 Полиция не смогла отыскать нарколога, которая осматривала Зайцеву после аварии: возможно, уехала на оккупированную территорию

На заседании обсуждались итоги поисков врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала после аварии обвиняемую Елену Зайцеву, сообщает корреспондент "МедиаПорт". Где сейчас Федирко — неизвестно, и суд обязал полицию её найти, чтобы допросить как свидетеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mediaport.

По словам судьи Виктора Попраса, разыскать врача правоохранители не смогли. В августе полиция как минимум восемь раз приезжала по адресу, по которому зарегистрирована Елена Федирко. В сентябре — ещё трижды. Двери открыли только во время последнего визита.

"6 сентября двери открыла женщина на вид 30-35 лет, которая отказались назвать свои анкетные данные, и устно сообщила, что Федирко уехала на неподконтрольную территорию Украины", — сообщил судья, ссылаясь на представленные полицией документы.

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Давать показания в качестве свидетеля женщина отказалась, сославшись на статью 63 Конституции Украины, добавил Попрас.

Интересы Елены Зайцевой на сегодняшнем заседании представлял новый адвокат — Евгений Мельниченко. Он озвучил информацию, сходную со словами судьи. Мельниченко рассказал, что звонил по телефону Федирко. В одном случае трубку взял мужчина, который сказал, что телефон в ремонте.

Исходя из слов адвоката, нарколог действительно может находиться на неподконтрольной территории — уехала к больной матери, "возможно, Стаханов".

Мельниченко также рассказал, что получил ответ на свой запрос из Управления патрульной полиции Харьковской области. Он просил предоставить всё видео патрульных — не только с места ДТП, но и то, о котором, возможно, не говорилось.

"На удивление", как сказал Евгений Мельниченко, патрульная полиция ответила, что есть видео осмотра Зайцевой врачом-наркологом Федирко. Он заявил, что во время осмотра, который "мы все увидим", не все процедуры были проведены детально.

"У нас есть основания считать, что Федирко не является по той причине, что на месте осмотра она ещё не осознавала..., какой резонанс, и на тот момент никакой акт она не писала", — говорит адвокат.

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По словам защитника, акт появился позже.

Мельниченко передал суду документ с диском видеозаписи, "чтобы снять спекуляции".