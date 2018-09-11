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 Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию

В Киевском районном суде Харькова сегодня продолжили рассматривать дело о ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года, в результате которого погибли шесть человек.

На заседании обсуждались итоги поисков врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала после аварии обвиняемую Елену Зайцеву, сообщает корреспондент "МедиаПорт". Где сейчас Федирко — неизвестно, и суд обязал полицию её найти, чтобы допросить как свидетеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mediaport.

По словам судьи Виктора Попраса, разыскать врача правоохранители не смогли. В августе полиция как минимум восемь раз приезжала по адресу, по которому зарегистрирована Елена Федирко. В сентябре — ещё трижды. Двери открыли только во время последнего визита.

"6 сентября двери открыла женщина на вид 30-35 лет, которая отказались назвать свои анкетные данные, и устно сообщила, что Федирко уехала на неподконтрольную территорию Украины", — сообщил судья, ссылаясь на представленные полицией документы.

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Давать показания в качестве свидетеля женщина отказалась, сославшись на статью 63 Конституции Украины, добавил Попрас.

Интересы Елены Зайцевой на сегодняшнем заседании представлял новый адвокат — Евгений Мельниченко. Он озвучил информацию, сходную со словами судьи. Мельниченко рассказал, что звонил по телефону Федирко. В одном случае трубку взял мужчина, который сказал, что телефон в ремонте.

Исходя из слов адвоката, нарколог действительно может находиться на неподконтрольной территории — уехала к больной матери, "возможно, Стаханов".

Мельниченко также рассказал, что получил ответ на свой запрос из Управления патрульной полиции Харьковской области. Он просил предоставить всё видео патрульных — не только с места ДТП, но и то, о котором, возможно, не говорилось.

"На удивление", как сказал Евгений Мельниченко, патрульная полиция ответила, что есть видео осмотра Зайцевой врачом-наркологом Федирко. Он заявил, что во время осмотра, который "мы все увидим", не все процедуры были проведены детально.

"У нас есть основания считать, что Федирко не является по той причине, что на месте осмотра она ещё не осознавала..., какой резонанс, и на тот момент никакой акт она не писала", — говорит адвокат.

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По словам защитника, акт появился позже.

Мельниченко передал суду документ с диском видеозаписи, "чтобы снять спекуляции".

Источник: https://censor.net.ua/n3085627
 
 
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зато Ананьева оочень быстро отыскали....
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Так а нафиг им её искать, прокуратура дело хоронит, мусора всё уже расследовали блестяще, всех всё устраивает.

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Восемь раз приезжали по месту прописки.
А потом ещё три раза.
Одиннадцать раз никто не открывал.
На двенадцатый открыла женщина (скорее всего это, кстати, сама тётя нарколог за вещами и приезжала), послала их всех на хер, сказала шо я не я, а та шо вам надо уехала в ДНР.
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Классная отмазка, грохнули нарколога, закопали в посадке, найти не можем, уехала в ордло. Жуть!
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Мегре был бы недоволен.Вопиющей халатностью новых полицейских Украины.
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Халатность? Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 4194 Не-ее-ет... по-другому это называется!
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Арестовать квартиру и заблокировать счета до не явки, быстро найдётся.
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Ну,зайчиха хоть все сиськи свои исцарапала от тоски зеленой-тюремной )) Толи дело раньше бывало...Сядешь за руль..Прижмешь пидальку...Пойееехали !
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о как закрутили... детектив
а зайцева еще хоть на месте...не сбежала в срашу?
а то от вас всего можно ожидать... Немезидные вы наши
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А зайчиху-убийцу намедни скорая увезла. И хороший вопрос звучит так: а она теперь где вообще?
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Тобто свідчення лікаря-нарколога є малодостовірними. Вітаю Олену зайцеву з відсутністю проти неї свідчень Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 9143
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_Всех закрыть на пятнашку. С полной конфискацией! Судей, прокурора(ов), следака. У-ууу, сссууки Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 556 как же достали!
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краще привітайте нас всіх, чергова мажорка буде виправдана за вбивство кількох простолюдинів Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию - Цензор.НЕТ 8574
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию
 
 
 
 
 
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