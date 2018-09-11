 Крайне важно усилить уголовную ответственность за подкуп избирателей: договорились разработать отдельный законопроект, - Парубий

На этом он акцентировал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам крайне важно поднять уголовную ответственность за нарушение избирательного законодательства - это еще одно из направлений, которое будет рассматриваться в общей избирательной реформе... По поводу избирательного кодекса, хуже будет, если мы вынесем все новации, а потом на табло - 220 или 218 голосов. И поэтому я попросил, в том числе руководителя рабочей группы, проработать изменения в закон, касающиеся подкупа, как независимый отдельный закон, чтобы в случае чего его просто дополнить, доработать. В том законе, однозначно, есть еще ряд позиций, которые надо дополнить, но мы сможем это сделать между первым и вторым чтением. Мы согласовали, что пока продолжается работа над поправками в Избирательный кодекс, надо, не оттягивая, принимать в первом чтении данный закон", - сказал Парубий.

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