 
 
 
 
 
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