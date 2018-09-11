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 Политика Украины
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Все про:Шкиряк (538) Ананьев Валерий (9)

 Равенство всех перед законом - это аксиома, но за решеткой должны сидеть настоящие враги Украины! - Шкиряк о задержании ветерана АТО Ананьева

Валерий Ананьев признал свою ошибку и готов к любым дальнейшим процессуальным действиям, поэтому держать его под стражей никаких оснований нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк. Приводим его текст полностью.

"Как гражданин и патриот Украины я выражаю слова искренней поддержки Воину АТО, украинскому блогеру Валерию Ананьеву!

Безусловно, равенство всех перед законом - это аксиома.

Впрочем, я бы предпочел увидеть в кандалах настоящих врагов государства, а не ее защитников.

Да, каждый может сделать и имеет право на ошибку. Но не каждый имеет мужество это признать. Валерий признал и готов к любым дальнейшим процессуальным действиям. И это достойно.

Он не будет прятаться от следствия.

Поэтому держать его под стражей, на мой взгляд, никаких оснований нет.

В ситуации с его задержанием речь шла о выполнении полицией решения суда.
Они просто не могли действовать иначе.

Впрочем, я надеюсь, что все будет решено по справедливости в установленном Законом порядке.

Конечно, за правонарушения нужно отвечать, это так

Но за решеткой должны сидеть другие - настоящие враги Украины!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев

Отметим, что на момент выхода этой новости ветерана АТО и военного блогера Ананьева отпустили на поруки нардепа Андрея Денисенко.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной информации МВД, блогер находился в розыске с апреля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085616
 
 
 Топ комментарии
 
Зорян,скажи Шкиряку,в тюрьмах уже 8200 ветеранов АТО сидят и ни одного сепара.
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І де він бачив ту рівність..
Кого з ворогів України ви заарештовуєте ?
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_Колмогорова уже взяли. Вот вчера ещё Ананьева. Саакашвили, подлец, за кордон ушёл огородами. Ну это ничего, доберёмся ещё... Петя работает.
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Зря так Шкиряк на Зоряна намекает... Как бы чего не вышло, паче чаяния.
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Зорян,скажи Шкиряку,в тюрьмах уже 8200 ветеранов АТО сидят и ни одного сепара.
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Ссылка на источник у тебя имеется? Или как обычно - в лужу?
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Ты взял цифру с потолка и требуешь опровергнуть ее, тролль?
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Порохобот это тот, кто спрашивает о достоверности информации?
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Чувак явно страну перепутал. В Украине это - не аксиома и даже не теорема, а нонсенс. Равенство всех перед законом - это аксиома, но за решеткой должны сидеть настоящие враги Украины! - Шкиряк о задержании ветерана АТО Ананьева - Цензор.НЕТ 5799
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И почему же не сидят враги? Кто будет отвечать? зорян или шкиряк?
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_Все смертны, и медведчук не исключение. Если его убить - оно будет лежать тихо и спокойно. Безвредно.
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Зоряну вместе со Шкиряком лучше бульбы в ванне пускать... Чем после фразы о равенстве всех перед законом уточнять, кто более/менее ровнее...
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І де він бачив ту рівність..
Кого з ворогів України ви заарештовуєте ?
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_Колмогорова уже взяли. Вот вчера ещё Ананьева. Саакашвили, подлец, за кордон ушёл огородами. Ну это ничего, доберёмся ещё... Петя работает.
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Зачем Ананьева приплетать, упоминая Саакашвили? Саакашвили лучше всех выглядит патриотом!
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Слова правильні, але насправді зараз в Україні справжні вороги сидять не за гратами, а у владних кабінетах.
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Де був Шкіряк із Зоряном у випадку із Зайцевою ? Набрав води у калісони ? Про це він не хотів коментувати ? А тут вибори на носі. Можна і попіаритись...
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выборы на носу, всех прорвало на патриотическую риторику.
как дела обстоят на самом деле всем известно ...
"Покричат, повоняют и успокоятся..." © Шкиряк
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Любимая тема барыг обычных публичных граждан пачкать дерьмом... Зорик как там Лерочка Облигация Равенство всех перед законом - это аксиома, но за решеткой должны сидеть настоящие враги Украины! - Шкиряк о задержании ветерана АТО Ананьева - Цензор.НЕТ 1309
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Опять же бред несет. Если равенство перед законом,то почему враги не сидят ? Я бы так вопрос поставил.
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Зорян или Шкиряк, я вас все время путаю, озвучьте критерии "настоящего врага Украины"....)))
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Лозунгами кидаться это можно, как до реализации, проблема...
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Хуйло молодец, рупий укрепил выше 70 за 1 бездуховный бакс
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Ничего Вы не понимаете - они этим показывают, что 70 раз ложили на бакс...
Пора бы уже в сракальности разбираться...
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Что общего между врагом Украины и пивом? И то, и то должно лежать на столе в холодном виде.
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Про равенство перед законом:
"
Ю.Бутусов
Это просто невероятно звучит, но Кабмин Украины сделал это. Премьер-министр В.Гройсман назначил руководить Государственной фискальной службой начальника Одесской таможни Александра Власова, отстраненного от должности в результате уголовного дела о воровстве контейнеров на Одесской таможне и незаконном пропуске грузов, и является одним из фигурантов уголовного дела, которое ведет ГФС!
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та никто не стучит, там воруют в открытую не прячась от видеокамер, если с Банковой делиться, то никто не тронет, это аксиома
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Залатыя слава изо рта
дурачка...🤑
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А кримінальний кодекс говорить, що за гратами мають сидіти злодії...
Так кому вірити?
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Зорян, не трогай своего шкиряка, это не прилично.
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Лолита жестко мстит тем, кто плюнул в кремлядей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРавенство всех перед законом - это аксиома, но за решеткой должны сидеть настоящие враги Украины! - Шкиряк о задержании ветерана АТО Ананьева
 
 
 
 
 
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