 Равенство всех перед законом - это аксиома, но за решеткой должны сидеть настоящие враги Украины! - Шкиряк о задержании ветерана АТО Ананьева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк. Приводим его текст полностью.

"Как гражданин и патриот Украины я выражаю слова искренней поддержки Воину АТО, украинскому блогеру Валерию Ананьеву!

Безусловно, равенство всех перед законом - это аксиома.

Впрочем, я бы предпочел увидеть в кандалах настоящих врагов государства, а не ее защитников.

Да, каждый может сделать и имеет право на ошибку. Но не каждый имеет мужество это признать. Валерий признал и готов к любым дальнейшим процессуальным действиям. И это достойно.

Он не будет прятаться от следствия.

Поэтому держать его под стражей, на мой взгляд, никаких оснований нет.

В ситуации с его задержанием речь шла о выполнении полицией решения суда.

Они просто не могли действовать иначе.

Впрочем, я надеюсь, что все будет решено по справедливости в установленном Законом порядке.

Конечно, за правонарушения нужно отвечать, это так

Но за решеткой должны сидеть другие - настоящие враги Украины!".

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Отметим, что на момент выхода этой новости ветерана АТО и военного блогера Ананьева отпустили на поруки нардепа Андрея Денисенко.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной информации МВД, блогер находился в розыске с апреля 2018 года.