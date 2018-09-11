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 Мама политзаключенного Клыха 20 сентября собирается к нему на свидание, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и Министерство иностранных дел Украины будут решать организационные вопросы предстоящей поездки мамы политзаключенного Станислава Клыха Тамары Ивановны к сыну в Верхнеуральскую колонию.

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тамара Ивановна отметила, что 20 сентября собирается навестить своего сына в Верхнеуральской колонии. Уже сейчас вместе с МИД будем решать вопрос организации ее поездки. Держу на личном контроле этот вопрос", - рассказала она.

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Кроме того, Тамара Ивановна указала, что в разговоре с сыном 3 сентября он пожаловался на то, что ему не приходят письма.

"Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма - нет. Станислав получил только одно сообщение из дома, хотя мама присылает их регулярно - два раза в месяц", - уточнила Денисова, добавив, что выяснит у уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, почему нарушаются права Клыха и он не получает корреспонденцию.

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Мама политзаключенного Клыха 20 сентября собирается к нему на свидание, - Денисова 01

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года не5законно приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима. В России Карпюка и Клыха незаконно осудили по делу об якобы участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ. В марте 2017 года Клыха этапировали в Верхнеуральск. 4 июля 2018 года российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клых был помещенк в психиатрическую больницу в Магнитогорске. При этом Щур отметила, что он чувствует себя лучше и разрешения на госпитализацию не давал.

Источник: https://censor.net.ua/n3085621
 
 
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Можно подумать ОНАза него переживает. Чистый политический прект денисова от антиНародного фронта. Она больше беспокоится о своих бизнесах в Крыму...
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