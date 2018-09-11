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 Экс-нардепу ВР направлено сообщение о подозрении в сепаратизме, - ГПУ

Прокуратура Одесской области совместно со Службой безопасности направила письменное уведомление о подозрении бывшему народному депутату Украины, который подозревается в публичных призывах к изменению границ территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается, что бывший нардеп подозревается в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности и общественного порядка, по ч.1, 2 ст.110, ч.3 ст.109, ч.2 ст.258, ч.2 ст.258-2,ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины.

"С 2014 по 2017 годы он неоднократно, пользуясь прямым эфирами телеканалов, а также на собственном канале в YоuTube, сначала в Одессе, потом на временно неподконтрольной территории Донецкой области и в г.Москва (Россия) публично высказывался относительно изменения границ территории страны, а также в поддержку деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сказано в сообщении.

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Также, по информации прокуратуры, в публичных выступлениях и обращениях экс-нардепа, по данным экспертов-лингвистов, содержатся призывы к совершению террористического акта, кроме того к разжиганию национальной ненависти, унижению национальной чести и достоинства, оскорблению чувств граждан.

"Сейчас решается вопрос о проведении в отношении указанного лица специального (заочного) расследования", – сказано в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре не называют имени экс-нардепа. Однако по информации СМИ, речь идет о бывшем депутате Верховной Рады Игоре Маркове.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085631
 
   
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Что же так оперативно. Вы бы так зарплату получали.
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А почему письменно, могли бы и лично, учитывая тяжесть статьи?
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а чего с бывших начали (тоже хорошо)
но потрусите нынешних...ох, потрусите...чтоб бубецы посинели
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Глава Минэкономразвития посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли Экс-нардепу ВР направлено сообщение о подозрении в сепаратизме, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4289

время публикации: 11 сентября 2018 г., 14:30 | последнее обновление: 11 сентября 2018 г., 14:30


Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что в нынешней сложившейся экономической ситуации россиянам пришло время продавать доллары и покупать рубли.

Подробнее:https://www.newsru.com/finance/11sep2018/oreshkin.html
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А как же Медведчук-Мураев-Рабинович-Шуфрич и далее по списку ? Призывы закончить войну на условиях агрессора это призывы к изменению границ.
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информация сугубо для сои. Нормальных людей уже воротит от этих бесполезных подозрений и задержании взяточников.
Сидят только патриоты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-нардепу ВР направлено сообщение о подозрении в сепаратизме, - ГПУ
 
 
 
 
 
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