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 С авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой

С 13 по 20 сентября авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии устраивает супер-распродажу Dream Deals.

 Во время акции можно приобрести билеты со скидкой до 50% по всему миру: в Европу, Африку, Азию, Латинскую и Северную Америку. Выберите направление по душе и отправляйтесь в незабываемое путешествие! Скрасьте зиму новыми впечатлениями и открытиями!

С авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой 01

Амстердам от 260$, Барселона от 170$, Лиссабон от 170$, Лос-Анджелес от 440$, Нью-Йорк от 450$, Атланта от 550$, Монреаль от 550$, Гонконг от 590$, Сингапур от 600$, Йоханнесбург от 755$, Маврикий от 965$, Сантьяго де Чили от 1115$ и т.д., все тарифы включают аэропортовые сборы и перелет в обе стороны.

Для пассажиров, которые предпочитают совершать перелеты в бизнес-классе, распродажа Dream Deals предлагает сниженные тарифы на полеты.

Во время перелета в Северную и Южную Америку, Азию или Африку есть возможность сделать бесплатный стоповер в Амстердаме на пути туда или назад: 1-2 дня, чтобы посетить основные достопримечательности столицы Нидерландов, покататься по каналам, увидеть картины Ван Гога, почувствовать дух Европы и продолжить запланированное путешествие.

Все направления и период путешествия на сайте.

Об авиакомпании KLM.

Авиакомпания KLM Королевские Голландские Авиалинии была основана в октябре 1919 года и, таким образом, является старейшей в мире авиакомпанией, работающей под своим первоначальным названием.

На протяжении своей почти столетней истории KLM заняла достойное место среди лучших авиакомпаний в мире. Она была первопроходцем во многих направлениях развития авиации – в открытии воздушного сообщения между Европой, Восточной Азией и Америкой, в перевозке животных, в обучении летного состава и персонала, во внедрении новых технологий и сервисов для пассажиров.

KLM продолжает инвестировать в повышение уровня комфорта для своих клиентов, постоянно обновляя свой авиапарк и пассажирские салоны. В течение последних нескольких лет авиакомпания ввела в эксплуатацию лайнеры Boeing 787 Dreamliner, Embrear 175 и продолжает переоборудование своих дальнемагистральных лайнеров Airbus 330 новыми салонами Мирового Бизнес Kласса.

В октябре 2017 года авиакомпания KLM отпраздновала 25-летие полетов в Украину. Авиакомпания KLM выполняет ежедневно рейс по маршруту Киев-Амстердам, а также еще один рейс, благодаря договору о сотрудничестве между авиакомпанией KLM и "Международные авиалинии Украины" (МАУ). В рамках этого соглашения года авиакомпания KLM совместно с МАУ осуществляют код-шеринговые рейсы из регионов Украины – Львова, Одессы, Днепра, Харькова – через Киев в Амстердам и далее по всей глобальной маршрутной сети Air France – KLM.

На сегодняшний день маршрутная сеть авиакомпаний Air France-KLM составляет 314 направлений в 116 странах мира. Флот авиакомпаний насчитывает 534 самолета, которые перевозят в год более 98 миллионов пассажиров благодаря 2200 рейсам через хабы Шарль де Голь в Париже и Схипхол в Амстердаме.

С авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой 02

Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3085618
 
   
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Щоб можна було літати на KLM, українцям треба прибрати від влади риго-соєве МММ.
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Не соглашусь. Дважды летал в США именно KLM потому что у них цена была самая лучшая среди всех авиакомпаний включая МАУ.
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да что вы объясняете. такие как Кардан_вал максимум летали пинком под зад до соседней калитки, за свои писульки
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Почему, когда публикуете "новости" про задержки рейсов одного туроператора (пишете именно туроператора, часто забывая писать, про авиаперевозчика), не добавляете вот это: "Новость публикуется на правах рекламы"???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС авиакомпанией KLM по всему миру: более 30 направлений со скидкой
 
 
 
 
 
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